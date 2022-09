Des parents chrétiens gagnent devant le tribunal après que l’école ait qualifié leur fils de 6 ans de potentiellement “transphobe”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Deux parents chrétiens au Royaume-Uni ont incité le gouvernement à réviser ses conseils liés au genre pour les enfants après avoir intenté une action en justice lorsqu’une école a qualifié leur fils de 6 ans de potentiellement “transphobe”.

Nigel et Sally Rowe ont expliqué à Fox News Digital comment ils avaient soulevé pour la première fois des inquiétudes concernant l’école primaire de leur fils sur l’île de Wight après son retour à la maison “confus” par les politiques d’affirmation transgenre de l’école envers ses camarades de classe masculins qui s’identifiaient comme des filles.

“Pour un enfant, c’est très déroutant car il ira à l’école et on lui apprendra une chose”, a déclaré Nigel. “Et puis il pensera: ‘Ce n’est pas ce que ma maman et mon papa disaient quand je rentre à la maison, et maman et papa disent ça.'”

Jonathan Butcher, qui est boursier Will Skillman en éducation à la Heritage Foundation, voit des parallèles dans la bataille que les Rowes ont menée au Royaume-Uni et celle que de nombreux parents se battent pour l’idéologie du genre dans les écoles américaines.

“Cette affaire a contribué à sensibiliser à l’endoctrinement politique – et pire, aux résultats de santé nocifs et irréversibles – qui découlent de l’affirmation des soi-disant transitions” de genre “chez les enfants mineurs”, a déclaré Butcher à Fox News Digital. “De manière remarquable, le ministère britannique de l’Éducation a déclaré que l’agence réformerait les directives officielles sur ces questions, ce dont les États-Unis ont désespérément besoin aujourd’hui également.”

Nigel a déclaré à propos de son cas : “Pour faire court, à l’école, lorsque nos garçons avaient six ans, en classe, un de leurs amis a décidé de passer du statut de garçon à celui de fille. Il vient d’être annoncé à les enfants. Et donc, quand nous avons entendu, nous nous sommes opposés à cela.

Sally a déclaré qu’il “n’y avait pas eu de consultation” sur le sujet avec les parents et que l’un des élèves avait simplement annoncé “en temps de cercle” qu’il était une fille, ce que l’école primaire non identifiée de l’Église d’Angleterre a soutenu sans poser de questions.

Les Rowes, qui ont depuis adopté l’enseignement à domicile de leurs enfants, ont rencontré les enseignants de leur fils à l’époque à propos de la question et ont envoyé une lettre à l’école exposant leurs préoccupations concernant ses politiques en matière de genre. Ils auraient été accueillis avec une réponse “froide”.

Au lieu d’écouter leurs préoccupations, ils ont déclaré que l’école leur avait envoyé une lettre les accusant, eux et leur jeune fils, de “comportement transphobe” potentiel.

“Dans la lettre, l’un des paragraphes indiquait que nous serions considérés comme « transphobes » si nous n’adhérions pas à cette croyance ; si nous ne reconnaissons pas qu’un enfant peut changer de sexe”, a raconté Nigel. “Mais mon fils, à l’âge de six ans, serait également considéré comme “transphobe” s’il n’utilisait pas les pronoms corrects ou ne reconnaissait pas l’autre enfant d’être un petit garçon ou une petite fille.”

Après avoir demandé des conseils juridiques pour savoir si le comportement de l’école était légal, le Christian Legal Centre (CLC) basé à Londres leur a dit que ce n’était pas le cas.

“Donc, le reste appartient à l’histoire”, a déclaré Nigel. “Nous avons décidé de contester cela.”

En 2017, les Rowes ont fait appel au secrétaire d’État britannique à l’éducation pour qu’il intervienne dans leur cas. Après que le ministère de l’Éducation ait refusé d’intervenir, ils ont demandé un contrôle judiciaire auprès de la Haute Cour du Royaume-Uni, affirmant que les ministres n’avaient pas contesté de manière adéquate les orientations de l’État en matière de genre.

Les politiques de l’école fréquentée par les garçons Rowe ont été adoptées sur la base des Lignes directrices pour les transgenres des écoles de Cornwallqui ont été initialement publiés en 2015. En plus de suggérer la meilleure façon de mettre en place des toilettes non sexistes, les directives encouragent également l’acceptation du travestissement et de la transition sexuelle chez les enfants.

Les conseils ont été considérés comme les meilleures pratiques par d’autres écoles et autorités locales, mais depuis que les Rowes ont gagné leur cause, le ministère britannique de l’Éducation réévaluera les conseils pour les élèves transgenres.

