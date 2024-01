Des parents entraînés dans une bagarre raciale au lycée à Minneapolis

Nouvelles





Les administrateurs d’un lycée de la région de Minneapolis ont annulé les cours vendredi après deux bagarres prétendument « raciales » jeudi entre des étudiants afro-américains et somaliens qui ont attiré leurs parents et ont abouti à l’arrestation de deux adultes.

CrimeWatchMinneapolis a rapporté qu’une bagarre avait initialement éclaté entre des groupes d’étudiants afro-américains et somaliens au lycée de St. Louis Park.

L’école a dit dans un rapport que le premier incident, survenu vers la fin de la journée scolaire, a été dispersé par les enseignants et le personnel.

“Malheureusement, la situation s’est encore aggravée à la fin de la journée scolaire lorsque des adultes (et non des employés de SLP), qui étaient au courant de l’altercation précédente, ont été impliqués dans une autre altercation physique avec certains élèves”, indique le communiqué.

Crimewatch a déclaré que la bagarre impliquait certains parents.

Abreeha Annalisa Smith, 22 ans, et Latoys Renail Milon, 41 ans, ont été arrêtés puis relâchés sans avoir été inculpés. a rapporté le Daily Mail samedi.

La fille de Milon, Sanaiah Milon, a déclaré qu’elle avait été frappée à coups de poing et de pied au sol par des dizaines d’étudiants à cause d’une « dispute personnelle », niant les allégations selon lesquelles la bagarre était motivée par le racisme. Mais les responsables de l’école enquêtent toujours sur l’incident, car il pourrait être fondé sur la race.

Les administrateurs ont annulé les cours au lycée de la région de Minneapolis vendredi après une bagarre massive jeudi qui pourrait avoir été motivée par le racisme. KSTP-TV

Une bagarre prétendument « raciale » entre des étudiants afro-américains et somaliens dans un lycée de la région de Minneapolis jeudi a entraîné l’annulation des cours vendredi. X/@CrimeWatchMpls

Deux adultes ont été arrêtés jeudi après que deux bagarres ont éclaté dans un lycée de la région de Minneapolis. X/@CrimeWatchMpls

Sanaiah a déclaré qu’elle s’était disputée avec un camarade de classe somalien des mois plus tôt, mais qu’elle pensait que le problème avait été résolu, a rapporté le média.

Mais ensuite, on lui a dit qu’elle allait se faire « abandonner », a déclaré Sanaiah. KARE11.

« Et j’ai reçu un coup de poing. Et j’ai encore reçu un coup de poing de l’autre côté. Puis une étudiante m’a attrapé par le cou et elle m’a jeté et nous nous sommes retrouvés par terre. Et c’était juste des coups de pied, des coups de poing. Dans ma tête, c’était comme si ça durait pour toujours. Genre, j’avais juste peur.

Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent Sanaiah en train d’être battu, mais les cours ont repris après le combat.

Abreeha Annalisa Smith, 22 ans, était l’une des deux adultes arrêtées mais relâchées quelques heures plus tard. Prison du comté de Hennepin

Latoys Renail Milon, la mère de l’un des étudiants qui a été battu, a été arrêtée après la bagarre mais relâchée par la suite. Prison du comté de Hennepin

La situation s’est aggravée lorsque la mère de Sanaiah, âgée de 41 ans, et sa fille aînée, sont arrivées parce qu’elle avait apparemment appris la bagarre initiale et qu’elle voulait aider Sanaiah.

D’une manière ou d’une autre, une deuxième bagarre a éclaté et Latoys Milon, qui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt actif pour vol de services, a été arrêté mais relâché en moins de cinq heures.

Smith, l’autre adulte qui a été arrêté, s’est avéré faire l’objet d’un mandat d’arrêt actif pour complicité de vol et de deux autres affaires en cours liées au vol, a indiqué le Daily Mail.

Sanaiah Milon a été jetée au sol et a reçu des coups de pied et de poing lors de la bagarre au lycée. X/@CrimeWatchMpls

Le Minneapolis Star Tribune a rapporté que la police de St. Louis Park n’a pas eu d’officier dédié sur le campus depuis fin août, date à laquelle elle a été retirée en réponse aux changements dans la loi régissant le recours à la force.

La police de St. Louis Park a déclaré que les adultes étaient à l’origine de la deuxième bagarre, mais Latoys Milon a nié.

« Maintenant, la façon dont ils essaient de faire croire que nous sommes les méchants. Cela n’avait rien à voir avec la race », a déclaré la mère. « Je n’avais rien à voir avec quoi que ce soit. J’essayais juste de contacter ma fille pour m’assurer qu’elle allait bien.

Les responsables de l’école ont toutefois déclaré qu’ils enquêtaient. “Nous collectons activement des informations et travaillons en étroite collaboration avec les forces de l’ordre pour comprendre toute l’ampleur de ces incidents, y compris si les incidents étaient ou non motivés par le racisme”, indique le communiqué.

