JAKARTA, Indonésie (AP) – Des sauveteurs indonésiens ont retiré des parties du corps, des vêtements et des bouts de métal de la mer de Java tôt dimanche matin, un jour après qu’un Boeing 737-500 avec 62 personnes à bord s’est écrasé peu de temps après le décollage de Jakarta, ont indiqué des responsables. .

Les responsables espéraient qu’ils perfectionnaient l’épave du vol 182 de Sriwijaya Air après que l’équipement sonar ait détecté un signal de l’avion.

Le ministre des Transports Budi Karya Sumadi a déclaré aux journalistes que les autorités avaient lancé des efforts de recherche massifs après avoir identifié «l’emplacement possible du site de l’accident».

«Ces pièces ont été retrouvées par l’équipe SAR entre l’île de Lancang et l’île de Laki», a déclaré l’agence nationale de recherche et de sauvetage Bagus Puruhito dans un communiqué.

Le chef de l’armée indonésienne, le maréchal Hadi Tjahjanto, a déclaré que les équipes du navire de la marine Rigel équipé d’un véhicule télécommandé avaient détecté un signal de l’avion, qui correspondait aux coordonnées du dernier contact effectué par les pilotes avant la disparition de l’avion.

«Nous avons immédiatement déployé nos plongeurs de l’unité d’élite de la marine pour déterminer la conclusion d’évacuer les victimes», a déclaré Tjahjanto.

Plus de 12 heures depuis la perte de contact de l’avion Boeing exploité par la compagnie aérienne indonésienne, on sait peu de choses sur la cause de l’accident.

Des pêcheurs de la région des Mille-Îles, une chaîne d’îles au nord de la côte de Jakarta, ont rapporté avoir entendu une explosion vers 14h30 samedi.

« Nous avons entendu quelque chose exploser, nous avons pensé que c’était une bombe ou un tsunami, car après cela, nous avons vu la grosse éclaboussure de l’eau », a déclaré le pêcheur Solihin, qui porte un nom, à l’Associated Press par téléphone.

«Il pleuvait abondamment et le temps était si mauvais. Il est donc difficile de voir clairement les alentours. Mais on peut voir le splash et une grosse vague après les sons. Nous avons été très choqués et avons directement vu les débris de l’avion et le carburant autour de notre bateau.

Sumadi a déclaré que le vol SJ182 avait été retardé d’une heure avant de décoller à 14 h 36. Il a disparu du radar quatre minutes plus tard, après que le pilote ait contacté le contrôle de la circulation aérienne pour monter à une altitude de 29000 pieds (8839 mètres), a-t-il déclaré.

Il y avait 62 personnes à bord, dont sept enfants et trois bébés.

« Nous sommes au courant des rapports des médias de Jakarta concernant le vol SJ-182 de Sriwijaya Air », a déclaré Boeing dans un communiqué. «Nos pensées vont à l’équipage, aux passagers et à leurs familles. Nous sommes en contact avec nos clients aériens et sommes prêts à les accompagner dans cette période difficile. »

Les autorités ont créé deux centres de crise, un à l’aéroport et un au port. Les familles se sont rassemblées pour attendre des nouvelles de leurs proches.

Sur les réseaux sociaux, les gens ont commencé à faire circuler le manifeste du vol avec des photos et des vidéos de ceux qui étaient répertoriés comme passagers. Une vidéo montre une femme avec ses enfants en train de dire au revoir en marchant dans l’aéroport.

Le directeur de Sriwijaya Air, Jefferson Irwin Jauwena, a déclaré que l’avion, âgé de 26 ans et précédemment utilisé par les compagnies aériennes aux États-Unis, était en état de navigabilité. Il a déclaré aux journalistes samedi que l’avion avait déjà volé à Pontianak et à Pangkal Pinang le même jour.

« Le rapport de maintenance a déclaré que tout s’était bien passé et en état de navigabilité », a déclaré Jauwena lors d’une conférence de presse. Il a déclaré que l’avion avait été retardé en raison du mauvais temps, et non en raison de dommages.

L’Indonésie, le plus grand archipel du monde, avec plus de 260 millions d’habitants, a été en proie à des accidents de transport terrestre, maritime et aérien en raison de la surpopulation des ferries, du vieillissement des infrastructures et des normes de sécurité mal appliquées.

En octobre 2018, un Boeing 737 MAX 8 exploité par Lion Air a plongé dans la mer de Java quelques minutes seulement après son décollage de Jakarta, tuant les 189 personnes à bord. L’avion impliqué dans l’incident de samedi ne disposait pas du système de contrôle de vol automatisé qui a joué un rôle dans l’accident de Lion Air et un autre crash d’un 737 MAX 8 en Éthiopie cinq mois plus tard, entraînant l’échouement du MAX 8 pendant 20 mois. .

Le crash de Lion Air a été la pire catastrophe aérienne en Indonésie depuis 1997, lorsque 234 personnes ont été tuées sur un vol de Garuda Airlines près de Medan sur l’île de Sumatra. En décembre 2014, un vol AirAsia de la ville indonésienne de Surabaya à Singapour a plongé dans la mer, tuant 162 personnes.

Sriwijaya Air n’a connu que plusieurs incidents mineurs dans le passé, bien qu’un agriculteur ait été tué en 2008 lorsque l’avion d’atterrissage a quitté la piste en raison d’un problème hydraulique.

Les États-Unis ont interdit aux transporteurs indonésiens d’opérer dans le pays en 2007, mais ont annulé la décision en 2016, invoquant des améliorations dans le respect des normes aéronautiques internationales. L’Union européenne a déjà eu des interdictions similaires, les levant en juin 2018.