Des parents transportent leur fils en Ontario pour des soins d’urgence après 15 heures d’attente à l’hôpital de Montréal

Christos Lianos se remet de complications liées à un appendice éclaté. Bien qu’il soit étudiant à Montréal, il a reçu des soins à Kingston, en Ontario.

C’est parce que ses parents l’ont emmené d’urgence dans sa ville natale après avoir attendu 15 heures à l’urgence de l’Hôpital Royal Victoria.

Lianos, 20 ans, dit qu’il n’aime pas penser à ce qui aurait pu lui arriver s’il était resté à Montréal, attendant des soins qui ne semblaient pas venir.

« Si j’étais rentré chez moi ou si j’étais resté, qui sait combien de temps dans cette salle d’attente, qu’aurait-il pu m’arriver ? Il a demandé. « Est-ce que je serais ici aujourd’hui ? »

C’était à la mi-juin que Lianos a commencé à ressentir des douleurs abdominales importantes et une forte fièvre. Il se sentait mal depuis quelques jours, mais avait empiré le soir du 14 juin. Alors, il a appelé ses parents.

« Automatiquement, moi et mon mari, nous avons pensé : ‘Mon Dieu, ça ressemble à son appendice’ », a déclaré Niki Lianos, la mère de Christos.

Conduire 3 heures pour les soins

Niki Lianos a dit à son fils d’aller immédiatement à l’hôpital. Et puis elle et son mari ont fait trois heures de route depuis Kingston pour être avec lui.

Au cours des 15 heures qu’il a passées à l’hôpital, qui fait partie du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), les infirmières l’ont examiné deux fois pour évaluer ses symptômes et lui ont donné du Tylenol toutes les six heures pour soulager la douleur, a déclaré la famille.

Lianos a dit qu’elle avait perdu patience et a crié à l’infirmière, disant que si elle avait su qu’ils attendraient si longtemps, ils seraient retournés à Kingston pour se faire soigner.

Niki Lianos, au centre, dit qu’elle et son mari ont conduit leur fils pendant trois heures en Ontario pour des soins médicaux après une longue attente au CUSM de Montréal. (Soumis par Niki Lianos)

L’infirmière lui a dit de l’emmener là-bas, a-t-elle dit, et c’est exactement ce qu’elle a fait. Après trois heures de route pour retourner à Kingston, la famille a appris que l’appendice de Christos avait éclaté.

Il a fini par rester à l’hôpital pendant environ 10 jours, principalement dans l’unité de soins intensifs.

« Nous avons pris le risque et c’était le plus grand risque que nous ayons jamais pris dans nos vies car, potentiellement, il aurait pu éclater sur la route », a déclaré Niki Lianos. « Alors qu’aurions-nous fait ?

Maintenant, elle prend la parole pour avertir les gens des délais d’attente dans les hôpitaux de Montréal et de leur dangerosité.

Dre Judy Morris, présidente de la Association des médecins d’urgence du Québec, a déclaré que de nombreuses cliniques sont fermées et ont des heures réduites pendant l’été. À cause de cela, a-t-elle expliqué, beaucoup plus de personnes se dirigent vers les urgences pour des soins et partent par la suite sans avoir été vues.

« Ces patients peuvent être des bombes à retardement parce qu’ils partent et qu’ils pourraient avoir quelque chose de grave », a-t-elle déclaré.

Le CUSM dit que l’hôpital était occupé

Rebecca Burns, porte-parole du CUSM, a déclaré que le service des urgences du site Glen était complet le soir du 14 juin lorsque Christos Lianos a demandé des soins.

Il y avait deux médecins qui travaillaient pendant la nuit, du 14 juin au matin du 15 juin, ce qui est la dotation habituelle, a déclaré Burns dans un e-mail.

Il y avait trois médecins qui travaillaient pendant la journée du 15 juin, plus un coordinateur médical, ce qui, encore une fois, est le personnel habituel, a-t-elle déclaré.

Cependant, le service des urgences était à 197% de sa capacité le 14 juin avec plus de 30 patients de la veille au soir encore à voir.

Ces patients étaient plus prioritaires ou étaient là depuis plus longtemps, a-t-elle déclaré. Le lendemain, le 15 juin, le service des urgences affichait un taux d’occupation d’environ 200 %, avec un pic à 225 %.

« La situation ne s’est améliorée que la nuit suivante », a déclaré Burns. « Il est difficile de prodiguer des soins optimaux dans de telles circonstances, même en travaillant avec une efficacité maximale. »

Un patient recevra un appel du service des urgences s’il part sans voir un médecin au préalable, a-t-elle déclaré. Il ne s’agit pas d’un appel à être vu par un médecin, mais d’un protocole pour s’assurer que le patient a pu recevoir des soins ou, le cas échéant, être réorienté vers une clinique, a-t-elle précisé.

Le taux de patients partis sans être vus pendant cette période particulière était de 12,7 % de toutes les visites.

« Nous avons en moyenne 130 visites par jour. Par conséquent, en moyenne, nos infirmières rappellent 17 patients par jour », a déclaré Burns.

« Nous appelons trois fois s’il n’est pas joint immédiatement, suivi d’une lettre si l’infirmière estime que le patient doit faire le suivi d’un résultat d’analyse de sang ou de radiologie. »