Des parents furieux comparent l’école primaire où les enfants marchent les mains derrière le dos au “camp de prisonniers nord-coréen”

Une école PRIMAIRE qui fait marcher les enfants les mains derrière le dos a été comparée à un camp de prisonniers nord-coréen par des parents en colère.

Au déjeuner, les enfants plus âgés doivent s’asseoir avec les plus jeunes, servir leurs repas et nettoyer “comme des serveurs”.

Des parents en colère ont comparé l’école primaire Harnham Junior School à Salisbury, Wilts, à un camp de prisonniers nord-coréen Crédit : BNPS

D’autres ont demandé en plaisantant si le chef était Kim Jong-Un Crédit : AP

Tout le monde doit chanter une chanson avant de pouvoir s’asseoir et manger.

Et chaque table doit parler d’un sujet défini puis rendre compte à toute la salle.

Les nouvelles règles ont été introduites ce trimestre à la Harnham Junior School de Salisbury, Wilts.

La mère d’un enfant de sixième année a déclaré que son fils avait été réprimandé parce qu’il s’était trompé dans la commande de pudding d’un autre enfant.

Elle a écrit sur les réseaux sociaux : « WTF. L’esclavage a été aboli il y a des centaines d’années !

Tim Bevington, 41 ans, qui a trois enfants à l’école, a déclaré: “Mes enfants ne sont pas des serveurs et des serveuses, les enfants devraient être responsables de leur propre désordre.”

Nick Snook, 35 ans, dont les filles vont là-bas, a déclaré: “Cela ressemble plus à une école militaire ou à un camp de prisonniers.”

D’autres ont demandé en plaisantant si le chef était Kim Jong-Un.

Une réunion d’urgence doit avoir lieu aujourd’hui avec les parents.

La directrice adjointe Ruth Fletcher a déclaré dans une lettre à la maison qu’elle n’avait pas consulté les parents pour “éviter une angoisse inutile”.

Elle a déclaré que les règles étaient basées sur les recherches de Tom Bennett, le principal conseiller en comportement du ministère de l’Éducation.