Des partis mineurs pourraient détenir la clé des élections néo-zélandaises | Actualités électorales

Christopher Luxon, du parti national, mène Chris Hipkins, du parti travailliste, dans la course pour devenir le prochain Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, mais toute victoire pourrait dépendre du soutien de petits partis de droite et populistes.

Moins d’un an après que Jacinda Ardern, la coqueluche de la communauté internationale, ait passé la direction à Hipkins, le parti travailliste néo-zélandais de gauche est confronté à des élections où bon nombre de ses politiques de marque – de l’agriculture verte à la co-gouvernance maorie – pourraient être mises à mal. si les nationaux de centre-droit prennent le pouvoir le 14 octobre, comme le suggèrent les sondages d’opinion.

Quatre ans après les attaques dévastatrices de la mosquée de Christchurch, perpétrées par un suprémaciste blanc australien, le ton de la campagne suscite également des inquiétudes.

« Je pense que certains de nos politiciens jouent certainement la carte de la race lors de cette élection », a déclaré Hipkins lors d’un débat le mois dernier entre les dirigeants des deux principaux partis.

Hipkins a remis en question la volonté de Luxon de travailler avec le parti New Zealand First, citant une déclaration raciste faite par l’un des candidats du parti.

Les nationaux de centre-droit sont en tête dans les sondages mais pourraient avoir besoin de l’un ou des deux du parti New Zealand First et du parti AMP, un autre parti populiste de droite, pour pouvoir former un gouvernement.

Répondant à la référence de Hipkins aux campagnes racistes, Luxon a déclaré à Hipkins qu’il était prêt à « lancer l’appel » pour travailler avec New Zealand First si cela signifiait « vous empêcher, vous, Te Pati Maori et les Verts, d’accéder au pouvoir ».

Le gouvernement travailliste actuel est une coalition avec le parti Vert, tandis que Te Pati Maori est un plus petit parti représentant la population indigène maorie de Nouvelle-Zélande, qui représente environ 17 pour cent des cinq millions d’habitants du pays.

La campagne raciste pendant les élections ne s’est pas limitée aux discours prononcés devant des partisans fidèles. Cette situation s’est également traduite par des actions concrètes, alimentant l’inquiétude des dirigeants musulmans et maoris du pays.

Hana Rawhiti Maipi-Clarke, la plus jeune candidate du Te Pati Maori, a subi une « série d’attaques », notamment un intrus à l’intérieur de son domicile, selon le parti.

Nous sommes ravis d’annoncer Hana-Rawhiti Maipi-Clarke comme candidate pour Hauraki-Waikato. Hana est une activiste, une auteure publiée et une experte du maramataka et du taiao. À 20 ans, elle représente une nouvelle génération de dirigeants politiques maoris. pic.twitter.com/4eDOa9Yp7N – Te Pāti Māori (@Maori_Party) 28 juin 2023

Le président maori de Te Pati, John Tamihere, a déclaré qu’il était « clair » que les attaques contre Maipi-Clarke étaient « politiquement motivées puisque l’auteur est un défenseur et militant bien connu du Parti national », une affirmation que le Parti national a démentie.

La situation a incité 30 dirigeants maoris à rédiger un lettre ouverte deux semaines avant les élections, déclarant : « Le racisme, sous quelque forme que ce soit, ne devrait pas avoir sa place dans nos élections. »

Les recommandations concernant la fusillade à la mosquée de Christchurch abandonnées

Aliya Danzeisen, coordinatrice nationale du Conseil des femmes islamiques de Nouvelle-Zélande, a déclaré à Al Jazeera que les récentes attaques survenues pendant les élections « soulignent » pourquoi les recommandations de la Commission royale d’enquête de Nouvelle-Zélande sur les attaques de la mosquée de Christchurch « auraient dû être mises en œuvre il y a trois ans ».

Plus tôt cette année, Hipkins a abandonné les nouvelles lois sur les discours de haine – l’une des recommandations de la commission – en affirmant que les pressions liées au coût de la vie étaient plus urgentes.

Danzeisen a déclaré qu’il y avait un « manque significatif d’engagement » pour mettre en œuvre des recommandations qui pourraient protéger « les communautés vulnérables contre les discours ciblés et déshumanisants » et qui, selon elle, feraient de la Nouvelle-Zélande « une nation plus sûre ».

Cinquante et une personnes ont été tuées lorsqu’un homme armé isolé a attaqué des fidèles musulmans dans la mosquée de la plus grande ville de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande en mars 2019.

Dans son rapport de 800 pages, la commission a constaté que les services de renseignement avaient été détournés de leurs enquêtes sur les menaces d’extrême droite en raison de l’accent mis sur la « menace d’activités extrémistes islamistes ».

Les agriculteurs néo-zélandais font face à de grands changements

L’agriculture, la plus grande industrie de Nouvelle-Zélande, est une autre question clé des élections de samedi.

Certains agriculteurs s’inquiètent des coûts liés à la mise en œuvre de la première « taxe sur les pets » au monde, alors même que leurs exploitations sont menacées par l’intensification des catastrophes climatiques. Le pays compte environ six millions de vaches et 26 millions de moutons.

