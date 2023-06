Des parents britanniques inquiets que leurs enfants soient victimes d’intimidation tous les jours, selon une étude

PRESQUE la moitié des parents britanniques s’inquiètent – au quotidien – que leur enfant soit victime d’intimidation en ligne, selon une étude.

Une étude menée auprès de 2 000 mères et pères d’enfants âgés de 5 à 18 ans a révélé des résultats alarmants concernant l’intimidation en ligne et son impact sur la sécurité des enfants.

Les enfants sont victimes d’intimidation en ligne – et cachent leurs sentiments à leurs parents, selon une enquête Crédit : Getty

Près d’un quart (24 %) ont admis que leur enfant avait été victime d’intimidation en ligne ou dans la vraie vie.

Parmi ceux-ci, 70 % des enfants ont subi au moins trois cas d’intimidation.

Lorsqu’on leur a demandé comment leur enfant réagissait à l’intimidation, 35 % des parents ont admis que leur enfant leur avait caché leurs sentiments, 29 % avaient cessé d’aller à l’école et 28 % avaient cessé de voir leurs amis.

Selon l’étude, qui cherchait à comprendre comment les parents luttent contre l’intimidation à l’ère numérique, commandée par Find My Kids, 48 ​​% ont exprimé des inquiétudes quant à la sécurité en ligne de leur enfant.

Il a été constaté que plus d’un quart (28 %) des enfants utilisaient quotidiennement des applications telles que Tiktok, Roblox ou Instagram, tandis que le même pourcentage interagissait avec ces plateformes plusieurs fois par semaine.

Les risques potentiels de ces applications étaient cependant souvent négligés par les parents, puisque 38 % ont admis qu’ils n’étaient pas conscients des risques d’intimidation en ligne qui pouvaient survenir pendant que leur enfant les utilisait.

Alors qu’une partie des parents ont déclaré avoir des conversations régulières avec leurs enfants au sujet de l’intimidation en ligne, 39 % ont déclaré que de telles discussions étaient peu fréquentes.

Étonnamment, sept pour cent des parents ont avoué n’avoir pas du tout discuté de l’intimidation en ligne.

L’étude, menée via OnePoll, s’est également penchée sur la sensibilisation des parents aux signes d’intimidation en ligne, car seulement 22 % ont estimé qu’ils pouvaient reconnaître les signes d’intimidation en toute confiance.

Et tandis que 81 % des parents pensaient que leur enfant les informerait s’ils étaient victimes d’intimidation, 19 % ont admis qu’ils ne savaient pas si leur enfant leur parlerait.

Vadikh Giniatulin, PDG de Find My Kids, a déclaré : « Nous comprenons que reconnaître les signes d’intimidation en ligne peut être difficile pour les parents.

« C’est pourquoi nous permettons aux parents de savoir quelles applications leurs enfants utilisent et pendant combien de temps, afin qu’ils puissent se connecter avec leurs enfants et avoir une discussion ouverte sur les risques. »

En termes de mesures préventives, l’étude a révélé qu’un nombre important de parents avaient pris des mesures pour protéger leurs enfants contre l’intimidation en ligne.

Près de la moitié (45 %) ont mis en œuvre plusieurs mesures différentes pour assurer la sécurité de leur enfant en ligne, mais 22 % n’ont pris aucune mesure en raison d’un manque de connaissances ou d’un manque d’inquiétude perçu.

Parmi ceux qui ont agi, 48 % ont écouté activement et offert un soutien à leurs enfants.

Pour aller plus loin, 39 % ont restreint ou surveillé les activités en ligne, et 27 % ont impliqué l’école ou les autorités compétentes.

Cependant, 21 % ont admis qu’ils laisseraient simplement leur enfant gérer ses propres problèmes d’intimidation au lieu de s’impliquer.

L’étude a également révélé que 38 % des parents n’étaient pas sûrs de l’impact potentiel de l’intimidation en ligne sur la sécurité de leur enfant dans la vie réelle.

Et 53% ont admis qu’ils étaient plus préoccupés par l’intimidation à l’école de leur enfant qu’en ligne.

Cependant, l’impact de l’intimidation sur les parents est important, 16 % admettant se sentir impuissants, tandis que 29 % ont ressenti de la colère.

Vadikh Giniatulin a ajouté : « Notre mission chez Find My Kids est de sensibiliser à la sécurité des enfants dans le monde numérique et de doter les parents des outils et ressources nécessaires pour assurer la sécurité de leurs enfants dans la vraie vie également.

« Nous nous engageons à responsabiliser les parents et à leur fournir le soutien dont ils ont besoin pour protéger leurs enfants de ces expériences néfastes. »