Des passagers de vacances arrivent sans bagages alors que les bagages de l’aéroport Pearson de Toronto s’accumulent

Certains passagers qui ont quitté Toronto Pearson pendant la frénétique période des Fêtes disent qu’ils ont attendu des jours pour que leurs bagages se présentent à leur destination, avec peu de communication sur l’état de leurs bagages.

Des images de l’aéroport Pearson montrent des centaines de sacs solitaires entassés à l’aéroport après que de grandes tempêtes hivernales ont causé des jours d’annulations de retards de vol, laissant de nombreux vacanciers bloqués.

L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto a déclaré que Pearson connaissait un arriéré de bagages causé par ces perturbations de vol liées aux conditions météorologiques, ainsi que par le gel de l’équipement de chargement.

Jason Long de St. Catharines, en Ontario, a déclaré qu’il était arrivé à Halifax le lendemain de Noël après des jours d’annulations en raison de conditions météorologiques extrêmes, pour se faire dire par le personnel de l’aéroport que ses bagages n’avaient jamais été chargés dans l’avion à Pearson.

« C’est un voyage plus court que prévu à l’origine, et je ne sais même pas si mes bagages arriveront ici avant mon retour en Ontario », a déclaré Long, qui rend visite à sa mère à Amherst, en Nouvelle-Écosse, et revient dans deux jours.

“J’ai dû acheter de nouveaux vêtements, un dentifrice, une brosse à dents, tous ces objets personnels. Je ne sais pas si je vais être remboursé pour tout cela, donc c’est de ma poche », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était également allé faire du shopping pour remplacer un cadeau de Noël pour sa mère.

Long a dit qu’il avait reçu peu d’informations de Toronto Pearson et de sa compagnie aérienne Swoop sur l’état de son sac et quand ou comment il sera retourné. “C’est très frustrant, le manque de transparence”, a-t-il déclaré.

La porte-parole de la GTAA, Rachel Bertone, a déclaré que les employés de l’aéroport aidaient le personnel des compagnies aériennes à dégager les bagages bloqués.

« Ce matin, une part importante de l’arriéré a été réunie avec les passagers ; nous nous attendons à ce que beaucoup plus de sacs soient dispersés d’ici la fin de la journée.

L’autorité a également déclaré que les événements météorologiques extrêmes dans l’Ouest canadien et dans certaines parties des États-Unis avaient eu un «effet en cascade» sur ses opérations.

“Alors que les conditions se sont améliorées à Toronto, les systèmes météorologiques dans les villes connectées ont un impact sur les retards et les départs des compagnies aériennes à Pearson”, a déclaré Bertone.

“Ces effets se répercutent sur plusieurs compagnies aériennes et aéroports, c’est pourquoi il faut parfois des jours pour se remettre des perturbations météorologiques de toutes sortes, en particulier aux heures de pointe.”

Angela McNamara, une résidente de Hamilton, a déclaré qu’elle était arrivée à Cuba la veille de Noël sans huit des dix sacs enregistrés de sa famille, qu’ils avaient remplis de jouets, de cadeaux et de nourriture pour la famille de son mari. Sa famille faisait partie d’environ 50 personnes sur le vol qui n’ont jamais reçu leurs bagages, a-t-elle déclaré.

“Ce qui est frustrant, c’est que notre vol a été tellement retardé parce qu’ils n’arrêtaient pas de dire qu’ils attendaient le dernier bagage”, a-t-elle déclaré, ajoutant que le personnel d’Air Transat avait proposé d’enregistrer gratuitement davantage de bagages à main de sa famille depuis le vol était plein, ce qu’ils ont accepté.

McNamara a déclaré qu’elle avait reçu peu d’informations sur l’état de leurs bagages d’Air Transat ou de l’aéroport Pearson de Toronto, mais un employé de l’aéroport cubain lui a dit qu’ils étaient toujours au Canada.

Tyler Griffin, La Presse Canadienne