En février, après que le cyclone Gabrielle a laissé de nombreuses fermes néo-zélandaises sous l’eau, avec des coulées de boue, des arbres aplatis et des animaux à secourir, le gouvernement néo-zélandais a rapidement annoncé des dizaines de millions de dollars de subventions d’urgence.

Mais à l’approche des élections, certains agriculteurs ont évoqué les coûts potentiels de la taxe travailliste sur les émissions de méthane provenant du bétail, qui devrait être introduite en 2025.

Nicola Harvey, auteur de FARM : la création d’un militant pour le climat, a déclaré à Al Jazeera que les partis travailliste et national avaient « freiné la réglementation agricole afin d’obtenir des votes ».

L’exploitation bovine de Harvey a été parmi celles touchées par les tempêtes plus tôt cette année – après qu’elle ait publié son livre sur le rôle que les agriculteurs peuvent jouer dans la lutte contre la crise climatique.

Un autre « débat controversé » concerne la levée potentielle de l’interdiction de longue date en Nouvelle-Zélande sur les cultures génétiquement modifiées, a-t-elle déclaré.

Harvey affirme que certains partis ont changé leur position sur l’interdiction parce que les cultures génétiquement modifiées pourraient contribuer à renforcer la résilience au changement climatique, mais elle se demande si cela a du sens dans la mesure où cela concentre « encore plus de pouvoir entre les mains des grandes entreprises agricoles ».

La Nouvelle-Zélande dans le monde

Alors qu’Ardern parcourt le monde et occupe un nouveau poste de chercheur principal à l’Université Harvard aux États-Unis, de retour en Nouvelle-Zélande, son successeur a eu du mal à conserver l’avance confortable dont jouissait Ardern – dont la popularité s’étendait bien au-delà des frontières de la Nouvelle-Zélande. .

Pour aggraver ses problèmes, il est tombé malade du COVID-19 à peine deux semaines avant les élections et a dû faire campagne en ligne.

Même si Ardern reste une présence populaire lors des réunions internationales, dans son pays, différents partis ont des points de vue différents sur la manière et l’opportunité pour la Nouvelle-Zélande de s’engager avec le monde, ainsi qu’avec la Chine et les États-Unis.

L’une des raisons pour lesquelles les travaillistes pourraient ne pas former à nouveau le gouvernement est que Winston Peters, de New Zealand First, a exclu de travailler à nouveau avec le parti et pourrait plutôt aider les nationaux.

Peters a auparavant été ministre des Affaires étrangères dans un gouvernement de coalition avec les travaillistes de 2005 à 2008, puis de 2017 à 2020. En tant que ministre des Affaires étrangères, il a introduit la politique de réinitialisation du Pacifique en 2018, pour améliorer les relations de la Nouvelle-Zélande avec ses pays voisins à un moment où la Chine avait commencé à accroître sa présence dans la région.

Si Peters revient au poste de ministre des Affaires étrangères, il remplacerait potentiellement Nanaia Mahuta du Labour, fille de la royauté maorie.

En revanche, l’ACT, un autre partenaire potentiel de coalition pour les Nationaux, veut fermer le ministère néo-zélandais pour l’avancement des peuples du Pacifique.

ACT est également plus franc sur les questions géopolitiques que de nombreux partis néo-zélandais.

Son chef David Seymour a assisté à une manifestation pro-démocratie à Hong Kong à Auckland en 2019 – et le parti souhaite augmenter les dépenses de défense historiquement faibles de la Nouvelle-Zélande à 1,5 % du produit intérieur brut (PIB), contre moins de 1 %.

Patries maories et co-gouvernance

Ces dernières années, la Nouvelle-Zélande – ou Aotearoa comme on l’appelle en langue maori – a progressé dans la renaissance de la culture maorie et dans la reconnaissance de la co-gouvernance maorie, plus de 180 ans après que la Couronne britannique et les dirigeants maoris ont signé le Traité de Waitangi.

Mais ACT et New Zealand First s’appuient sur des plateformes qui s’opposent à certains des acquis perçus par le peuple maori, alors même que la population autochtone continue de subir des inégalités systémiques.

«J’appelle les femmes maories à réagir à ce moment de notre histoire en se rendant aux bureaux de vote en nombre jamais vu auparavant», Annette Sykes, militante et avocate de Rotorua qui a participé activement aux efforts visant à faire revivre la culture et l’autonomie maories. a déclaré à Al Jazeera.

Le vote n’est pas obligatoire en Nouvelle-Zélande, même si plus de 80 % des électeurs inscrits ont voté lors des dernières élections de 2020, lorsque Ardern a remporté une victoire écrasante.

Sykes a déclaré que le scrutin de cette année était l’occasion « d’examiner et de redéfinir les conditions dans lesquelles nous vivrons, travaillerons et prendrons soin de nos terres comme le faisaient nos ancêtres ».

En « votant en nombre record », a déclaré Sykes, les femmes maories pourraient « réaffirmer notre pouvoir confirmé dans les documents fondateurs de l’État-nation moderne d’Aotearoa-Nouvelle-Zélande ».