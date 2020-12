Les fans de Wolverhampton Wanderers espèrent lancer une bannière à l’intérieur de Molineux pour soutenir l’attaquant Raul Jimenez, qui a subi une fracture du crâne après une collision avec le défenseur d’Arsenal David Luiz dimanche.

Jimenez, 29 ans, a été emmené hors du terrain sur une civière tout en recevant de l’oxygène au milieu de scènes inquiétantes et le Mexicain a été emmené directement à l’hôpital.

– Jimenez souffre d’une fracture du crâne après le choc de David Luiz

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Des vœux positifs pour Jimenez sont venus du monde entier et les fans des Wolves cherchent à collecter des fonds pour rendre leur propre hommage sous la forme d’une bannière à afficher dans le stand Steve Bull.

« En tant que groupe de supporters, avec la bénédiction du Wolverhampton Wanderers Football Club, nous voulons montrer à Raul à quel point nous l’aimons et l’apprécions en ce moment difficile de sa vie et de sa carrière », lit-on dans la pétition. « Nous pensons que ce serait une excellente idée d’afficher cela pratiquement sous forme de bannière chez notre bien-aimé Molineux et nous demandons si vous seriez intéressé par un partenariat. [with] nous montrer l’amour! «

La campagne de financement participatif par les fans est promue comme «9 £ pour RJ9» mais souligne que tout montant serait reçu avec gratitude. Les fans sont également invités à contribuer à la conception de la bannière, les meilleures entrées ayant été votées par les fans avant l’impression de la bannière.

jouer 1:17 Gab Marcotti pense que le football devrait permettre des substitutions temporaires lorsque des joueurs sont traités pour une blessure à la tête.

La campagne a déjà permis de récolter bien plus de la moitié de l’objectif de 7 500 £, et toute somme supplémentaire récoltée va à «un organisme de bienfaisance choisi par Raul ou à un organisme de bienfaisance pour les traumatismes crâniens».

Jimenez envoyé un messageNous remercions les fans pour leur soutien lundi, mais il n’y a pas eu d’autre mise à jour sur son état, à part les Wolves confirmant dans un communiqué que le joueur était « à l’aise » après une opération chirurgicale à Londres.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’il était trop tôt pour confirmer la durée de l’absence de Jimenez. Les sources ont déclaré que le joueur devait se remettre complètement de la chirurgie avant qu’une évaluation complète ne soit faite.

Journaliste mexicain David Medrano rapporté mardi que Jimenez a pu parler par téléphone à l’entraîneur-chef du Mexique, Gerardo « Tata » Martino.

Les loups ont également mis en place un site Web sur lequel les fans peuvent envoyer des messages de soutien à Jimenez.