Le gouvernement a accepté de régler l’affaire la semaine dernière après que les Rowes ont obtenu l’autorisation d’une audience de révision judiciaire complète devant la Haute Cour en février. Ils avaient l’intention de présenter des preuve d’expert exposer comment les politiques d’affirmation des transgenres ont conduit à “résultats catastrophiques” pour les enfants aux prises avec la dysphorie de genre.

Ils ont reçu 22 000 £ de frais de justice, qu’ils reversent au CLC, et le gouvernement s’est également engagé à réformer.

“Des orientations pour les écoles sur les questions transgenres sont en cours d’élaboration par le Département en collaboration avec la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme, en vue d’entreprendre une consultation publique sur le projet d’orientations à l’automne 2022, à laquelle les demandeurs auront la possibilité de répondre”, lire l’ordonnance de la Haute Cour, selon le CTC.

Sally a déclaré avoir reçu des appels de parents inquiets “dans tout le pays” avec des préoccupations similaires concernant les conseils, qui, selon elle, ne sont pas une loi, mais sont souvent traités comme tels par certains enseignants.

En tant que chrétiens, les Rowe voient la bataille qui fait rage sur l’idéologie du genre comme une bataille fondamentalement spirituelle. Étant donné que l’école primaire de leur fils était affiliée à l’Église d’Angleterre, ils ont déclaré qu’ils s’étaient également adressés aux dirigeants de leur diocèse local au sujet de leur calvaire. “Ils n’étaient pas du tout favorables”, se souvient Sally.

“Ils n’avaient aucune forme de fondement à leur croyance”, a déclaré Nigel à propos de ceux à qui ils ont parlé du diocèse. “Ils pensaient que c’était faible. Ils ont dit: ‘Eh bien, qu’est-ce que la vérité?’ Et j’ai dit, eh bien, en tant que chrétiens, nous croyons que la vérité est des valeurs bibliques, des valeurs judéo-chrétiennes.”

L’Église d’Angleterre a publié ses propres directives intitulées « Valoriser tous les enfants de Dieu », qui conseille à 4 700 écoles primaires d’affirmer les enfants dès l’âge de 5 ans dans le sexe opposé s’ils s’y identifient. Les Rowe ont fait appel à l’Église d’abandonner de tels conseils, en disant avec eux “ils nuisent plutôt à tous les enfants de Dieu”.

Nigel a déclaré que les représentants de l’Église d’Angleterre étaient alors contre eux et restent opposés. “Ils ne nous soutiennent toujours pas”, a-t-il déclaré. “C’est un monde bizarre dans lequel nous vivons.”

“La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés spirituelles”, a déclaré Nigel, faisant référence au sixième chapitre d’Éphésiens. “En tant que chrétien, je crois qu’il existe un royaume démoniaque déterminé à détruire tout ce qui est de Dieu.”

Notant à quel point les familles sont à la base de la société, Nigel a déclaré : “Détruisez la famille, et vous détruisez la société. Et le plus triste, c’est que nous le savons de l’histoire. Nous savons que du marxisme, nous savons que de Pol Pot, de Mao, de Staline. Détruisez la famille et la culture s’effondrera. Je vois très bien [transgender ideology] comme ça, et c’est vraiment un mouvement à travers le monde.”

Tiffany Justice, co-fondatrice de l’organisation américaine à but non lucratif Moms for Liberty, a fait écho à l’affirmation de Nigel selon laquelle les écoles interférant avec les enfants souffrant de dysphorie de genre sont un problème international.

“Nous nous associons aux écoles de nos enfants, mais nous ne sommes pas coparentaux avec le gouvernement”, a déclaré Justice. “Et nous avons des écoles publiques, et donc le gouvernement doit comprendre leur place et il doit y avoir une frontière entre l’école et la maison.”

“Et je pense que ce que vous voyez au Royaume-Uni, c’est que les parents veulent redessiner cette frontière entre l’école et la maison, et le gouvernement et la maison. Parce que les parents ont le droit fondamental – et ce n’est pas seulement un droit américain – les parents ont ce droit fondamental. C’est un droit naturel – si vous croyez en Dieu, cela vient de Dieu ou du Dieu de la nature – un droit naturel inhérent en tant que parent de diriger l’éducation de votre enfant.

“Et ce sont leurs soins médicaux, leur éducation, leur éducation morale et religieuse. Et les parents ne devraient pas s’inquiéter du fait qu’à chaque fois qu’ils envoient leur enfant à l’école, l’enseignement à l’école est contraire à l’enseignement à la maison”, a-t-elle ajouté. .