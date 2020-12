Les parents ont mis en garde les autres contre la visite d’une grotte du Père Noël au volant après que des acteurs « effrayants » aient « pétrifié » des enfants, l’un d’eux disant à un enfant de quatre ans que « le Père Noël ne livrera pas de cadeaux cette année ».

L’événement de Noël qui s’est ouvert vendredi dans le parc de Taverham Hall, près de Norwich, a été frappé par une vague de critiques négatives affirmant que l’événement était « plus Halloween que Noël ».

Les visiteurs se sont plaints qu’après avoir fait la queue pendant des heures et payé 50 £ par voiture pour entrer, les enfants avaient été « harcelés » par des artistes, y compris un « père Noël bizarre », avant de recevoir des cadeaux « Poundland ».

Gemma Louise Murley-Lown, mère d’un enfant de quatre ans, a déclaré que l’événement était une « pagaille » qui a laissé sa fille « pétrifiée ».

L’événement de Noël s’est ouvert vendredi dans le parc de Taverham Hall, près de Norwich, mais a été surnommé « plus d’Halloween que de Noël ». Sur la photo: un personnage scrooge lors de l’événement

Mme Murley-Lown a déclaré: « C’est le pire événement que je connaisse, après avoir attendu une heure et demie pour entrer, nous attendions avec impatience l’expérience « magique » que vous avez merveilleusement annoncée.

« Eh bien, ce n’était rien de ce que vous aviez annoncé et j’étais resté stupéfait et en colère lorsque Scrooge a décidé de dire à mon enfant de quatre ans que le Père Noël ne livrera aucun cadeau à un enfant cette année car il avait brisé son traîneau. Il ne l’a même pas fait en plaisantant. (…) Elle était pétrifiée. Quelle pagaille.

La mère a déclaré au MailOnline: « Un couple d’acteurs était enchaîné à des arbres en train de regarder des voitures, un fantôme est juste passé devant la voiture en le regardant. À ce stade, nous avons ouvert nos fenêtres pour que personne ne puisse plus lui parler.

« Elle parle de Scrooge depuis l’événement et fait semblant de l’appeler en lui disant qu’il n’est pas une personne gentille et de ne jamais revenir. »

Une mère a averti les autres de « rouler les fenêtres » en s’approchant du personnage de Scrooge en tant que son fils. Sur la photo: un personnage de « Noël » portant des chaînes

Une autre mère a déclaré au MailOnline: « Un couple d’acteurs était enchaîné à des arbres en train de regarder des voitures, un fantôme est juste passé devant la voiture en train de regarder ». Sur la photo: personnages lors de l’événement

Une famille a également été choquée de trouver la «grande finale… Le père Noël le plus effrayant»

Un autre parent, Jenny Yaxley, de Norwich, a écrit: « À tous mes amis locaux, ne gaspillez pas votre argent sur le ‘drive thru Santa’s grotto’ à Taverham Hall. Si vous avez réservé, récupérez votre argent!

«Nous sommes arrivés à l’heure et avons dû attendre 1 heure et 20 minutes avant même de pouvoir entrer. Nous avons ensuite avec 4 enfants légèrement harcelés escargot arpenté à travers les arbres. A pris une autre heure. De temps en temps, nous voyions un personnage charmant comme celui-ci?! Je pensais honnêtement que cela semblait plus Halloween que Noël.

«Quelques« elfes »étaient au bas de l’allée. Puis la grande finale .. Le plus effrayant « Père Noël »! Nous sommes partis avec nos «cadeaux de Poundland» et tous ont applaudi quand nous avons finalement été libérés !!

«Cela a été une longue soirée. Heureusement, les enfants ont vu le côté drôle et nous l’avons tous déclaré « très 2020 ». Nous avons apprécié le chocolat chaud et les biscuits que j’ai préparés pour apporter avec nous. Le point culminant je pense! J’essaie d’oublier que j’ai payé 50 £ pour ce délice d’une soirée. Soupir!’

Taverham Hall, Norwich, où l’événement a eu lieu dans le parc

Un personnage elfe danse le long du sentier alors que les voitures font la queue à un rythme d’escargot

Une autre mère a averti les parents de « rouler leurs fenêtres » pour éviter que leurs enfants ne soient effrayés par un personnage « scrooge ».

Harriet Christine a écrit: « Je vous conseille fortement de rouler votre fenêtre si vous voyez Scrooge – mon fils était prêt à rentrer chez lui après cette expérience d’Halloween.

La mère a ajouté: « C’est beaucoup d’argent pour pas trop d’expérience. Cela vaut peut-être la peine de voir si vous pouvez obtenir un remboursement ou lire les critiques avant de partir.

L’événement était organisé par We Make Events, basé à Norwich.

MailOnline a contacté Ollie George, le producteur supposé être responsable de la création de la Grotte avec We Make Events, pour commentaires.

Danny Banthorpe, un organisateur de l’événement de Norwich qui n’est pas lié à l’événement, a critiqué la mauvaise organisation de la grotte en écrivant: « À l’organisateur de l’événement à l’école de Taverham Hall ce week-end!

Des décorations gonflables ont été vues dégonflées sur le bord du sentier par un parent, qui a déclaré que l’événement était « très 2020 »

Après une lente exploration du site, une mère a déclaré que sa famille « avait tous applaudi quand nous avons finalement été libérés !! »

«Vous avez mis le personnel et les clients en retard pour notre événement à six miles de là, mettant une pression inutile sur notre événement bien organisé!

« Ma femme était coincée dans l’embouteillage en essayant de rentrer à la maison avec un bébé très affamé! Vous avez bouleversé notre communauté locale et l’événement de mes amis à côté de vous!

«Comment diable avez-vous baisé une deuxième nuit consécutive après ce qui s’est passé la nuit dernière!

« Honte à vous si vous avez sur-vendu vos billets et que cela s’est retourné contre vous – vous donnez une mauvaise réputation à l’industrie de l’événementiel!

« J’aimerais savoir comment vos plans ont été adoptés et voir vos évaluations des risques! »