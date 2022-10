Des passagères d’écolières, 14 et 15 ans, tuées dans un accident d’horreur alors qu’un conducteur de “joyride” de 16 ans est accusé de décès

DEUX écolières ont été tuées dans un accident d’horreur “joyride” et les flics ont arrêté un garçon de 16 ans.

Les flics pensent que quatre adolescents “jouaient” dans une berline Toyota samedi soir lorsque le véhicule a quitté la route et s’est écrasé contre un arbre par temps humide.

Deux adolescentes sont mortes dans l’accident et les flics ont inculpé un garçon de 16 ans Crédit : Getty

Les deux filles, âgées de 14 et 15 ans, ont été déclarées mortes sur les lieux de l’autoroute Monaro dans la banlieue de Canberra à Hume, en Australie.

Le garçon a été inculpé de deux chefs d’accusation de conduite coupable ayant causé la mort.

Il a également été accusé de violation de caution, de violation d’une ordonnance de bonne conduite, de conduite en tant qu’apprenant non accompagné et de défaut de s’arrêter et de prêter assistance.

Les premiers intervenants ont présumé que l’accident s’était produit samedi soir, mais n’a pas été signalé pendant des heures avant qu’un passant ne le voie.

La voiture a été si gravement endommagée dans l’accident qu’il était difficile de déterminer sa marque et son modèle.

“La voiture a subi d’importants dommages au point où elle est méconnaissable”, a déclaré l’inspecteur-détective par intérim Brian Tadic.

La police a déclaré que les autres occupants, deux adolescents, dont l’un était au volant au moment de l’accident, ont fui les lieux mais ont ensuite été retrouvés.

La police d’ACT a déclaré: «La police les a localisés dans des résidences peu de temps après.

“Ils ont reçu des soins médicaux et assistent actuellement les enquêteurs de l’équipe des collisions majeures dans leurs enquêtes.”

La Toyota aurait quitté la route et s’est écrasée à travers une rangée de clôtures temporaires avant de percuter un arbre, rapporte News.com.au.

Les deux adolescents de sexe masculin sont actuellement interrogés par des détectives sur la cause de l’accident et sur la question de savoir si “une vitesse élevée aurait pu être un facteur”.

“De toute évidence, l’impact a été assez violent, donc la vitesse a peut-être joué un rôle”, a déclaré Tadic.