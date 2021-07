Des parents font exploser le blocus des poubelles à roulettes de l’école des résidents alors que maman menacée d’un pied de biche après avoir ramassé son fils handicapé

Les PARENTS ont claqué un blocus de poubelles géré par une école par des résidents déchaînés – alors qu’une mère a été menacée avec un pied de biche après avoir ramassé son fils handicapé.

Les habitants livides en ont assez que les parents se garent sur leur route ont pris les choses en main et ont construit la barricade des poubelles à roulettes.

Les résidents en ont marre que leurs maisons soient bloquées par des parents qui viennent chercher leurs enfants à l’heure de l’école Crédit : MEN Media

Dawn Kirk, 55 ans, dit qu’un des résidents l’a menacée avec un pied de biche lorsqu’elle est venue chercher son fils Crédit : Ben Lack

Les habitants de Cleethorpes, dans le nord-est du Lincolnshire, en ont eu marre que leur cul-de-sac tranquille soit utilisé comme parking et ont organisé une manifestation lundi après-midi.

Les propriétaires de Halton Place ont déclaré qu’ils en avaient « assez » que leurs allées soient bloquées par des parents effrontés.

Mais les parents qui viennent chercher leurs enfants à la Cleethorpes Academy insistent sur le fait que « nous ne faisons rien de mal » et ont exhorté les manifestants de la poubelle à « avoir une vie ».

Selon Metro, la rue mène à une porte d’accès d’urgence pour l’école secondaire, qui l’a transformée en entrée en raison de la pandémie.

L’ÉCOLE RUN FURY

L’école a déclaré qu’elle l’avait fait en raison des « restrictions gouvernementales concernant les groupes de bulles et les heures de début et de fin décalées » et continuait à l’utiliser en raison du nombre croissant d’étudiants.

Seuls quatre parents se sont rendus à la sortie de Halton Place pour aller chercher leurs enfants à la Cleethorpes Academy cet après-midi.

Les voitures des arbres se sont garées dans le cul-de-sac pour l’école et aucune route n’a été bloquée.

Deux agents de la police de Humberside arrivent dans une voiture de patrouille pour s’assurer que la fin de l’école se passe sans incident.

Dawn Kirk, 55 ans, qui doit aller chercher son fils de 14 ans à la sortie sur Halton Place, a été menacée avec un pied de biche par l’un des résidents contrarié par son stationnement.

Des agents de police sur les lieux du blocus des poubelles à roulettes à Cleethorpes, dans le nord-est du Lincolnshire Crédit : MEN Media

Le cul-de-sac a été le théâtre d’une manifestation des résidents locaux Crédit : Ben Lack

La directrice de la Cleethorpes Academy, Janice Thorpes, a déclaré qu’elle continuerait à utiliser l’entrée Crédit : MEN Media

Elle a déclaré: « Je veux juste récupérer mon garçon et rentrer à la maison.

« Nous ne faisons rien de mal. Il n’y a pas de lignes jaunes, je ne bloque la route de personne et nous partons tranquillement et rapidement.

« Ce qu’un petit groupe d’habitants protestataires a fait n’est pas acceptable. Ils doivent l’arrêter et avoir une vie.

« Quand je suis arrivé lundi et que j’ai tourné le coin pour trouver le blocage des poubelles, j’ai essayé d’expliquer ma situation selon laquelle je devais récupérer mon fils, mais ils ont juste dit ‘pas mon problème’. »

Elle a composé le 101 pour alerter la police, qui est intervenue pour calmer la situation.

« Je n’enfreins pas la loi en allant chercher mon fils à l’école, donc la police ne devrait pas avoir à intervenir », a ajouté Dawn.

D’autres parents, qui n’ont pas souhaité être identifiés, ont déclaré : « Le petit nombre d’habitants qui s’en plaignent n’ont aucunement pour gémir.

« Cette porte a toujours été utilisée et il y a toujours six enseignants de service pour s’assurer que les enfants partent rapidement et de manière organisée. »

Les habitants n’ont placé aucun barrage routier dans la rue depuis lundi.

Un propriétaire a déclaré : « Je ne suis pas d’accord avec la manifestation. Je n’ai vu aucun mauvais parking et les enfants se comportent bien dans l’ensemble.

‘NE PAS L’AVOIR’

Un résident furieux, qui vit dans la rue depuis 23 ans, a déclaré à Grimsby Live : « Nous avons compris que la porte d’accès d’urgence de l’école devait être utilisée pendant la pandémie et que c’était pour assurer la sécurité de tout le monde.

« Mais maintenant, ils veulent l’utiliser en permanence et nous ne l’avons tout simplement pas.

« Nous avons des parents qui se garent de l’autre côté de notre allée. Nous devons organiser notre vie en fonction des heures d’école.

« Essayez de dire à votre médecin généraliste que vous ne pouvez pas vous rendre à un rendez-vous à 9 heures parce que vous ne pouvez pas sortir. Il y a des gens qui vivent ici depuis plus de 30 ans. »

Un autre a déclaré qu’ils étaient en colère contre les enfants qui roulaient continuellement à vélo le long du trottoir et ont déclaré qu’ils avaient été maltraités lorsqu’ils ont essayé de se plaindre.

La manifestation des poubelles à roulettes n’a pas été bien accueillie par certains parents – qui ont appelé les flics après que les élèves aient été retardés à la fin de la journée scolaire.

« Mon garçon a des besoins particuliers et doit être récupéré au même endroit tous les jours, sinon il est en panne. Je ne bloque la conduite de personne. Il faut le trier », a déclaré un parent.

La police de Humberside a confirmé avoir assisté à « des informations faisant état d’une petite manifestation et de perturbations sur l’autoroute » sur la route à 14h30 lundi.

La directrice de la Cleethorpes Academy, Janice Thorpes, a expliqué que l’école avait discuté avec les conseillers pour trouver une solution à l’impasse de la collecte scolaire.

Cependant, elle a clairement indiqué qu’elle persisterait à autoriser les enfants à utiliser l’entrée car « la sauvegarde de nos élèves » a la priorité.

Le cul-de-sac tranquille mène à un deuxième point d’entrée pour l’école Crédit : MEN Media