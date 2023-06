Des parents en deuil enterrent leurs enfants en Ouganda après que des fanatiques liés à l’Etat islamique en aient piraté des dizaines à mort

Des parents en deuil en Ouganda ont commencé à enterrer leurs enfants après qu’un groupe rebelle extrémiste lié à l’Etat islamique a piraté et brûlé vif des dizaines de personnes dans une école.

L’attaque brutale de vendredi a fait 42 morts, dont beaucoup d’étudiants, et a incité les forces de sécurité à intensifier les patrouilles le long de la frontière avec l’est instable du Congo.

L’une des huit personnes blessées lors de l’attaque, au cours de laquelle 38 étudiants ont été tués, est décédée dans la nuit, a déclaré Selevest Mapoze, maire de la ville de Mpondwe-Lhubiriha.

« La plupart des proches sont venus retirer leur corps » de la morgue, a-t-il dit.

Outre les 38 élèves, les victimes comprennent un gardien d’école et trois civils. Au moins deux d’entre eux, membres d’une même famille, ont été inhumés dimanche.

Des parents en deuil en Ouganda ont commencé à enterrer leurs enfants après qu’un groupe rebelle extrémiste lié à l’Etat islamique a piraté et brûlé vif des dizaines de personnes dans une école. Sur la photo: des proches placent le cercueil de Florence Masika, qui a été tuée avec son fils Zakayo Masereka lors de l’attaque contre l’école secondaire de Lhubiriha, est enterrée à Nyabugando, en Ouganda, le dimanche 18 juin

Des proches de Musa Kirelhuhandi (35 ans), le gardien de l’école secondaire Lhubiriha à Mpondwe tué avec son fils Elton Masereka (17 ans) lors de l’attaque contre l’école, pleurent lors de la cérémonie funéraire à Bwera le 18 juin. L’attaque brutale a fait 42 morts

Outre les 38 élèves, les victimes comprennent un gardien d’école et trois civils. Au moins deux d’entre eux, membres d’une même famille, ont été inhumés dimanche. Sur la photo: un parent en deuil est réconforté lors des funérailles de Florence Masika et Zakayo Masereka à Mpondwe, dimanche

L’attaque est imputée aux Forces démocratiques alliées, ou ADF, qui revendiquent rarement la responsabilité des attaques. Il a noué des liens avec le groupe État islamique.

Les ADF ont été accusées d’avoir lancé de nombreuses attaques ces dernières années visant des civils dans des régions reculées de l’est du Congo, dont une en mars au cours de laquelle 19 personnes ont été tuées.

Les ADF s’opposent depuis longtemps au régime de Museveni, un allié sécuritaire des États-Unis qui détient le pouvoir dans ce pays d’Afrique de l’Est depuis 1986.

Le groupe a été créé au début des années 1990 par des musulmans ougandais, qui ont déclaré avoir été mis à l’écart par la politique de Museveni.

A l’époque, les rebelles ont organisé des attaques meurtrières dans des villages ougandais ainsi que dans la capitale, dont une attaque en 1998 au cours de laquelle 80 étudiants ont été massacrés dans une ville non loin du raid de vendredi.

L’attaque de vendredi a suivi le même livre de jeu : la violence contre les étudiants.

Les assaillants ont pris pour cible deux dortoirs la nuit, utilisant une force extrême lorsque les garçons ont résisté, selon des responsables ougandais.

« Ce groupe terroriste n’a pas pu entrer, alors ils ont lancé une bombe, ils ont jeté un cocktail Molotov », a déclaré la ministre de l’Education Janet Museveni, qui est également la première dame de l’Ouganda.

— Alors, ces enfants ont été brûlés.

Certains étudiants ont été brûlés au-delà de toute reconnaissance; d’autres ont été abattus ou massacrés après que des militants armés de fusils et de machettes ont attaqué l’école secondaire de Lhubiriha, mixte et privée, située à un peu plus d’un mile de la frontière congolaise.

Les autorités ougandaises pensent qu’au moins six étudiants ont été enlevés, emmenés comme porteurs à l’intérieur du Congo.

Quinze autres membres de la communauté, dont cinq filles, sont toujours portés disparus, a déclaré Eriphaz Muhindi, président du district de Kasese, qui partage une longue frontière boisée avec la RD Congo.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a condamné l’attaque dans un communiqué, soulignant « l’importance des efforts collectifs, notamment par le biais de partenariats régionaux renforcés, pour lutter contre l’insécurité transfrontalière entre (le Congo) et l’Ouganda et rétablir une paix durable dans la région ».

Les personnes en deuil se rassemblent pour les funérailles de Florence Masika et Zakayo Masereka lors de leurs rituels funéraires à Mpondwe le 18 juin

L’atmosphère à Mpondwe-Lhubiriha était tendue mais calme dimanche alors que les forces de sécurité ougandaises parcouraient les rues à l’extérieur et à proximité de l’école qui était protégée par un cordon de police.

Des familles désespérées d’avoir des nouvelles ont attendu toute la nuit dans le froid devant une morgue à proximité de Bwera. Ceux qui ont pu identifier leurs proches se sont embrassés et ont pleuré en emportant les corps dans des cercueils.

« Nous avons afflué (à) l’hôpital et avons trouvé de nombreux corps – de garçons et de filles, certains coupés avec des pangas (machettes), d’autres frappés avec des marteaux sur la tête », a déclaré à l’AFP Roti Masereka, un agriculteur.

