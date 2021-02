Des parents retirent un enfant de trois ans de l’école maternelle de Sydney après avoir découvert les leçons de «  fluidité des sexes  »

Des parents indignés ont retiré leur enfant de trois ans d’une garderie après avoir promu la fluidité des sexes par le biais de livres d’histoires aux enfants d’âge préscolaire.

L’école maternelle Only About Children Warriewood West sur les plages du nord de Sydney a déclaré aux parents le mois dernier qu’elle lisait aux enfants « Julian is a Mermaid » – un livre sur un garçon qui rêve de devenir une fille.

Le centre a ajouté qu’ils lisaient également aux enfants un livre intitulé «Pink Is For Boys» pour contester le «binaire stéréotypé de genre bleu / rose».

Un père a déclaré qu’il avait retiré son fils de l’école maternelle lorsqu’il avait découvert les séances de lecture.

« Notre fils de trois ans apprend toujours à parler, à utiliser les toilettes et, comme la plupart des enfants, se débat avec de grandes émotions et a juste besoin d’amour », a déclaré le père au Daily Telegraph.

«La garde des enfants doit fournir et se préoccuper de l’essentiel du bien-être de notre enfant et ne pas planter dans nos précieux petits des pensées qui ne sont pas pertinentes et inappropriées pour son apprentissage à ce stade.

L’école a déclaré qu’elle suivait les nouvelles directives établies par le NSW Office of the Children’s Guardian – une organisation de réglementation pour les fournisseurs de services de garde d’enfants.

Le centre a ajouté que la lecture des livres avait été recommandée par Early Childhood Australia pour aider à enseigner aux enfants «l’individualité» et «l’inclusion».

« Pour ce trimestre, nous nous concentrons sur la diversité des circonstances des enfants et l’inclusion de tous les enfants et de leurs familles », a déclaré le responsable de la garde d’enfants.

Le leader de NSW One Nation, Mark Latham, a affirmé que les conseils du Children’s Guardian n’avaient rien à voir avec la fluidité des sexes.

Il a dit que les lignes directrices étaient axées sur l’égalité et le respect des enfants autochtones.

Il a ajouté que les enfants « épouvantables » d’un si jeune âge étaient initiés à la fluidité sexuelle.

«De nombreuses personnes, moi-même, considèrent la lecture de ces livres comme une forme de maltraitance des enfants, du matériel totalement inapproprié et inapproprié pour les enfants de trois et quatre ans», a-t-il déclaré.