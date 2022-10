Des parents terrifiés après qu’un homme “suspect” a été aperçu devant les écoles primaires

Les PARENTS ont été terrifiés pour la sécurité de leurs enfants après qu’un homme ait ” flâné ” devant les portes d’une école primaire en disant aux jeunes de ” venir avec lui “.

Le type “suspect” aurait également distribué des dépliants aux élèves alors qu’ils rentraient chez eux vendredi.

Hunters Hall Primary s’est rendu sur Facebook, avertissant les parents dans un article effrayant intitulé “Stranger Danger” Crédit : Getty

L’homme a semé la terreur après avoir prétendument fait la même chose dans deux autres écoles autour de Dagenham, dans l’est de Londres, le même jour.

Hunters Hall Primary s’est rendu sur Facebook, avertissant les parents dans un message effrayant intitulé “Stranger Danger” : “Il mesurait environ 6 pieds et était d’âge moyen.

“Je porte un petit chapeau gris, un pull noir à fermeture éclair avec un t-shirt bleu et un pantalon noir.”

Et l’école a supplié les parents de “redoubler de vigilance ce week-end”.

Des commentaires sur Facebook ont ​​allégué que l’homme était également apparu à l’école primaire de Southwood et à l’école primaire de Five Elms.

On ne sait pas ce que disaient les dépliants.

Répondant au message, un parent inquiet a sonné: “Il traînait aujourd’hui à l’école primaire de Southwood en distribuant des dépliants.

“Et demander aux enseignants, aux parents et aux enfants de venir avec lui.”

Une deuxième personne a ajouté : “Oh mon dieu [I will] soyez également à l’affût.”

Mais un troisième parent a suggéré que l’homme distribuait peut-être des dépliants pour “des maths et de l’anglais supplémentaires”.

L’école primaire Hunters Hall a affirmé avoir informé la police métropolitaine de l’incident.

Mais la force a déclaré à The Sun Online qu’elle n’avait reçu aucun rapport de l’école.

Mais ils ont déclaré: “Bien sûr, les écoles sont encouragées à rappeler aux élèves et aux parents les conseils de sécurité.”

The Sun Online a contacté les écoles primaires Hunters Hall, Southwood et Five Elms pour obtenir des commentaires.