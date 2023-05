Des parents britanniques condamnés à la prison à vie pour le meurtre horrible de leur fils de 10 mois le jour de Noël

Des parents britanniques reconnus coupables d’avoir tué leur fils de 10 mois dans une campagne d’abus « sauvage et brutale » ont été condamnés à la prison à vie pour son meurtre.

Shannon Marsden et Stephen Boden purgeront respectivement au moins 27 ans et 29 ans après avoir été reconnus coupables du meurtre de Finley Boden, décédé le jour de Noël 2020. Le couple a été jugé et condamné à Derby Crown Court, où un juge a décrit les détails horribles de la torture de Finley entre leurs mains.

Lors de la condamnation, la juge Amanda Tipples a qualifié le couple de « menteurs persuasifs et accomplis » qui ont caché les abus de leur fils aux autorités, entraînant sa mort, selon The Independent.

« Le couple, qui n’a montré aucune émotion lors de sa condamnation, a menti aux travailleurs sociaux, affirmant qu’il avait le COVID pour les empêcher de le voir, avant de tuer leur fils le jour de Noël 2020 – le point culminant de ce que les procureurs ont qualifié de » sauvage et brutal « . campagne d’abus », a rapporté le média.

Les procureurs auraient déclaré au tribunal que Finley avait été séparé du couple à la naissance en raison de leur consommation habituelle de drogue, mais ils ont menti sur le fait qu’ils n’avaient pas consommé de drogue pour reprendre la garde de leur fils en novembre de la même année.

Sous la garde de ses parents, Finley a souffert. Le petit garçon avait 130 blessures distinctes à sa mort, dont 71 ecchymoses, 57 fractures et fractures osseuses et des brûlures. Il souffrait également de septicémie et d’endocardite, une infection autour de la paroi de son cœur, qui s’est avérée mortelle, a rapporté The Independent. Le juge a déclaré qu’une intervention médicale aurait pu sauver la vie de Finley, mais ses parents ont refusé de demander de l’aide, car ils savaient qu’il leur serait enlevé.

Marsden et Boden n’auraient apparemment pas montré d’émotion lorsque Tipples a lu leur phrase.

« Finley était un adorable bébé. Il était heureux, souriant et riant », a déclaré le juge au tribunal.

« Les faits concernant les derniers jours de la vie de Finley sont terribles à décrire et extrêmement angoissants », a-t-elle déclaré aux parents. « Vous saviez tous les deux que Finley était très gravement malade et mourant… mais vous avez délibérément omis de demander de l’aide médicale pour lui, et vous vous êtes assuré qu’il n’était vu par personne qui aurait pu le sauver et l’éloigner de vos soins.

« Il a été victime d’abus répétés à plusieurs reprises. Une fois les blessures infligées, l’expérience quotidienne de Finley a été marquée par une douleur, une détresse et une souffrance considérables.

« Il était évident pour vous deux le 16 décembre que Finley était très gravement blessé et qu’il était complètement misérable.

« Il n’était plus capable de s’asseoir et de jouer avec ses jouets. Il était incapable de se nourrir. »

Elle a ajouté: « Le soir du 23 décembre, il était clairement en train de mourir. Il n’y avait rien de subtil à ce sujet. C’était tout à fait évident pour vous deux. »

Lorsque les parents de Finley ont finalement demandé de l’aide médicale, il était trop tard. Le juge a déclaré que le couple avait menti aux médecins de leur domicile sur la cause des blessures de Finley, dont 46 fractures de côtes et 12 autres fractures osseuses.

Ces blessures étaient le résultat d’une « force considérable » et indiquaient que le garçon ne pouvait pas respirer correctement, ce qui a causé l’infection, a déclaré Tipples.

Les procureurs ont présenté des preuves photographiques au procès montrant une maison encombrée d’accessoires de cannabis à côté de lait maternisé périmé et de vêtements de bébé tachés de sang et de matières fécales, a rapporté The Independent.

Les conditions dégoûtantes de la maison ont été découvertes par un travailleur social qui a effectué une visite inopinée quelques jours avant la mort de Finley. Boden a menti et a dit au travailleur social que Finley avait le COVID pour dissimuler les abus, a déclaré le juge.

« Je suis sûr que les blessures à Finley ont été infligées chez vous », a déclaré Tipples aux parents, suggérant que l’un d’eux pose une main sur la bouche du bébé pour empêcher ses cris d’être entendus par les voisins.

Une déclaration d’un parent de l’un des accusés, lue par les procureurs, a déclaré que Finley avait subi « les abus les plus horribles » et avait qualifié ses parents de « monstres ».

Après le prononcé de la peine, un porte-parole des services de protection de l’enfance au Royaume-Uni a déclaré: « La cruauté et les abus infligés à Finley avant sa mort tragique étaient épouvantables et déchirants.

« La mort d’un enfant dans des circonstances aussi brutales laisse beaucoup d’entre nous se poser des questions et nous attendons l’examen des pratiques de protection de l’enfance pour établir exactement ce qui s’est passé et les moyens par lesquels Finley aurait pu être mieux protégé, afin d’aider à prévenir de futures tragédies. »