Des parents de l’Arizona arrêtés alors qu’ils tentaient d’entrer dans une école fermée

PHÉNIX –

La police a arrêté trois parents de l’Arizona, choquant deux d’entre eux avec des pistolets paralysants, alors qu’ils tentaient de pénétrer de force dans une école que la police a verrouillée vendredi après qu’un homme armé a été vu en train d’essayer d’entrer sur le campus, ont annoncé les autorités.

Les parents ont été arrêtés alors qu’ils tentaient d’atteindre leurs enfants pour les protéger, ont indiqué les autorités. Des agents de la banlieue de Phoenix à El Mirage ont utilisé un Taser pour arrêter deux d’entre eux alors qu’ils tentaient d’aider un homme dont la propre arme de poing est tombée au sol alors qu’il était placé en garde à vue, ont indiqué les autorités.

La scène à l’école élémentaire Thompson Ranch s’est déroulée près de trois mois après que des centaines d’agents des forces de l’ordre de la petite ville texane d’Uvalde n’ont pas agi pendant plus d’une heure alors qu’un homme armé a tué deux enseignants et 19 élèves.

Aucun coup de feu n’a été tiré sur Thompson Ranch, l’école n’a pas été violée et personne n’a été blessé, à part une femme emmenée à l’hôpital avec des blessures au Taser par des agents qui disent qu’ils essayaient de l’empêcher de les attaquer.

Au moment où les affrontements avec les parents bouleversés ont commencé, la police avait déjà confirmé qu’il n’y avait plus de menace, retiré un colis suspect et prévoyait de commencer à réunir les parents avec les enfants, a déclaré le lieutenant de police d’El Mirage, Jimmy Chavez.

Mais l’école était toujours fermée, ce qui signifie que personne ne serait autorisé sur le campus, selon les protocoles que la police et le district scolaire ont mis en place. C’est à ce moment-là que des parents bouleversés ont demandé à être autorisés à entrer dans l’école afin de pouvoir retrouver leurs enfants et ont commencé à affronter la police, ont déclaré les autorités.

“Plusieurs parents ont poursuivi leur agitation, ont fait plusieurs déclarations selon lesquelles ils allaient venir sur le campus pour aider à protéger leurs enfants”, a déclaré Chavez. «En tant que parent, je comprends cette philosophie. Cependant, il existe des procédures que les forces de l’ordre et l’école suivaient.

Chavez a déclaré qu’un homme avait commencé à pousser pour passer devant des officiers et que la police l’arrêtait, un homme et une femme qui avaient également affronté des officiers sont venus à son aide. Les agents ont utilisé un Taser pour les maîtriser et eux aussi ont été arrêtés. Alors que le premier homme était interpellé, une arme à feu est tombée au sol.

Le parent armé devra faire face à une accusation d’armes – les armes à feu ne sont pas autorisées sur le terrain de l’école – et à une accusation de conduite désordonnée. Les deux parents qui ont été assommés par le Taser feront face à des accusations non précisées. La femme a été transportée en ambulance à l’hôpital, a déclaré Chavez. Aucun n’a été immédiatement identifié.

L’incident a commencé vers 10 h 30 vendredi lorsque les responsables de l’école ont appelé la police pour signaler qu’un homme, peut-être armé d’une arme à feu, tentait de pénétrer dans un bâtiment scolaire verrouillé. Il n’a pas pu entrer et a été chassé par le personnel avant que la police d’El Mirage et deux autres agences n’arrivent à l’école, a déclaré Chavez.

Les agents qui ont fouillé l’école pour s’assurer qu’elle était en sécurité ont trouvé un colis suspect et ont appelé une équipe anti-bombes, a déclaré Chavez, et ont déplacé des enfants dans une autre partie du campus.

C’est à ce moment-là que les parents ont commencé à arriver et que les affrontements avec les agents ont commencé, les parents “poussant avec force les agents essayant de se rendre sur le campus”.

“Les parents doivent comprendre que lorsque l’école est fermée et que les forces de l’ordre sont sur place, personne ne sera autorisé sur le campus”, a déclaré Chavez.

Chavez a déclaré que les procédures de verrouillage de l’école entre le district scolaire et les forces de l’ordre “ont fonctionné à merveille”.

La police a ensuite localisé l’homme qui avait déclenché le verrouillage. Il était évalué vendredi soir par des professionnels de la santé mentale et un communiqué de la police indiquait que des accusations étaient en instance.,

Les efforts pour joindre la police d’El Mirage samedi pour obtenir des informations supplémentaires n’ont pas été couronnés de succès dans l’immédiat.