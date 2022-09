Des parents fiers regardent un enfant de 8 ans, d’autres enfants s’attaquer à une tour d’escalade accessible lors d’un événement à Hamilton

Maks, huit ans, avait quatre ans lorsqu’il a commencé à marcher. Récemment, sa famille l’a vu surmonter ses peurs pour conquérir une tour d’escalade dans le cadre d’un événement spécial à Hamilton.

“Nous étions si fiers de le voir faire ça”, a déclaré sa mère Melissa Petrilli à CBC Hamilton.

Maks n’était que l’un des dizaines d’enfants et d’adultes qui ont participé à l’Alpine Tower Rec Showcase de dimanche à l’Université McMaster. L’événement était organisé par le service de pédiatrie du développement et de réadaptation (DPR) du Centre de santé pour enfants Ron Joyce, un site de l’Hôpital pour enfants McMaster.

Maks avait quatre ans lorsqu’il a commencé à marcher. Regardez-le escalader cette tour alpine dimanche lors de l’événement DPR à l’Université McMaster. (Soumis par Lindsay Bray)

Maks a régulièrement utilisé et bénéficié des services du Ron Joyce Children’s Health Centre.

Maks est atteint d’autisme et du syndrome de Pfeiffer, une maladie génétique rare – caractérisée par la fusion prématurée de certains os du crâne, l’empêchant de se développer normalement et affectant la forme de la tête et du visage. Il a subi 23 interventions chirurgicales et a eu besoin de physiothérapie au cours de sa vie.

Environ 200 personnes, dont 60 participants, sont venues à l’événement de dimanche, qui fait partie des services et programmes en expansion auxquels participe l’équipe de pédiatrie du développement et de réadaptation de McMaster et qui sont maintenant offerts aux familles de Hamilton et des environs.

En plus des liens avec les programmes de musique, d’arts et d’arts martiaux, un programme pilote a permis à l’équipe de passer d’un à quatre récréologues thérapeutiques (aussi parfois appelés récréothérapeutes). Le ministère dispose d’un financement pour cette expansion jusqu’au 31 mars 2023.

“Il s’agit de répondre aux besoins de nos clients et de leurs familles qui, nous le savons, ont été grandement touchés par l’isolement dû au COVID pour de nombreuses raisons”, a déclaré Lindsay Bray, chef clinique de DPR. “Nous savons que nos familles n’ont pas pu trouver autant de ressources que nous l’espérions, nous créons donc certaines des nôtres en engageant de nouveaux acteurs communautaires et en mettant en valeur d’autres groupes qui ont réussi à résister à la pandémie.”

Le travail de DPR n’est pas passé inaperçu. Petrilli, par exemple, a conçu des chemises et des boutons pour l’événement de dimanche afin de redonner à la communauté.

“C’est juste une boucle incroyable parce qu’ils nous ont tellement aidés. Alors qui aurait pensé que cela se passerait comme ça?”

Petrilli a déclaré que Maks était nerveux au début lorsque, portant un harnais et un casque, il a commencé à gravir la structure d’escalade en bois, qui mesurait environ 15 mètres de haut. Mais après être parti, il “ne voulait pas descendre”.

La tour en bois s’élevait d’environ 15 mètres, offrant à la famille Petrilli et à d’autres une ascension inoubliable. Chaque membre de la famille Petrilli s’y est attaqué à tour de rôle. (Soumis par Lindsay Bray)

“Vous pouviez dire à quel point il était fier de lui. C’était tout simplement incroyable pour lui de se sentir si indépendant, de gravir cela et de vaincre la peur.”

Elle a dit que cela “signifiait le monde” pour elle et son mari, David, de voir leur fils si heureux.

“J’ai aussi été surprise de voir à quel point mon mari s’amusait.

“Il a commencé à grimper et comme, dès le premier endroit [he said], ‘Regarde-moi, regarde-moi, Melissa, regarde.’ Comme, c’était un autre enfant.”

