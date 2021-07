Des parents qui n’ont jamais cessé de chercher retrouvent leur fils enlevé il y a 24 ans

L’apparente fin heureuse a captivé la Chine, où M. Guo est devenu une sorte de héros populaire. Son odyssée à travers le pays, au cours de laquelle il a déclaré avoir été jeté de son vélo au moins une fois et avoir dormi dehors alors qu’il ne pouvait pas se permettre un hôtel, a inspiré le film de 2015 « Lost and Love », mettant en vedette le célèbre acteur hongkongais Andy Lau.

Historiquement, l’enlèvement d’enfants était lié, au moins en partie, à la politique chinoise de l’enfant unique. Au plus fort de l’application de la politique dans les années 1980 et 1990, certains couples ont eu recours à l’achat de jeunes garçons sur le marché noir pour s’assurer qu’ils auraient un fils, selon recherche par des universitaires de l’Université de Xiamen dans la province du Fujian. La société chinoise a traditionnellement favorisé les fils.

Alors que le gouvernement central a commencé à assouplir l’application de la politique au début des années 2000 – avant d’y mettre fin en 2015 – les enlèvements signalés ont fortement diminué. Les progrès technologiques tels qu’une base de données nationale sur l’ADN des enfants disparus, des sanctions pénales plus sévères et une plus grande sensibilisation du public à la traite des enfants ont également contribué à enrayer le problème, a déclaré Zhang Zhiwei, directeur exécutif d’un centre de lutte contre la traite à l’Université chinoise des sciences politiques et du droit .

Pourtant, la menace d’enlèvement continue de peser sur de nombreux Chinois. Lundi, plusieurs services de police de la ville orientale de Hangzhou déclarations émises démentant les rumeurs virales sur les tentatives d’enlèvement.

Le fils de M. Guo, nommé Guo Xinzhen à la naissance, a disparu le 21 septembre 1997. Il jouait à la porte de sa maison pendant que sa mère cuisinait à l’intérieur, selon des entretiens que l’aîné M. Guo a donnés au fil des ans.

Un M. Guo frénétique et sa femme, ainsi que sa famille, ses voisins et ses amis, se sont déployés à travers la région pour rechercher le garçon. Mais après plusieurs mois, l’effort a diminué. C’est alors que M. Guo a attaché de grandes banderoles imprimées avec la photo de son fils à l’arrière d’une moto et s’est mis en route pour trouver le garçon par lui-même.

« Fils, où es-tu ? » disaient les banderoles, à côté d’une image du garçon vêtu d’une veste orange bouffante. « Papa te cherche pour rentrer à la maison. »

Au fil des ans, M. Guo a usé 10 motos, voyageant de Hainan dans le sud à Henan dans le nord, à la recherche de toutes les informations, a-t-il déclaré. Une fois, un jour de pluie, une pierre a glissé d’un camion devant lui, faisant basculer sa moto. Il a eu tellement d’incidents de circulation évités de justesse qu’il en a perdu le compte. Mais il repartait toujours.