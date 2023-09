Des passagers bloqués en Colombie-Britannique, coincés dans une file d’attente interminable, obligés de regarder les avions décoller

Flair Airlines s’excuse et promet des remboursements après que de longues files d’attente à l’aéroport international de Victoria ont laissé 50 à 100 passagers bloqués le 26 août.

Nicole Kemp, résidente de Victoria, devait prendre l’avion de Victoria à Toronto ce jour-là, mais lorsqu’elle est arrivée à l’aéroport un peu plus de deux heures avant son vol afin de déposer ses bagages enregistrés auprès de la compagnie aérienne, elle s’est retrouvée face à une file d’attente qui traversait une grande partie de la zone d’enregistrement alors que des dizaines de passagers sur trois vols Flair tentaient de faire de même.

« Tout d’un coup, nous avons entendu les passagers à l’avant commencer à s’agiter, puis un homme dans la file d’attente s’est retourné et a dit ‘aucun de vous ne montera à bord de votre vol et le personnel ferme les comptoirs' », a déclaré Kemp. « Il y avait cette panique à l’idée de « ce qui se passe ». Nous essayions de nous rapprocher du comptoir pour entendre ce qui se passait, et tout ce que nous pouvions vraiment entendre, c’était le personnel dire « Désolé, nous ne pouvons vraiment rien y faire, vous devrez contacter Flair lundi (août 2017). 28), le comptoir est fermé et l’avion décolle.

La situation a forcé Kemp et son partenaire de voyage à acheter de nouveaux billets auprès d’Air Canada pour 600 $ chacun, et elle a déclaré que certains passagers concernés s’étaient précipités pour essayer de prendre un ferry pour Vancouver dans l’espoir d’y trouver de nouveaux vols.

Kemp a déclaré que jeudi 31 août, lorsqu’elle s’est entretenue avec Black Press Media, toutes les tentatives pour contacter le service client de Flair avaient abouti à des réponses rejetant la faute sur les passagers de ne pas être arrivés à l’aéroport plus tôt, malgré le propre site Web de la compagnie aérienne recommandant aux passagers. arriver « au moins deux heures » avant le départ prévu, et que les comptoirs d’enregistrement et de bagages de l’aéroport ouvrent trois heures avant le départ.

Dans un communiqué publié vendredi, Flair a modifié sa réponse en présentant des excuses, assumant « l’entière responsabilité » de la situation.

« La grande majorité des clients de Flair Airlines ont une excellente expérience avec la compagnie aérienne. Ce n’était pas le cas ici et nous en sommes désolés », a écrit un porte-parole de la compagnie aérienne.

« Flair Airlines assume l’entière responsabilité de cette situation et nous regrettons l’impact qu’elle a eu sur les projets de voyage de nos clients. Nous enquêtons avec diligence sur les problèmes pour identifier leurs causes sous-jacentes et les résoudre rapidement. Notre engagement inébranlable reste de fournir un transport aérien sûr et fiable aux prix les plus abordables, et nous nous engageons à empêcher que des incidents similaires ne se reproduisent à l’avenir. Nous contacterons les passagers concernés par e-mail dans les prochains jours pour organiser un remboursement complet.

Kemp a déclaré que Flair doit en fin de compte indemniser les passagers concernés puisque la situation se résume à l’incapacité de la compagnie aérienne à traiter tous les passagers à qui elle a vendu des billets, mais plus important encore, cela montre que les droits des passagers et la responsabilité des compagnies aériennes doivent encore être renforcés au Canada.

« J’espère vraiment que (l’Administration canadienne des transports) prend vraiment note du manque de soutien. Le simple fait d’avoir un endroit où aller pour obtenir des informations, obtenir un itinéraire serait une aide », a-t-elle déclaré. « Cette situation particulière n’est pas vraiment couverte pour le moment… nous prétendons qu’il s’agit d’un refus d’embarquement, mais nous ne savons pas vraiment si c’est exact à ce stade. »

Dans les situations où les vols sont retardés ou annulés pour des raisons indépendantes de la volonté d’une compagnie aérienne, la CTA exige que les compagnies aériennes communiquent clairement la situation aux passagers, organisent et proposent d’autres options de voyage ou un remboursement pour le vol concerné, et versent une indemnisation pour la gêne occasionnée. Dans les situations où les vols sont affectés pour des raisons indépendantes de la volonté d’une compagnie aérienne ou sous son contrôle mais pour des raisons de sécurité, les exigences de communication et d’assistance avec d’autres options de voyage doivent toujours être respectées, bien qu’aucune compensation ou remboursement ne soit requis.