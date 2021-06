Des parents furieux après qu’une travailleuse scolaire dénonce les jeunes filles parce qu’elles portent des shorts

Les PARENTS sont restés furieux après qu’une employée de l’école ait dit aux jeunes filles de porter des shorts – car elles « risquaient d’être violées ».

Le membre du personnel a suscité l’indignation à l’école de l’Église d’Angleterre – avec un groupe de garçons si en colère qu’ils portaient des jupes pour le cours en signe de protestation.

Une travailleuse scolaire a suscité l’indignation après avoir réprimandé des jeunes filles parce qu’elles portaient des shorts – disant qu’elles risquaient d’être violées Crédit : NCJMedia

Le travailleur a fait ces commentaires après que des filles de 8e année se soient présentées au Dr Thomlinson Middle School à Rothbury, Northumberland, en short de sport.

On a dit aux enfants de porter une tenue de sport à l’école le jour où ils ont eu l’EP pour éviter d’utiliser les vestiaires pendant la pandémie.

Le 15 juin, un certain nombre de filles, âgées de 12 et 13 ans, ont été réprimandées pour avoir porté des shorts de sport et invitées à porter à la place des jupes en PE « homologuées ».

Le lendemain, le membre du personnel, qui n’a pas été nommé, aurait dit à une fille de 8e qu’elle était « contente de la voir porter une jupe plus longue ».

La travailleuse aurait déclaré que les filles « se font remarquer » si elles portent des shorts, ajoutant qu’elles s’exposent « au risque d’être violées ».

Les commentaires choquants auraient été entendus par un groupe de filles qui étaient si bouleversées qu’elles en ont parlé à leurs parents qui se sont plaints à l’école, qui s’est depuis excusée.

Un certain nombre de garçons ont été tellement indignés par les remarques qu’ils ont porté des jupes à l’école le lendemain pour montrer leur soutien à leurs camarades de classe.

Le membre du personnel a fait les commentaires aux élèves de l’école intermédiaire Dr Thomlinson à Rothbury, Northumberland Crédit : NCJMedia

Les parents de l’école, qui accueille 209 élèves âgés de 9 à 13 ans et est classée «bonne» par l’Ofsted, ont exigé que le membre du personnel soit licencié.

Une mère a déclaré: « Ma fille a entendu parler des commentaires et était vraiment contrariée et s’inquiétait de ce qu’elle devrait porter.

« C’est épouvantable qu’à notre époque, un membre du personnel puisse dire aux filles que leur choix de vêtements pourrait les mettre en danger d’être violées.

« C’est un blâme flagrant pour la victime et je suis choqué que le membre du personnel soit toujours employé à l’école. »

‘ÉPOUVANTABLE’

Une autre maman a pris d’assaut: « On m’a dit que lorsque la fille en question a été pointée du doigt pour porter des shorts, elle a fondu en larmes.

« Quel genre de message cela envoie-t-il aux jeunes filles ?

« Que se passe-t-il si une fille est attaquée, le signaleront-ils à la police ou resteront-ils silencieux au cas où ils penseraient qu’ils sont en quelque sorte à blâmer?

« Je suis extrêmement fier des garçons pour avoir porté des jupes en signe de protestation le lendemain.

« L’école est très unie et j’espère que ce n’est qu’un blip. »

Quel genre de message cela envoie-t-il aux jeunes filles ? Maman à l’école

L’école a déclaré que les commentaires étaient « totalement inacceptables » et a ajouté que les garçons qui portaient des jupes en signe de protestation ne seraient pas punis.

Un porte-parole de l’école a déclaré: « On a rappelé aux enfants le bon uniforme scolaire à porter pour l’éducation physique.

« Le mardi 15 juin 2021, il a été signalé qu’une femme membre du personnel avait fait des commentaires inappropriés concernant la longueur des jupes.

« L’affaire a fait l’objet d’une enquête et les autorités compétentes ont été informées.

« L’école travaille en étroite collaboration avec ses conseillers en ressources humaines pour s’assurer que les politiques et procédures appropriées sont suivies.

« Les opinions exprimées [by the member of staff] étaient tout à fait inacceptables et ne correspondent pas à l’opinion de l’école.

« L’école a présenté ses excuses aux enfants et le directeur a personnellement contacté tous les parents dont les enfants étaient directement impliqués dans l’incident. »