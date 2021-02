UNE Un groupe de passagers clandestins a été arrêté après avoir été retrouvé à bord d’un pétrolier au large des côtes du Dorset.

Le capitaine du bateau-citerne Chise Bulker a téléphoné à terre pour signaler sept ressortissants albanais à bord de son navire.

Le navire, propriété d’Orix Corp, au Japon, était arrivé mardi au large de Portland, près de Weymouth, après son chargement au port de Rouen en France.

Un porte-parole de la police du Dorset a déclaré: « Nous avons reçu un appel vers 5 h 40 le mardi 9 février 2021 du service ambulancier concernant une personne qui aurait besoin de soins médicaux à bord d’un navire commercial, appelé Chise Bulker, au large de Portland. .

<< À la suite d'enquêtes, il a été établi qu'un petit nombre d'individus non identifiés se trouvaient à bord du navire et qu'aucun d'entre eux n'avait besoin d'assistance médicale.

«Les agents ont assuré la liaison avec la Force frontalière, l’équipage du navire et d’autres organismes partenaires et des dispositions ont été prises pour que le navire accoste en toute sécurité au port de Portland.

« Un total de sept personnes – qui seraient des ressortissants albanais – ont été arrêtés par la police et escortés du navire. Ils seront considérés par les forces frontalières et les visas et l’immigration britanniques pour des infractions potentielles.

« L’équipage du navire est discuté par des officiers et des enquêtes sont en cours pour déterminer s’il y a eu des rapports d’infractions pénales. Il n’y a eu aucun rapport faisant état de blessures à l’équipage ou aux détenus impliqués dans cet incident.

«Nous tenons à remercier tous ceux qui participent à l’opération multi-agences pour garantir que ce navire puisse être amené en toute sécurité au port et que ceux qui sont à bord ramenés à terre en toute sécurité.

L’incident, en images