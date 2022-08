Des parties de l’affidavit du mandat de perquisition de Trump seront descellées vendredi, ordonne le juge

Une version expurgée de l’affidavit utilisé pour obtenir un mandat de perquisition pour le domicile de l’ancien président Donald Trump en Floride sera descellée vendredi, a ordonné un magistrat fédéral.

L’ordonnance est intervenue jeudi quelques heures après que le ministère de la Justice a soumis une proposition scellée au juge détaillant comment il voulait que des parties de cet affidavit soient gardées secrètes si le document devait être rendu public.

Le juge magistrat Bruce Reinhart a écrit qu’il était d’accord que le DOJ « s’est acquitté de son fardeau » en montrant qu’il y avait une raison impérieuse de sceller des parties de l’affidavit parce que la divulgation révélerait l’identité des agents chargés de l’application des lois, des témoins et des parties non inculpées, ainsi que « le la stratégie et l’orientation de l’enquête.

Le 8 août, des agents du FBI, porteurs du mandat délivré sur la base de l’affidavit, ont fait une descente dans la résidence de Trump dans son club Mar-a-Lago à Palm Beach et ont saisi une douzaine de boîtes de documents dans le cadre d’une enquête criminelle sur l’enlèvement. des dossiers présidentiels de la Maison Blanche lorsqu’il a quitté ses fonctions en janvier 2021.

Un groupe d’organisations médiatiques avait demandé à Reinhart de desceller l’intégralité de l’affidavit.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.