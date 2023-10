Des partisans se rassemblent pour fournir du lait à un nourrisson israélien dont la mère a disparu après l’attaque du festival du Hamas

TEL AVIV — La dernière chose qu’Ido Nagar a entendu sa femme dire était : « Les soldats arrivent. »

C’était samedi matin et Céline Ben David Nagar était en route pour rejoindre le festival musical en Israël qui s’est transformé en massacre lorsque les terroristes du Hamas sont descendus sur place, tuant au moins 260 personnes et prenant des dizaines d’otages.

Le cœur brisé, Nagar, 33 ans, a immédiatement été confronté à un problème très proche de chez lui : comment prendre soin du bébé de 6 mois du couple, Ellie, que Ben David Nagar, 32 ans, allaitait.

C’est alors que sa communauté s’est mobilisée.

Depuis samedi, Nagar, un avocat, a été inondé de soutien de voisins et de proches, nombre d’entre eux en ayant apporté plus que suffisamment pour nourrir Ellie.

Céline Ben David Nagar, 32 ans, photographiée avec son mari Ido Nagar, 33 ans, et leur bébé, Ellie. Avec l’aimable autorisation d’Ido Nagar

«Beaucoup de gens de partout nous ont apporté beaucoup de lait», a-t-il déclaré, ajoutant qu’il en avait assez pour le moment.

« Ils ont rempli tous les réfrigérateurs de lait », a-t-il déclaré.

« Ma femme a beaucoup d’amis, beaucoup de supporters », a ajouté Nagar.

Cette lueur d’espoir et de soutien l’aide à vivre un cauchemar minute après minute alors qu’il cherche des réponses sur Ben David Nagar, qui travaille avec des jeunes à risque et qui se dirigeait vers le sud d’Israël depuis Holon, au sud de Tel Aviv.

Elle était dans une voiture avec deux amis lorsqu’elle a appelé son mari pour lui dire que les sirènes retentissaient et qu’ils faisaient demi-tour. Elle a qualifié le retour en arrière d’« erreur » et a indiqué que des hommes armés étaient sur la route.

C’est alors qu’a commencé sa recherche désespérée de réponses.

Dimanche, après avoir tenté de retrouver les traces de sa femme, Nagar a retrouvé sa voiture tout seul. Des impacts de balles étaient visibles du côté conducteur du véhicule, ses vitres étaient brisées. Il y avait du sang à l’extérieur de la voiture.

« Je suppose qu’ils ont été pris par le Hamas », a déclaré Nagar.

« Vous ne pouvez pas imaginer ce que je ressens en ce moment. Je suis désesperé. Il y a de l’incertitude dans tout », a-t-il déclaré. « Vous ne savez pas quoi faire. Vous vivez à la seconde près en attendant simplement l’appel pour vous dire ce qui se passe.

Il revient sur la façon dont ils se sont rencontrés il y a quatre ans – c’était « le coup de foudre ». Ils ne se connaissaient que trois jours avant de commencer à se fréquenter et de se marier deux ans plus tard.

Il y a six mois, ils ont accueilli leur premier enfant au monde.

« Elle est l’amour de ma vie », a-t-il déclaré à propos de Ben David Nagar. « Nous avons eu un mariage si parfait… nous avons un mariage si parfait. »

Pourtant, dit-il, Ellie « a besoin de sa mère ».

« J’espère vraiment qu’elle est en sécurité et j’espère vraiment que nous obtiendrons des informations le plus rapidement possible », a-t-il déclaré. « J’espère vraiment que nous la récupérerons. »