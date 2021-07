Des parents furieux condamnent les règles de l’école, obligeant les enfants à toujours sourire, à ne jamais regarder par la fenêtre et à répondre aux SIFFLETS des enseignants

Les parents FURIEUX ont dénoncé les règles de l’école qui obligeraient les enfants à toujours sourire, à ne jamais regarder par la fenêtre et à répondre aux sifflets des enseignants.

Les nouvelles règles mises en œuvre par un directeur de Melton Mowbray, dans le Leicestershire, ont divisé les parents après leur envoi avant le retour des élèves à l’école en septembre.

Selon les nouvelles règles, les enfants doivent attendre qu’on leur dise qu’ils peuvent prendre un stylo ou une règle, et si un enseignant les salue d’un « bonjour », ils doivent s’assurer que leur réponse est « optimiste ». Crédit : Alamy

Certains parents mécontents des règles sont allés jusqu’à partager sur Facebook des GIF de soldats nazis Crédit : Alamy

Selon les règles fixées par la nouvelle directrice du John Ferneley College, Natalie Teece, les étudiants devront « toujours sourire » et apprendre à répondre à une série de commandes de sifflet données par le personnel.

De plus, ils doivent entrer dans la classe en file indienne, « n’oubliez jamais de dire Monsieur ou Mademoiselle », toujours assis bien droit et doivent « remercier votre professeur pour votre cours » en sortant de la salle.

Les pauses toilettes entre les cours à l’académie sont interdites, tout comme marcher dans un groupe de plus de deux personnes et regarder par les fenêtres pendant les heures de cours.

Les élèves ne sont pas autorisés à se retourner s’ils sont distraits par un bruit ou similaire, et les élèves doivent maintenir un contact visuel avec l’enseignant chaque fois qu’ils parlent.

La liste des nouvelles règles a fait sensation parmi les parents et a incité certains à comparer la nouvelle tête à Dolores Umbridge de Harry Potter et Miss Trunchbull de Matilda.

Certains parents mécontents sont allés jusqu’à partager sur Facebook des GIF de soldats nazis.

L’un d’eux a écrit sur une page Facebook de la communauté : « Absolument horrible. Je suis d’accord avec le respect et certaines parties, mais cela ressemble en grande partie à une sorte de camp de prisonniers.

« L’école doit se rappeler que nous traversons toujours une pandémie et que le monde est fou en ce moment.

« Beaucoup d’enfants souffrent de troubles mentaux en ce moment et cela va les faire basculer. »

Une femme a écrit : « La partie sourire est tout simplement fausse. On ne peut pas être obligé de sourire à tout moment.

Un autre a contesté les règles relatives au sifflet, soulignant que leurs enfants ne sont «pas des chiens».

Cependant, d’autres parents étaient favorables.

L’un d’eux a déclaré: « La plupart de ces règles s’appliquent de toute façon dans les écoles, elles ont juste l’air pire quand elles sont écrites. »

Il est interdit de marcher en groupe de plus de deux personnes dans l’enceinte de l’école Crédit : Alamy

Teece, qui est actuellement directrice du secondaire, commencera son nouveau poste de directrice d’école au cours de la prochaine année scolaire. Crédit : Alamy

Un autre a écrit: « Je pense que la majeure partie de cela est tout à fait bien et ces règles devraient être dans chaque école; les enfants n’ont pas de respect ces jours-ci. »

Les nouvelles règles ont été envoyées aux parents dans un livret électronique, livré avec trois vidéos expliquant les recherches et les raisons qui les sous-tendent.

Des captures d’écran publiées à partir des vidéos montraient que les règles régissaient dix aspects de la vie scolaire – intitulés « entrées, alignement, équipement mobile, mouvement et uniforme ».

Une règle sur la position assise droite disait : « Vous ne vous affaissez jamais. Soyez assis droit, vous faites preuve de respect physique. […] Aucune exception. Pas d’excuses. »

Et un autre a déclaré : « Vous souriez toujours. Vous êtes poli et accueillant. Lorsque vous saluez quelqu’un, vous souriez, lorsqu’un professeur nous dit bonjour dans le couloir, vous répondez par un « Bonjour Miss ! » optimiste. ou « Bonjour Monsieur ! » et tu souris. »

Les lignes directrices informent les élèves qu’ils sont « extrêmement chanceux d’être dans une école très populaire » et qu’ils ne doivent se promener dans l’école qu’en file indienne ou par paires.

Teece, qui est actuellement directrice du secondaire, commencera son nouveau poste de directrice d’école au cours de la prochaine année scolaire.

Elle a affirmé que la plupart des parents soutiennent le nouveau régiment.

En réponse aux commentaires reçus, Natalie Teece a déclaré aujourd’hui : « Notre priorité ici à JFC est le bien-être des étudiants.

« Tous les amendements que nous apportons à notre politique sont destinés à aider et à soutenir nos étudiants déjà fantastiques et à les préparer à la vie future.

« Notre personnel les soutiendra avec chaleur et compassion. »

Les règles visaient à aider les étudiants à interagir avec les adultes, a-t-elle déclaré, mais ne seraient pas imposées aux étudiants qui pourraient être timides ou trouver les interactions difficiles.

« Nous exploitons déjà un système de mots de code pour l’utilisation des toilettes pendant les cours qui [has proven] pour réussir et il y aura une augmentation des clubs et des activités pour les étudiants à assister pendant l’heure du déjeuner quand ils ne seront plus sur leurs téléphones portables.

« Notre école est un environnement heureux et prospère et nous et moi sommes fiers des listes d’attente que nous avons dans chaque groupe d’année en ce moment.

Alors que l’école « valorise toujours » les commentaires des élèves et des parents, Teece a déclaré qu’elle était « confiante » que les modifications contribueraient à améliorer ce qui était déjà une « excellente » école.