Des parties du corps d’un homme russe mangé vivant retrouvées à l’intérieur d’un requin après sa capture | Nouvelles du monde

La moitié du corps de Vladimir Popov a été dévorée par le requin tigre lors de la rare attaque (Photo: East2West) Les restes d’un touriste russe qui a été tué par un requin en Égypte ont été retrouvés après que le prédateur a été capturé et disséqué. Vladimir Popov, 23 ans, a crié « papa, sauve-moi » alors qu’il était mutilé à mort devant son père et d’autres baigneurs au large de la station balnéaire d’Hurghada sur la mer Rouge. Le requin tigre a dévoré la moitié supérieure du corps de la victime pendant l’attaque, mais a ensuite été effrayé lorsque des pêcheurs se sont approchés sur un bateau pour tenter de le sauver. Selon les autorités locales, ils ont sorti la moitié inférieure de son corps de l’eau et ont poursuivi le requin jusqu’à ce qu’ils puissent le capturer. Le ministère égyptien de l’Environnement a ordonné son examen par des biologistes marins locaux pour tenter de comprendre son agression et extraire le reste du corps de M. Popov. Selon Hassan Al-Tayeb, chef de l’Association de sauvetage maritime d’Hurghada, la tête, les bras et le haut du torse de la victime ont été retrouvés dans le corps du requin et n’avaient pas été largement digérés. L’animal était une femelle de quatre mètres de long, pesant environ une tonne, et avait une ouverture buccale de 80 cm (2,6 pieds), a ajouté M. Al-Tayeb. Des images horribles trop dérangeantes pour être publiées montrent la victime battue dans la mer (Photo: E2W)



Le requin a été capturé et disséqué pour essayer de comprendre son comportement inhabituel (Photo : E2W)



Un certain nombre de plages à proximité étaient interdites aux nageurs pendant que la zone était sécurisée (Photo: Reuters) Un « grand nombre » de fœtus auraient été trouvés dans le ventre du requin, ce qui donne du poids aux théories selon lesquelles il présentait un comportement connu dans lequel les femelles enceintes éliminent de manière agressive les menaces potentielles d’un lieu de naissance choisi. Interviewé à la télévision égyptienne, le Dr Mahmoud Dar, professeur à l’Institut national égyptien des sciences marines, a expliqué qu’il existe « trois cas » dans lesquels des requins sont connus pour nager près du rivage. Plus: Tendance

« Le premier est lorsque certains bateaux jettent des animaux morts à l’eau, et le second cas est lorsque les propriétaires de bateaux fournissent de la nourriture aux requins, ce qui modifie la nature de leur alimentation », a-t-il déclaré. De tels incidents sont rares dans la mer Rouge de nos jours car les experts ont « sensibilisé » les pêcheurs locaux, a poursuivi le professeur. Une femme désemparée a été vue en train d’être réconfortée après avoir échappé à la mer alors que l’attaque se déroulait (Photo: E2W) Le troisième cas est lorsque les requins femelles enceintes approchant de la naissance se déplacent vers des eaux moins profondes pour éviter les mâles et d’autres menaces naturelles. Le Dr Dar a poursuivi: « Le requin met en œuvre son instinct naturel en plaçant ses nouveau-nés dans un endroit sûr, et s’il trouve une créature vivante, humaine ou autre, il entre dans un état d’agitation et l’attaque, car il se sent menacé ». Pendant ce temps, on dit que l’animal entre dans un état d ‘«excitation nerveuse» et ne mange pas avant d’avoir mis bas. Le requin tueur n’était peut-être qu’à un jour d’accoucher et d’inspecter la zone à la recherche de menaces, a-t-il ajouté.



M. Popov aurait vécu en Égypte dans les mois précédant sa mort (Photo: E2W) Bien qu’il soit extrêmement rare que les requins attaquent dans les régions côtières de la mer Rouge, un L’année dernière, un autrichien et un touriste roumain ont été tués à quelques jours d’intervalle. Le père en deuil de M. Popov, Yury, a déclaré que la mort de son fils était une « coïncidence absolument ridicule » subie aux mains d’un « mauvais destin ». Les requins tigres sont l’une des plus grandes espèces de requins qui peuvent atteindre plus de cinq mètres. Ils vivent principalement dans les eaux tropicales et tempérées et sont parmi les plus cités par l’International Shark Attack File pour les attaques non provoquées contre les humains. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