Il est parti avec le corps de son frère – Mbusa Kirurihandi, 35 ans, agent de sécurité à l’école – et de son fils de 17 ans.

Mais un troisième fils, âgé de 15 ans, est porté disparu et la famille est bouleversée.

« Aujourd’hui, nous avons enterré deux corps, le père et son fils. Mais nous recherchons toujours l’enfant disparu », a-t-il déclaré.

Le gouvernement a déclaré dimanche qu’il aiderait à l’organisation des funérailles et soutiendrait les blessés.

Dix-sept victimes ont été brûlées au-delà de toute reconnaissance lorsque les assaillants ont incendié un dortoir, frustrant les efforts pour identifier les morts et rendre compte des disparus.

Muhindi a déclaré qu’ils avaient été emmenés pour des tests ADN, un processus qui pourrait prendre un certain temps. « C’est une grande douleur pour leurs familles », a-t-il déclaré à l’AFP.

Elias Kule, un survivant de 18 ans, a déclaré que les garçons avaient verrouillé la porte de leur dortoir lorsqu’ils avaient entendu des coups de feu et vu des hommes armés entrer dans l’école.

«Ils portaient un camouflage militaire. Chacun avait un marteau, une houe, des couteaux, des pangas (machettes) et des fusils avec chargeurs », a-t-il expliqué à l’AFP.

Il a déclaré que les assaillants avaient commencé à tirer à travers les fenêtres et les portes, touchant au moins un étudiant, avant de lancer une « bombe » dans le dortoir qui avait déclenché un incendie.

« J’ai manqué d’oxygène, je me suis couvert la bouche et le nez avec un chiffon … J’ai eu du sang et je me suis enduit la tête et les oreilles pour affirmer que j’étais mort », a-t-il déclaré, attendant que la côte soit dégagée pour s’échapper.

Dans un communiqué publié dimanche, son premier commentaire sur l’incident, le président ougandais Yoweri Museveni a qualifié l’attaque de « criminelle, désespérée, terroriste et futile », promettant de déployer davantage de troupes du côté ougandais de la frontière.

Un pasteur dirige les funérailles de Florence Masika et Zakayo Masereka lors de leurs rituels funéraires à Mpondwe le 18 juin

Un pasteur prononce un sermon lors des funérailles de Florence Masika et Zakayo Masereka lors de leurs rituels funéraires à Mpondwe le 18 juin

Un pasteur prend la parole lors des funérailles de deux des victimes d’une attaque dans une école, à Mpondwe

Les étudiants ont été attaqués parce que les écoles sont considérées comme des cibles faciles.

Les élèves sont parfois recrutés dans les rangs des rebelles ou utilisés pour transporter de la nourriture et des fournitures pour les insurgés, et ces raids offrent une couverture médiatique convoitée par les extrémistes.

Le raid semble avoir pris les autorités ougandaises par surprise : les premiers intervenants sont arrivés après le départ des assaillants.

Certains villageois se sont temporairement éloignés de la communauté de Mpondwe-Lhubiriha, craignant de nouvelles attaques, a déclaré Mapoze.

La frontière est poreuse, avec de multiples sentiers non surveillés par les autorités.

De nombreuses régions de l’est du Congo sont anarchiques, ce qui permet à des groupes comme l’ADF d’opérer parce que le gouvernement central de Kinshasa, la capitale, y a une autorité limitée.

Mais les attaques des ADF du côté ougandais de la frontière sont rares, en partie grâce à la présence d’une brigade alpine de troupes ougandaises dans la région.

Les forces ougandaises sont déployées dans l’est du Congo depuis 2021 dans le cadre d’une opération militaire visant à traquer les militants des ADF et à les empêcher d’attaquer des civils de l’autre côté de la frontière.

Le déploiement de troupes ougandaises à l’intérieur du Congo fait suite à des attaques au cours desquelles au moins quatre civils ont été tués lorsque des kamikazes – qui seraient des membres des ADF – ont fait exploser leurs explosifs à deux endroits à Kampala, la capitale, en novembre 2021.

Une attaque s’est produite près du bâtiment du Parlement et la seconde près d’un poste de police très fréquenté.

La pression militaire sur les rebelles au plus profond du territoire congolais les avait forcés à se scinder en petits groupes comme celui qui a attaqué l’école, visant à «nous forcer à retirer notre armée pour défendre les villages ougandais et cela les sauverait des pertes qu’ils subissent». souffrent maintenant », selon le président Museveni.

Une femme pleure lors des funérailles de Florence Masika et Zakayo Masereka à Mpondwe le 18 juin

« Surtout maintenant que le gouvernement congolais nous a permis d’opérer également du côté congolais, nous n’avons aucune excuse pour ne pas chasser les terroristes ADF jusqu’à l’extinction », a-t-il déclaré.

Les attaques en Ouganda sont rares mais en juin 1998, 80 étudiants ont été brûlés vifs dans leurs dortoirs lors d’un raid des ADF sur l’Institut technique de Kichwamba près de la frontière avec la RD Congo.

Plus de 100 étudiants ont été enlevés.

L’attaque a été la plus meurtrière en Ouganda depuis 2010, lorsque 76 personnes ont été tuées dans un double attentat à Kampala par le groupe Al-Shabaab basé en Somalie.