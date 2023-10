Des partisans israéliens et palestiniens se rassemblent aux États-Unis alors qu’Israël déclare la guerre après l’attaque du Hamas

NEW YORK — Les partisans d’Israël et ceux de la cause palestinienne ont organisé dimanche des rassemblements concurrents dans plusieurs villes américaines pour dénoncer le conflit qui a fait des centaines de morts et des milliers de blessés au Moyen-Orient.

À New York, une escarmouche a éclaté entre des manifestants opposés près du complexe des Nations Unies après le rassemblement d’un groupe important de partisans palestiniens à Times Square. Les Américains palestiniens ont manifesté devant les consulats israéliens à Atlanta et Chicago. Nancy Pelosi, ancienne présidente de la Chambre des représentants, a dirigé un rassemblement de la communauté juive pour soutenir Israël dans une synagogue de San Francisco.

Les manifestations et l’implication des dirigeants politiques américains montrent les vastes ramifications d’un conflit qui a déjà incité les États-Unis à ordonner le déploiement de forces navales en Méditerranée orientale, prêtes à aider Israël. Voici à quoi ont ressemblé les réactions à travers le pays :

NEW YORK

À New York, la police a encerclé le complexe des Nations Unies alors que des dizaines de manifestants pro-palestiniens se rassemblaient à un pâté de maisons, scandant et agitant des drapeaux. Des barricades métalliques les maintenaient sur les trottoirs tandis que les agents s’efforçaient de les séparer d’un groupe opposé de l’autre côté de la rue, certains brandissant des drapeaux israéliens.

Alors que certains manifestants pro-palestiniens partaient, des hommes criant et brandissant des drapeaux israéliens ont traversé les barricades. Une brève escarmouche a éclaté dans la foule, un homme arrachant un drapeau israélien et le jetant sur le trottoir, où les gens l’ont piétiné. La police a rapidement séparé les deux camps.

« Nous voulons montrer au monde que lorsque la Palestine se lève dans la résistance, la diaspora se lève avec elle », a déclaré Munir Atalla, du Mouvement de la jeunesse palestinienne, avant la bagarre.

À Times Square, les médias sociaux avaient montré plus tôt un rassemblement de partisans palestiniens, avec des barricades policières séparant la foule d’un groupe pro-israélien. Les pro-palestiniens ont fini par s’éloigner en scandant « Palestine libre, libre, vive la Palestine » et « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre » tandis que les touristes et les spectateurs prenaient des photos.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, une démocrate, a condamné le rassemblement pro-palestinien prévu dans un communiqué samedi soir, le qualifiant d’« odieux et moralement répugnant ». D’autres dirigeants politiques new-yorkais ont publié des déclarations similaires.

ATLANTE

A Atlanta, plus de 75 personnes ont manifesté dimanche après-midi devant le consulat israélien, scandant des slogans de soutien au Hamas et appelant à la fin de l’aide américaine à Israël.

« Hier était inévitable », a déclaré Anne Belocura, membre du Parti pour le Socialisme et la Libération. Elle a déclaré que la politique d’Israël « a précipité une inévitable contre-offensive des forces de la résistance palestinienne ».

Talia Segal, étudiante à Georgia Tech, à proximité, est venue en contre-manifestante, portant un drapeau israélien bordé de l’arc-en-ciel du mouvement de la fierté LGBTQ+.

« Le terrorisme n’est jamais justifié. Leur cible était des civils israéliens », a déclaré Segal, qui est juive et dit craindre pour sa famille en Israël.

CHICAGO

À Chicago, Priscilla Reed faisait partie des centaines de manifestants pro-palestiniens qui se sont rassemblés devant le consulat israélien. Beaucoup brandissaient des drapeaux palestiniens ou portaient des keffiehs, ces foulards à carreaux noirs et blancs qui symbolisent désormais la solidarité palestinienne. Leurs chants, en anglais et en arabe, comprenaient : « Netanyahu, vous verrez, la Palestine sera libre ! »

Reed, un enseignant à la retraite, a déclaré que les attaques du Hamas étaient une réponse à la « violence systémique quotidienne d’Israël contre les Palestiniens ».

___

Bleiberg a rapporté de Dallas. Les journalistes d’Associated Press Anthony Izaguirre et Bobby Caina Calvan à New York, Jeff Amy et Alex Sanz à Atlanta et Sophia Tareen à Chicago ont contribué à ce rapport.

Bobby Caina Calvan et Jake Bleiberg, Associated Press