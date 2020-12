C’est le moment déchirant où les parents serrent la main de leur jeune fille alors qu’elle se bat pour la vie en soins intensifs après avoir été heurtée par une voiture en traversant la route.

Luna Matenga a été transportée d’urgence à l’hôpital après avoir été frappée en traversant Goldmine Road à Ormeau, dans l’arrière-pays de la Gold Coast, dimanche matin.

La famille accablée de chagrin de la fillette de trois ans est restée à son chevet depuis, sa mère Jessica Feeney jurant qu’elle « n’abandonnera pas ou ne la quittera pas ».

Dans un message Facebook accompagnant la photo de chevet, Mme Feeney a plaidé: « Continuez à combattre mon bébé ».

La famille de la petite Luna Matenga est restée à son chevet après avoir été heurtée par une voiture traversant une route dans l’arrière-pays de la Gold Coast.

La mère de Luna, Jessica, a déclaré que la fillette de trois ans « est la plus belle fille du monde »

«Elle va passer une IRM. L’un des tests les plus importants pour voir si sa moelle épinière est endommagée, nous pouvons faire face à une fracture mais pas à une moelle épinière endommagée », a déclaré Mme Feeney.

Elle a appelé tout le monde à garder Luna dans leurs prières à quelques jours de Noël.

«Nous n’abandonnons pas ou ne la quittons pas. Des prières positives et de l’énergie lui enverront des vagues. Elle a besoin de l’aide de tout le monde, nous en avons tous », a déclaré Mme Feeney.

Dans un autre article sur Facebook, Mme Feeney a révélé comment Luna avait « réussi à traverser le premier jour de l’enfer ».

«Passons un autre jour mon bébé. Jour après jour … je t’aime princesse et te perdre n’est pas une option, dit-elle.

Mme Feeney a déclaré au Daily Mail Australia: « Luna Capri est la plus belle fille du monde. Elle est confiante, belle, la meilleure soeur et elle se bat si dur pour sa vie. Elle a le monde entier qui la soutient et lui envoie des prières ».

La mère de Luna, Jessica, a écrit sur Facebook que la famille « n’abandonnait pas ou ne la quittait pas »

Les parents de Luna ont appelé tout le monde à garder leur fille dans leurs prières

La mère de Luna, Jessica, a déclaré que sa fille de trois ans « se battait et n’abandonnait pas »

«Nous avons besoin que tout le monde prie pour elle.

La police du Queensland a déclaré dans un communiqué que « les premières enquêtes indiquent que juste avant 9 heures du matin, la jeune fille a traversé Goldmine Road entre deux véhicules garés et a été heurtée par une Toyota Corolla qui se dirigeait vers le nord ».

Une infirmière autorisée sur les lieux a pratiqué la RCR sur Luna, avant qu’elle ne soit stabilisée et emmenée à l’hôpital universitaire de Gold Coast.

« Tragiquement ce matin, elle a été heurtée par une voiture et se bat maintenant pour sa vie en soins intensifs », a déclaré dimanche Mme Feeney sur Facebook.

Une conductrice de 33 ans n’a pas été blessée, a indiqué la police. Les enquêtes sont toujours en cours.