Des parents sud-coréens enterrent des enfants tués lors de la catastrophe d’Halloween

Après un béguin mortel qui a coûté la vie à 156 jeunes en Corée du Sud, les parents enterrent désormais leurs enfants.

Les fêtards étaient descendus dans le district d’Itaewon à Séoul pour la première fête d’Halloween sans restrictions de Covid-19, lorsque la catastrophe s’est produite.

Beaucoup se sont demandé pourquoi aucune mesure de sécurité n’avait été appliquée pour contrôler la foule.

“Papa, je sors” ont été les derniers mots que Jung Hae-moon a entendus prononcer par sa fille, à la fin d’une conversation qu’ils ont eue au téléphone samedi alors qu’elle refusait une invitation à dîner.

Quelques heures plus tard, Jung Joo-hee, 30 ans, faisait partie des 156 personnes, la plupart âgées d’une vingtaine d’années, tuées dans la capitale sud-coréenne alors qu’elles célébraient Halloween sans restrictions de Covid pour la première fois en trois ans.

Jeudi, la famille de la jeune femme a enterré ses cendres dans un terrain familial paisible à l’extérieur de Séoul, avec un jeune arbre planté et des bouquets près de sa pierre tombale, lors d’une sombre cérémonie de prières et de larmes.

“Reposez-vous bien. Maman et papa viendront vous voir”, a déclaré Jung Hae-moon alors que la famille se tenait là, avec le caniche de sa fille.

Alors que la nouvelle de la catastrophe se déroulait samedi, Jung Hae-moon s’est précipité vers Itaewon, un quartier de rues étroites regorgeant de bars et de boutiques, pour se retrouver dans le chaos alors que des jeunes désemparés se déplaçaient dans leurs costumes d’Halloween alors que les lumières clignotaient des rangées d’ambulances.

Plus de 12 heures plus tard, il a retrouvé Joo-hee dans une morgue, sans vie, enflé et meurtri.

La mère de Joo-hee, Lee Hyo-sook, a déclaré que sa fille était un délice, une meilleure amie qui aimait les animaux et le vin.

“L’espace qu’elle laisse est trop grand. La place qu’elle a laissée dans la famille est trop grande, le vide”, a déclaré Lee à Reuters après les funérailles, s’exprimant dans un café tenu par Joo-hee.

Le café est fermé par une pancarte en noir indiquant : « En deuil ».

L’angoisse de la famille de Joo-hee est ressentie par l’ensemble des 156 familles endeuillées alors qu’une veillée traditionnelle de trois jours prend fin et que leur bien-aimé est placé dans un cercueil pour être vu pour la dernière fois avant l’enterrement ou la crémation.

Leur chagrin est partagé par le comté dans son ensemble alors qu’il lutte pour faire face à la catastrophe qui a mis fin à tant de jeunes vies alors qu’ils s’aventuraient pour ce qui aurait dû être une soirée de plaisir.

Sur les 156 morts, 101 étaient des femmes, a indiqué le gouvernement.

Un autre père en deuil, Song Jae-woong, a déclaré que sa fille, Young-ju, 24 ans, était une âme douce qui s’est rapidement liée d’amitié avec ses camarades de classe, dont plus de 200 sont venus à ses funérailles.

Young-ju rêvait de devenir actrice, a déclaré son père dans un salon funéraire à Séoul.

“Ensuite, les choses se sont passées comme ça”, a déclaré Song.

“Ses amis m’ont dit que ma fille avait l’habitude de chercher et de se lier d’amitié avec n’importe qui. Elle avait une âme bienveillante.”

“Tout est fini maintenant.”

‘Impossible’

Certaines familles n’avaient aucune idée que leurs enfants étaient même dans la foule du quartier des divertissements d’Itaewon samedi soir.

Le père de Lim a déclaré dans un salon funéraire alors que lui et sa famille observaient les rites funéraires :

Je n’avais aucune idée qu’elle était là. C’était impossible, je n’y croyais pas.

Le père a demandé que lui et sa fille soient identifiés uniquement par leur nom de famille, Lim.

L’homme vit généralement à l’étranger et n’avait pas vu leur enfant unique depuis trois ans car Covid a perturbé les voyages. Il a entendu parler de la catastrophe pour la première fois lorsqu’une connaissance lui a envoyé un SMS à ce sujet, sans qu’aucun ne sache que la fille y était prise.

Aux prises avec le chagrin, il a sorti son téléphone pour montrer le message.

“Elle était tellement créative et jolie”, a déclaré l’homme, ajoutant qu’il s’était souvent promené avec sa fille à Itaewon. Il avait l’habitude de garer leur voiture à l’hôtel Hamilton à côté de l’allée où Lim est mort.

“Je connais très bien cette rue.”

Les journalistes (R) marchent parmi les effets personnels récupérés par la police sur les lieux d’une vague mortelle de foule d’Halloween qui a tué plus de 150 personnes dans le district d’Itaewon sont exposés dans un gymnase pour que les proches des victimes puissent les récupérer, à Séoul o Des chaussures récupérées par la police sur les lieux d’une vague mortelle de foule à l’Halloween qui a tué plus de 150 personnes dans le district d’Itaewon sont exposées dans un gymnase pour que les proches des victimes puissent les récupérer, à Séoul le 1er novembre 2022. Des lunettes de soleil et des lunettes récupérées par la police sur les lieux d’une vague mortelle de foule à l’Halloween qui a tué plus de 150 personnes dans le district d’Itaewon sont exposées dans un gymnase pour que les proches des victimes puissent les récupérer, à Séoul le 1er novembre 2022. Des effets personnels, y compris un passeport américain (en haut) et sud-coréen récupéré par la police sur les lieux d’une vague mortelle d’Halloween qui a tué plus de 150 personnes dans le district d’Itaewon, sont exposés dans un gymnase pour les proches des victimes. Des vêtements et des perruques récupérés par la police sur les lieux d’une vague mortelle d’Halloween qui a tué plus de 150 personnes dans le district d’Itaewon sont exposés dans un gymnase pour que les proches des victimes puissent les récupérer, à Séoul le 1er novembre 2022.

Pour de nombreux parents, la colère bouillonne de chagrin.

Ils se demandent pourquoi leurs enfants célébraient Halloween en premier lieu, un concept totalement étranger pour les Coréens plus âgés.

Mais la plus grande question pour beaucoup de ceux qui pleurent leurs enfants est de savoir pourquoi aucune mesure de sécurité n’a été appliquée pour contrôler la foule.

“Même avant cela, je pensais que cela pourrait entraîner une sorte d’accident”, a déclaré Song.