“Je ne veux pas que les gens aient peur d’elle”

La fille d’Angie Butt, Eva, qui utilise un fauteuil roulant, a également surmonté un peu de nervosité pour s’attaquer à la tour.

“Elle était vraiment heureuse d’être là. Je suis vraiment content que ça existe”, a déclaré Butt.

Eva, qui utilise un fauteuil roulant, a également fait un tour à la tour. Sa mère, Angie Butt, est devenue une avocate de la sensibilisation aux personnes handicapées. (Soumis par Lindsay Bray)

Eva est née avec une hanche disloquée et a ensuite été diagnostiquée avec une dyspraxie, un trouble qui affecte ses mouvements et sa coordination, ainsi que sa capacité à s’exprimer. À cause de cela, Butt est devenue une avocate au nom de sa fille et travaille à la sensibilisation.

“Je ne veux pas que les gens aient peur d’elle… J’essaie maintenant de plaider et de vraiment combler ces écarts entre ce que j’appellerais les gens typiques et les gens atypiques.

“Eva a vraiment réuni les gens d’une manière que j’ai trouvée assez incroyable.”

Butt a déclaré que des événements comme celui organisé par DPR aidaient les gens à changer le point de vue de sa fille.

Eva Butt est née avec une hanche disloquée, mais cela ne l’a pas empêchée de gravir également la tour alpine. (Soumis par Lindsay Bray)

“[People] regardez-la et pensez, “Oh, elle est paralysée, elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas parler”, et ils obtiennent juste cette image d’elle qu’elle est peut-être moins utile qu’elle ne l’est.

“Pour les avoir combinés faire ce genre de chose, c’est révélateur pour tout le monde.”

Butt a déclaré qu’elle et d’autres personnes handicapées aimeraient voir des événements plus accessibles à Hamilton.

“Ce n’est pas seulement pour les enfants. C’est vraiment un événement communautaire pour tout le monde pour montrer que les personnes handicapées ne sont pas inutiles.”

Le travail d’équipe est un travail de rêve

Les personnes impliquées dans certains des clubs proposés par le département DRP figuraient également parmi celles présentes à l’Alpine Tower Rec Showcase.

Michael Berube est un parent qui dirige le club de robotique, où les enfants peuvent faire des activités comme la construction et le codage de la robotique. L’événement de dimanche comprenait des activités liées au club impliquant des drones.

Berube a déclaré que peu importe l’intérêt ou les compétences de l’enfant, il peut apporter quelque chose de précieux au club.

Plus de 60 enfants et adultes ont gravi la tour alpine. Ils faisaient partie des 200 personnes présentes à l’événement de dimanche. (Soumis par Sebastian DiGiovanni)

“Je n’ai pas besoin que tous les enfants soient concepteurs ou constructeurs. J’ai besoin d’enfants qui sont de bons artistes, j’ai besoin d’enfants qui savent bien planifier et gérer leur temps… Ce sont toutes des choses différentes que chaque enfant peut apporter à l’équipe.”

“Il faut vraiment un village”

L’année dernière seulement, DPR a soutenu 11 900 enfants et jeunes avec plus de 11 services différents dans la région de Hamilton. Bray a déclaré qu’ils voyaient des enfants avec des limitations fonctionnelles dues à des problèmes physiques ou cognitifs.

“Cet événement vise à montrer tout ce qui est possible lorsque notre incroyable communauté se rassemble – il faut vraiment un village.”

Les participants à l’événement de dimanche ont également participé à d’autres activités liées à certains des clubs récréatifs offerts par le département DPR. (Soumis par Lindsay Bray)

Elle a dit que c’était incroyable d’être témoin de l’événement de dimanche.

“Il y a deux pistes entièrement accessibles auxquelles les gens peuvent accéder, afin que nos enfants puissent conduire leur fauteuil roulant électrique jusqu’à la base et grimper aux côtés de leurs frères et sœurs, parents et amis.

“C’est censé être une activité inspirante.”