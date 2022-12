Des partisans de Bolsonaro attaquent le siège de la police brésilienne

Bolsonaro n’a pas reconnu sa défaite lors du vote présidentiel le plus serré de l’histoire du Brésil. Il n’a pas exhorté ses partisans pour lutter contre le résultat, comme l’a fait l’ancien président Donald Trump après les élections américaines de 2020 – mais il ne les a pas non plus découragés.

À Brasilia lundi soir, des images prises par des passants, des manifestants et des journalistes semblaient montrer des manifestants incendiant des voitures et des bus et des policiers tentant de les disperser avec du gaz poivré et des gaz lacrymogènes. Une vidéo a semblé montrer un groupe de partisans de Bolsonaro tentant de pousser un bus hors d’un viaduc d’autoroute à Brasilia.