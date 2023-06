Des parents humains se sont massacrés avec des outils il y a 1,45 million d’années : étude

Selon une nouvelle étude, neuf marques de coupe sur un tibia fossilisé sont la plus ancienne preuve claire que des parents humains utilisent des outils en pierre pour se massacrer et probablement se manger.

« Sur la base de l’emplacement des marques de coupe, le ou les bouchers étaient très probablement en train de décharner la jambe – en en coupant la viande », a déclaré l’auteur principal et paléoanthropologue Briana Pobiner à CTVNews.ca. « La meilleure explication à cela est que la jambe a été abattu pour en manger la viande. C’est la première preuve solide d’hominines décharnant d’autres hominines. »

Le mot hominine fait référence aux humains, à nos ancêtres évolutifs et aux espèces étroitement apparentées. En tant que chercheur scientifique au Smithsonian’s National Museum of Natural History à Washington, DC, les travaux de Pobiner se concentrent sur l’évolution de l’alimentation humaine, y compris la consommation de viande et le cannibalisme chez les hominines.

Pobiner fouillait des fossiles dans un musée de Nairobi, au Kenya, à la recherche d’indices sur les prédateurs préhistoriques qui mangeaient les anciens parents des humains. Lorsqu’elle a récupéré pour la première fois une partie d’un tibia ou d’un tibia d’hominine vieux de 1,45 million d’années, elle a utilisé une loupe pour l’examiner à la recherche de marques de morsure, mais a plutôt trouvé des coupures qui ressemblaient à des preuves de boucherie.

Pobiner a fait des moules de l’os et les a envoyés au co-auteur Michael Pante à l’Université d’État du Colorado. Sans connaître la théorie de Pobiner, Pante a utilisé des scans 3D pour les comparer à une base de données de 898 marques de dents, de boucherie et de piétinement différentes créées lors d’expériences antérieures. Neuf des 11 marques ont été identifiées comme provenant clairement d’outils en pierre. Les deux autres appartenaient probablement à l’une des trois espèces éteintes de chats à dents de sabre qui rôdaient dans la région au début du Pléistocène.

Bien que les marques de coupure elles-mêmes ne prouvent pas que les ancêtres humains se sont mangés, Pobiner pense que c’est le scénario le plus probable. Les coupes, note-t-elle, sont situées là où le muscle du mollet s’attache à l’os, et elles sont également toutes orientées de la même manière, comme si un boucher de l’âge de pierre tenait l’os d’une main tandis que l’autre main utilisait un outil pointu pour retirer le chair.

« Nous interprétons cette boucherie comme nutritionnelle, plutôt que liée à un rituel ou à une cérémonie », a déclaré Pobiner. « J’ai étudié des centaines d’os d’animaux fossiles de cette époque et de cet endroit dans le nord du Kenya (Koobi Fora) avec des marques de coupe similaires à celles de ce fossile d’hominidé, et ceux-ci sont tous interprétés comme le résultat de l’abattage d’animaux pour les manger. »

Les chercheurs ne peuvent pas dire s’il s’agit d’une preuve de cannibalisme, qui fait référence à une espèce spécifique mangeant sa propre espèce. Au moins trois espèces d’hominidés auraient pu être présentes dans la région à l’époque, et on ne sait pas si elles fabriquaient et utilisaient toutes des outils en pierre. Le tibia lui-même ne fournit pas non plus suffisamment d’informations pour attribuer une espèce spécifique. Quant aux marques de morsure du gros chat, on ne sait pas si elles ont été faites avant ou après la mort de notre ancien parent.

« Vraisemblablement, cet individu est mort, soit naturellement, soit par prédation, puis sa jambe a été grignotée par un gros chat et massacrée par un autre hominidé », a déclaré Pobiner. « Rien de plus que cela ne serait que pure spéculation.

L’étude a été publiée lundi dans la revue à comité de lecture Scientific Reports.

Pobiner dit que les preuves de cannibalisme ne sont pas rares dans les fossiles d’humains et de nos proches. L’utilisation d’outils en pierre remonte à environ 2,9 millions d’années, ajoute-t-elle, tandis que des preuves cohérentes de rituels de mort ne se produisent que longtemps après la date du fossile. Certains soutiennent qu’un crâne peut-être plus ancien d’Afrique du Sud présente des marques similaires, mais ces découvertes ont été contestées.

Pobiner dit que sa macabre découverte souligne également la valeur de parcourir les collections des musées pour de nouvelles recherches.

« J’aime souligner que cette découverte démontre que toutes les découvertes paléoanthropologiques ne sont pas faites sur le terrain », a-t-elle déclaré. « Les collections des musées sont des trésors précieux qui méritent d’être réétudiés avec de nouvelles questions, outils et techniques d’analyse ! »