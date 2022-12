Des parents nourriciers américains détenus en Ouganda font l’objet d’une nouvelle accusation de traite d’enfants passible de la peine de mort

Des parents nourriciers américains détenus en Ouganda ont été accusés mardi d’une nouvelle accusation de traite d’enfants passible de la peine de mort au milieu d’allégations selon lesquelles ils auraient torturé un garçon de 10 ans dont ils avaient la charge dans ce pays africain.

Nicholas Spencer et son épouse, Mackenzie Leigh Mathias Spencer, tous deux âgés de 32 ans, sont en détention depuis le 9 décembre, date à laquelle ils ont été accusés de torture aggravée d’un enfant, une infraction passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

Mardi, lors d’une audience devant un tribunal de première instance, une accusation supplémentaire de traite d’enfants a été lue au couple, mais ils n’ont pas encore été autorisés à plaider parce que l’affaire doit être entendue devant la Haute Cour, a rapporté Reuters, citant un porte-parole du public. le bureau du procureur.

L’accusation de traite d’enfants est passible de la peine de mort s’ils sont reconnus coupables.

Le couple avait été placé en détention provisoire à la prison de Luzira, un établissement à sécurité maximale à la périphérie de la capitale Kampala, a rapporté Monitor. Mardi, la magistrate en chef Sarah Tusiime leur a refusé la caution.

Le couple est accusé d’avoir fait dormir un garçon de 10 ans vivant dans leur maison par le biais du système de placement familial de la capitale Kampala sur une plate-forme en bois sans matelas ni literie, a déclaré à Reuters le procureur ougandais Joan Keko.

Il est également allégué que le garçon a été déshabillé et a passé toutes ses journées sans vêtements ni chaussures et qu’il a reçu de la nourriture froide et qu’il n’allait pas à l’école.

Le garçon serait séropositif et était inscrit dans une école pour enfants ayant des besoins spéciaux.

La police a déclaré que lors de la descente au domicile du couple, des séquences vidéo avaient été récupérées montrant que le garçon avait également été forcé de s’accroupir dans une “position inconfortable”.

“Notre équipe d’enquêteurs a établi que le couple gardait la victime pieds nus, et nu toute la journée, le faisait parfois s’accroupir dans une position inconfortable, la tête tournée vers le sol et les mains largement écartées, il passait ses nuits sur une planche en bois. plate-forme, sans matelas ni literie et on lui a servi des repas froids sortis du réfrigérateur”, a déclaré la police ougandaise dans un communiqué le 13 décembre. “Nous pensons que la victime aurait pu endurer des actes de torture plus graves, loin de la caméra”.

L’avocat du couple a qualifié l’affaire d'”expédition de pêche”, affirmant que les procureurs n’avaient aucune preuve.

“La dernière fois que nous étions au tribunal, l’Etat a dit que les enquêtes étaient terminées et pourtant aujourd’hui, ils ont ajouté une nouvelle accusation et déclaré que les enquêtes étaient en cours”, a déclaré l’avocat à l’AFP. “Ça n’a pas de sens.”

Selon le nouveau procès-verbal, les procureurs allèguent en outre que le couple a recruté, transporté et gardé l’enfant de 10 ans par “abus de position de vulnérabilité à des fins d’exploitation”.

Les Spencer, tous deux citoyens américains, seraient arrivés pour la première fois en Ouganda en 2017. Un an plus tard, ils ont accueilli trois enfants, dont l’un est la victime présumée dans l’affaire d’abus et de traite.

La police a été prévenue par des voisins des abus “constants” présumés survenus entre 2020 et 2022.

Keko a déclaré que les visas du couple en Ouganda avaient expiré et qu’ils n’avaient aucun permis de travail. Le procureur a ajouté qu’ils louaient dans la banlieue de Kampala, ce qui faisait d’eux un risque de fuite.

À leur arrivée dans ce pays d’Afrique de l’Est, le couple aurait travaillé pour une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis dans la ville de Jinja avant de déménager à Naguru, une banlieue chic de Kampala, pour travailler dans une start-up.