Des partisans de Man United envahissent le terrain d’Old Trafford pour protester contre la propriété de Glazer avant le choc de Liverpool

Les supporters de Manchester United ont protesté contre la propriété du club avant le choc de Liverpool. Photo de Barrington Coombs / PA Images via Getty Images

Un groupe de supporters de Manchester United a envahi le terrain d’Old Trafford lors d’une manifestation anti-Glazer avant le choc de la Premier League avec Liverpool dimanche.

Les manifestations ont commencé à l’hôtel de l’équipe avec environ 1000 supporters devant l’hôtel Lowry où l’équipe United séjournait.

Des sources ont déclaré à ESPN que certains fans pourraient chercher à perturber le jeu, qui débutera à 11h30 HE.

Deux fourgons de police ont été positionnés aux portes utilisées par les entraîneurs de l’équipe dès dimanche matin.

Les fans ont commencé à se rassembler sur le parvis d’Old Trafford à partir de 8 heures du matin (HE). Vers 9 h HE, un grand groupe a brisé la clôture autour du stade et déplacé la manifestation vers le tunnel de Munich sous le stand Sir Bobby Charlton.