Les PASSAGERS auraient été blessés après que le toit ait été arraché d’un bus qui s’est écrasé dans un pont dans le Sussex ce matin.

Une image de la scène montre le bus bleu très endommagé sous le pont avec son sommet cisaillé.

On ne sait pas encore combien de personnes ont été blessées ou à quel point.

L’horrible accident s’est produit après que le conducteur ait «mal jugé» le pont de Rocky Lane entre Haywards Heath et Burgess Hill, dans le Sussex, ce matin.

L’inspecteur de la police de quartier du Mid Sussex, Darren Taylor, a déclaré: «L’équipe, ainsi que nos collègues pompiers et ambulanciers, ont dû se rendre à Rocky Lane ce matin car un bus a mal jugé le pont et a heurté le pont, endommageant son niveau supérieur.

«Des collègues ambulanciers s’occupent de certains passagers.

« Veuillez éviter la route à son stade. »

Le service d’ambulance de la côte sud-est a été contacté pour commentaires.

On ne sait pas à quelle vitesse le bus roulait ou pourquoi le conducteur n’a pas réalisé que la hauteur du pont était trop basse pour que le bus puisse passer en dessous en toute sécurité.

On ne sait pas non plus combien de passagers se trouvaient à bord et combien – le cas échéant – se trouvaient sur le pont supérieur.

