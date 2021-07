Des parents en colère se moquent du conseil de gaffes après que les enfants deviennent bleus à cause de la peinture «bon marché» utilisée dans les piscines pendant la canicule

Les parents FUMING ont dénoncé un conseil maladroit pour avoir utilisé de la peinture « bon marché » dans les piscines après que leurs enfants sont devenus bleus.

Les parents perplexes avaient emmené leurs enfants se rafraîchir dans des pataugeoires gérées par la municipalité pendant la canicule.

Le fils de Bryan a été teint en bleu après que la chaleur ait fait fondre la peinture dans la piscine

Même les vêtements avaient de la peinture bleue en travers de la peinture fondante

Mais ils ont été choqués de voir les jeunes sortir de l’eau avec une étrange teinte de bleu sur leur peau.

Papa Bryan Mantle a averti les autres parents après avoir emmené trois enfants à la pataugeoire Llanfairfechan à Conwy, dans le nord du Pays de Galles.

Il a dit que la jambe de son fils avait été teinte en bleu après que la peinture ait fondu sous la chaleur.

Bryan a déclaré: « Juste pour avertir tout le monde que le conseil a décidé d’utiliser une peinture bon marché sur la pataugeoire extérieure locale à Llanfairfechan.

« Donc, si vos enfants entrent, attendez-vous à ce qu’ils sortent couverts de peinture bleue, bravo CCBC »

D’autres mamans se sont tournées vers les médias sociaux pour dire que leurs enfants avaient également été teintés d’une teinte bleue à travers Llandudno, Llanfairfechan et Rhos on Sea.

Une femme a déclaré que sa fille « était sortie bleue » et une autre a déclaré que le pied de son enfant était recouvert de peinture bleue.

Un porte-parole du conseil du comté de Conwy a déclaré: « Les services de loisirs ont été informés des commentaires et ils ont pris des dispositions pour que l’équipe de gestion des installations visite les sites et examine la question plus en détail. »

Cela survient alors que les températures ont grimpé en flèche cette semaine, atteignant des records de 32,2 ° C à Heathrow à Londres.

La chaleur a fait que les routes « fondent comme du chocolat » et les lignes de train se déforment – ​​incitant même le Met Office à émettre son tout premier avertissement de chaleur extrême.

L’avertissement est en place dans le centre et le sud de l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord jusqu’à vendredi, le mercure devant atteindre des sommets de 33°C.

Bien que la vague de chaleur torride devrait se terminer ce week-end, elle est juste en pause avec un deuxième grésillement prévu pour le début du mois prochain.

Le Met Office prédit: « Au début du mois d’août, des conditions plus chaudes et plus sèches que la moyenne devraient revenir pour une grande partie du Royaume-Uni. »