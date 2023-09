Des partisans autochtones défilent pour défendre le président élu du Guatemala face à des allégations de fraude électorale

GUATEMALA CITY — Des milliers de partisans indigènes ont manifesté lundi à Guatemala City pour défendre le président élu du Guatemala alors que les procureurs du gouvernement cherchent à interdire son parti politique.

De nombreux manifestants brandissaient des banderoles ou scandaient des slogans exigeant la démission des responsables gouvernementaux qui cherchaient à poursuivre Bernardo Arévalo et à interdire son parti, le Mouvement des Semences.

Aleisar Arana, un leader du groupe ethnique Xinca, a qualifié les poursuites judiciaires de tentative de « coup d’État ».

« Le coup d’État mené par l’accusation doit être stoppé », a déclaré Arana. Les manifestants ont menacé de continuer à manifester jusqu’à ce que les efforts contre Arévalo soient arrêtés.

Arévalo a remporté le second tour de l’élection présidentielle du 20 août avec une victoire écrasante, mais les procureurs ont continué à mener de multiples enquêtes liées à l’enregistrement du parti Seed Movement d’Arévalo et à des allégations de fraude électorale. Les observateurs internationaux ont déclaré que cela n’était étayé par aucune preuve.

Arévalo a annoncé la semaine dernière son intention d’appeler les Guatémaltèques à descendre dans la rue pour protester contre les efforts visant à faire dérailler sa présidence avant qu’il puisse prendre ses fonctions, a-t-il déclaré vendredi dans une interview à l’Associated Press.

Une coalition d’universitaires et de groupes de défense des droits a publié lundi une déclaration affirmant que la pression internationale devrait être renforcée pour garantir que le Guatemala respecte les résultats des élections.

Arévalo a déclaré qu’il avait tenté ses propres manœuvres juridiques pour arrêter ceux qui voulaient l’empêcher d’accéder au pouvoir, mais il est désormais nécessaire que le peuple descende dans la rue pour le soutenir. Il a dit qu’il souhaitait voir les hommes d’affaires, les agriculteurs, les groupes autochtones et les travailleurs se manifester.

Arévalo, un législateur et universitaire progressiste, a choqué le Guatemala en se qualifiant pour le second tour au cours duquel il a battu l’ancienne première dame Sandra Torres par plus de 20 points.

Le bureau du procureur général a déclaré qu’il ne faisait que respecter la loi, mais il a fait l’objet de vives critiques au Guatemala et à l’étranger pour ce qui semble être une tentative effrontée visant à empêcher Arévalo d’accéder au pouvoir ou à l’affaiblir.

Arévalo reconnaît que la tâche qui l’attend ne sera pas facile.

« Des centaines d’années de marginalisation, de discrimination, les problèmes accumulés au cours de 30 années d’attaques corrompues contre le pouvoir ne vont pas disparaître simplement parce que nous sommes là », a-t-il déclaré. « Mais si nous pouvons commencer à changer, faire en sorte que les gens sentent qu’il existe des autorités qui leur répondent. »

Cette semaine, des agents du bureau du procureur général ont ouvert des boîtes de vote et photographié leur contenu, ce qui constitue une violation sans précédent de la loi électorale du Guatemala.

Arévalo a demandé la démission du procureur général Consuelo Porras et a déclaré qu’il suspendrait temporairement le processus de transition du président sortant Alejandro Giammattei.