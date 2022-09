Des parents manifestent devant l’école du nord-ouest de la Colombie-Britannique au sujet de l’embauche d’un prédateur accusé – Kelowna Capital News

Plus d’une douzaine de parents se sont tenus devant l’école primaire Nechako du district scolaire de Coast Mountain (CMSD) 82 à Kitimat mercredi (7 septembre) pour demander le renvoi d’un homme qui avait déjà fait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument touché de manière inappropriée des enfants dans une autre école des environs en 2019.

Les accusations contre l’homme ont été portées pour la première fois en 2019 par la famille de Richard Pollard, un résident de Kitimat, dont les petits-enfants fréquentaient l’école communautaire Haisla (dirigée par la Première Nation Haisla), où l’homme travaillait comme assistant d’enseignement.

Pollard, qui a organisé la manifestation de mercredi, a déclaré à Black Press Media qu’ils avaient déposé une plainte auprès de la GRC et que l’enquête avait été transmise au service des poursuites de la Colombie-Britannique pour examen des accusations.

Black Press Media ne nomme pas l’homme car aucune accusation n’a été portée. Le service des poursuites de la Colombie-Britannique a déclaré à Black Press que la GRC avait soumis un rapport au procureur de la Couronne au début de 2019.

“Les accusations n’ont pas été approuvées car la Couronne chargée de l’évaluation n’a pas pu conclure que la norme d’évaluation des accusations était respectée”, a déclaré le porte-parole du BC Prosecution Service, Gordon Comer, dans un communiqué par courrier électronique.

L’homme, quant à lui, a quitté l’école Haisla la même année suite à la plainte, selon Pollard.

Alors que la manifestation visait à faire pression sur le Coast Mountain School District 82 pour qu’il retire l’homme de Nechako Elementary (où il travaille dans un poste non enseignant) et révise les processus d’embauche, Black Press Media a depuis appris d’autres agressions historiques présumées.

Une femme de 29 ans, dont le nom n’est pas divulgué par Black Press pour le moment, déposait des fournitures pour ses enfants à l’école lorsqu’elle a vu la manifestation. Après avoir appris à quoi cela servait, elle a décidé de se rendre au détachement de la GRC et de déposer une plainte concernant sa propre agression présumée par le même homme.

La femme a déclaré qu’il y a environ 25 ans, elle fréquentait l’école élémentaire Nechako pour la maternelle et la 1re année lorsque l’incident s’est produit.

“J’étais dans un groupe de peut-être quatre à cinq filles, et elles ont toutes dit que la même chose s’était produite lorsqu’il vous tirait et frottait son corps contre vous et qu’il touchait vos fesses et qu’il nous pelotait de manière très inappropriée quand nous étions enfants, », a-t-elle déclaré à la Black Press.

Elle n’a jamais parlé de l’incident à ses parents ou aux professeurs de l’école ni ne l’a signalé aux autorités à l’époque.

“J’avais peur que personne ne me prenne au sérieux.”

La GRC de Kitimat a refusé de fournir des détails sur la plainte de la femme et a déclaré que même si elle ne peut parfois pas commenter chaque rapport fait à la police, tous les rapports faits à la police font l’objet d’une enquête approfondie.

La chronologie du moment où l’homme a travaillé dans différentes écoles de la région reste trouble, mais il semble qu’il ait travaillé à l’école élémentaire de Nechako il y a au moins 20 ans, d’après la déclaration de la femme. On ne sait pas quand il a commencé à l’école communautaire Haisla jusqu’à son départ en 2019.

Le processus d’embauche du CMSD 82 sous le feu des projecteurs

Plus tôt cette année, Pollard a déclaré que sa famille avait été choquée d’apprendre que le même homme avait été embauché par CMSD 82.

Pollard a déclaré qu’il avait contacté le bureau de la nation Haisla pour vérifier s’ils avaient fourni une lettre de recommandation pour l’homme et affirme qu’un membre du personnel administratif lui a dit qu’il n’en avait pas reçu. (Black Press n’a pas été en mesure de vérifier cette affirmation, car la directrice de l’éducation de la nation Haisla, Angie Maitland, a refusé une demande d’entretien).

Pollard remet également en question les pratiques d’embauche du district scolaire qui ont conduit à l’embauche de la personne dans un rôle non enseignant, en particulier autour des vérifications de références.

Pollard a déclaré avoir parlé de ce problème avec plusieurs responsables du CMSD 82, y compris l’ancienne surintendante Janet Meyer qui a pris sa retraite cet été, et des administrateurs de conseils scolaires. Pollard a également envoyé des courriels au député libéral de Skeena, Ellis Ross, et au bureau de la ministre provinciale de l’Éducation, Jennifer Whiteside.

Dans sa lettre à Whiteside, obtenue par Black Press Media, Pollard a déclaré :

«En juin 2019, un certain nombre de préadolescentes ont fait des allégations très graves contre un assistant d’enseignant, la police a été appelée et une enquête a suivi dans laquelle aucune accusation n’a été portée parce que la police a déclaré que lorsque le procureur a vu les preuves, il ne pensait pas qu’ils pourrait obtenir une condamnation en raison de la façon dont les déclarations ont été recueillies. Cette personne n’a pas été blanchie, mais en raison de la façon dont les déclarations ont été recueillies, aucune accusation n’a été portée.

L’homme est présumé innocent. Il ne sera pas poursuivi.

Il a également expliqué en détail au ministre tous les événements survenus lors de ses nombreuses réunions et appels avec la direction du CMSD 82 qui n’ont abouti à aucune action.

Dans un e-mail envoyé par le bureau de Whiteside à Pollard, également obtenu par Black Press, il a redirigé Pollard vers le district scolaire en citant que le problème est mieux traité au “niveau local”.

Le cabinet du ministre de l’Éducation n’avait pas encore répondu à Black Press au moment de la publication de cet article.

Le nouveau surintendant du CMSD 82, Aaron Callaghan, qui a pris ses fonctions en août, a rencontré les manifestants devant l’école hier, a-t-il déclaré.

“J’ai rencontré ces personnes et j’ai entendu leurs préoccupations, que nous continuerons d’examiner”, a-t-il déclaré.

Callaghan a également déclaré que les processus d’embauche du district scolaire comprennent des vérifications obligatoires du casier judiciaire ainsi que des vérifications des références.

“Le district scolaire n’embaucherait jamais une personne s’il y avait des inquiétudes quant au fait que cette personne travaille avec des enfants, car nos élèves et leur sécurité sont notre première priorité”, a-t-il déclaré dans un communiqué par e-mail.

Callaghan n’a pas précisé si l’employé continuerait à l’école entre-temps ou si une enquête serait ouverte et a déclaré qu’il ne fournirait aucune autre information pour le moment.

Le surintendant du CMSD 82 a également encouragé les personnes ayant des informations supplémentaires à ce sujet à le contacter directement ou à contacter le détachement de la GRC de Kitimat.

Pendant ce temps, Pollard a déclaré que la manifestation devant le bâtiment de l’école se poursuivra pendant le reste de la semaine.

