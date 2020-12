Un jeune couple est décédé et leurs trois jeunes filles ont été grièvement blessées à la suite d’un accident avec une femme de 22 ans qui avait déjà eu un DUI.

Les jeunes parents de Santa Ana, Henry Eduardo Saldana-Mejia, 27 ans, et Gabriela Andrade, 28 ans, ont été déclarés morts sur les lieux de Newport Beach, en Californie.

Le suspect, Grace Elizabeth Coleman, 22 ans, de Newport Beach, se serait éloigné des lieux mardi soir.

La police l’a ensuite retrouvée peu de temps après et l’a arrêtée, soupçonnée de conduite avec facultés affaiblies, rapporte Fox News.

La femme de 22 ans avait été arrêtée pour conduite sous l’influence en août et devait être jugée.

Henry Eduardo Saldana-Mejia, 27 ans, et Gabriela Andrade, 28 ans (photo) ont été déclarés morts sur les lieux après le crash d’horreur

Le Range Rover de Coleman aurait heurté la Nissan Versa du couple dans laquelle ils voyageaient avec leurs trois enfants, âgés d’un, trois et cinq ans, vers 19h45 mardi.

Les jeunes enfants auraient été sur la banquette arrière de la voiture et auraient ensuite été emmenés à l’hôpital dans un état critique.

Grace Elizabeth Coleman, 22 ans, se serait éloignée des lieux avant que la police ne l’arrête et ne l’arrête. Sur la photo: Coleman après sa première arrestation DUI

Toute la famille était dans la voiture alors que le père, qui occupait deux emplois, conduisait pour récupérer sa ceinture et ses chaussures au Resort at Pelican Hill – où il travaillait comme homme de maison.

Leur ami de la famille, Hugo Gonzalez, a reçu un appel déchirant de la famille alors qu’il attendait au complexe pour donner la ceinture et les chaussures de M. Saldana Mejia.

Il a déclaré à Fox News: « Je réponds au téléphone et personne ne me répond, juste les enfants qui parlent, crient, mais personne ne me répond.

‘J’ai dit: « Hé, tu es là? Que s’est-il passé? » Et personne ne m’a répondu. Je pense que c’était le dernier appel.

On pense qu’il est la dernière personne à avoir parlé à la famille en vie, lui rappelant leurs dernières paroles: «Prends soin de toi, frérot. Fais attention. N’oubliez pas que vous êtes le soutien de votre famille. Prends soin de toi.’

Le jeune couple a été déclaré mort sur les lieux de l’accident (photo) et les trois enfants ont été transportés d’urgence à l’hôpital avec des blessures graves

Les deux familles passaient régulièrement du temps ensemble, Gonzalez affirmant que lui et sa femme étaient les meilleurs amis du couple et que leurs enfants étaient du même âge.

Coleman a été placé en garde à vue pour meurtre, DUI causant des blessures corporelles et des délits de fuite entraînant la mort.

La sœur de Gabriela a créé une page GoFundMe pour collecter des fonds pour aider à payer les frais médicaux de la jeune fille et pour payer les funérailles des parents.