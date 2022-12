Des partisans de Bolsonaro attaquent le siège de la police à Brasilia | Nouvelles du monde

La police a tiré des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes pour disperser les partisans du président brésilien d’extrême droite Jair Bolsonaro après avoir tenté d’envahir le siège de la police fédérale dans la capitale Brasilia.

Des bus et des voitures ont été incendiés alors que des foules, dont beaucoup portaient leurs maillots de football nationaux jaunes ou étaient drapées de drapeaux brésiliens, ont affronté les forces de sécurité.

Cela a commencé après une Bolsonaro partisan a été arrêté pour avoir prétendument organisé des “actes anti-démocratiques” violents, selon le juge qui a ordonné son arrestation.

Image:

Un policier tire un coup de fusil à proximité des manifestants



Plus tôt lundi, le tribunal électoral fédéral (TSE) a certifié la victoire électorale du 30 octobre du rival de gauche de M. Bolsonaro, Luiz Inacio Lula da Silva, à la présidence.

Après des mois de suggestions sans fondement selon lesquelles le système électoral brésilien est vulnérable à la fraude, M. Bolsonaro n’a ni reconnu la défaite de M. Lula ni formellement bloqué la passation du pouvoir.

Image:

Bolsonaro a perdu les élections du 30 octobre



Mais certains des partisans les plus purs et durs du président ont bloqué les autoroutes en signe de protestation et ont campé devant l’armée

caserne, appelant à un coup d’État militaire pour empêcher M. Lula d’exercer ses fonctions.

Des centaines de partisans de Bolsonaro se sont rassemblés devant la résidence présidentielle lundi après-midi avec des banderoles appelant

pour « intervention militaire ».

Le président les a rejoints pour une prière publique, mais ne s’est pas adressé à la foule.

“Il n’y aura pas d’inauguration”, a déclaré Jose Trindade, 58 ans, l’un des supporters de Bolsonaro dans la foule.

“Bolsonaro a été réélu, mais ils l’ont volé. Donc seule l’armée peut mettre de l’ordre.”

Les théories du complot et la violence qui a suivi ont ravivé les souvenirs de l’invasion des États-Unis en janvier 2021

Capitol par des partisans de l’ancien président Donald Trump.

Cela soulève également des problèmes de sécurité à propos du 1er janvier, date à laquelle M. Lula prendra ses fonctions lors d’une cérémonie publique à Brasilia.

Le sénateur Randolfe Rodrigues, un assistant clé de Lula, a déclaré qu’il y avait des inquiétudes quant à la sécurité physique de M. Lula et Vice

Le président élu Geraldo Alckmin, alors que des manifestants avaient encerclé l’hôtel où il séjourne à Brasilia.

L’équipe de M. Lula a démenti les informations selon lesquelles il serait évacué de l’hôtel par hélicoptère.