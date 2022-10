Des parents jouent à la barbe à papa à leur fils, Internet l’appelle “cruel”

Les enfants peuvent être espiègles, mais le facteur divertissement double lorsque les parents essaient de faire une farce à leurs petits. De nombreuses vidéos de blagues sur les enfants par leurs parents ont ravi Internet, qu’il s’agisse d’informer les enfants qu’ils ont mangé tous les bonbons ou de leur offrir des cadeaux bizarres. Maintenant, une farce faite par un couple sur leur petit munchkin a quitté Internet, éclatant de rires massifs. La vidéo virale en question commence par les parents offrant à leur fils une délicieuse barbe à papa. Le petit semble heureux après avoir reçu le délicieux cadeau alors qu’il se prépare à le dévorer.

Cependant, avant qu’il ne puisse tout manger, la mère informe le fils que tout ce qu’il doit manger doit être lavé à l’eau. À l’insu de ce qui arrive à la barbe à papa lorsqu’elle est mélangée à un liquide, l’enfant suit les instructions de sa mère. Il s’avance doucement vers un bol d’eau posé sur la table devant lui. Il plonge rapidement la barbe à papa dans l’eau pour la voir se dissoudre et disparaître devant lui. Mais faire une fois une blague au petit munchkin ne suffisait pas à la mère espiègle.

Elle lui tendit une fois de plus un autre morceau de barbe à papa, lui demandant de le laver avant de manger. L’enfant suit les instructions et la friandise se dissout à nouveau. À la fin, l’enfant perd tout espoir et exprime qu’il veut manger de la barbe à papa de la manière la plus adorable. Regardez la vidéo virale ci-dessous :

La vidéo a amassé plus de 35 000 vues sur Instagram, laissant beaucoup de réactions amusantes. Alors que certains pensaient que la farce était hilarante, d’autres ont exprimé qu’elle était simplement cruelle de la part des parents. Un utilisateur a plaisanté, “Il ne lui fera plus jamais confiance”, un autre a commenté, “C’est juste cruel.”

Un internaute a écrit : “Je ne dis pas que c’est de la mauvaise parentalité ou quoi que ce soit du genre, je pense juste que c’est un peu méchant, c’est tout.” Un autre a ajouté: “Sa mère est une telle menace parfaite.” Ce qui se passe après la fin de la farce reste flou, mais Internet espère que le petit garçon aurait dû recevoir le traitement qu’il méritait.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici