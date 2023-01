Des parents au cœur brisé rendent hommage à leur fille adolescente Mia Marsh, 17 ans, tuée lorsqu’une voiture s’est écrasée contre la clôture de Sunderland

LES parents au cœur brisé d’une jeune fille de 17 ans tuée dans un accident d’horreur lui ont rendu hommage aujourd’hui comme “unique en son genre”.

Mia Marsh a été tuée dans une collision mortelle aux petites heures du matin le 3 décembre 2022.

Mia Marsh est décédée tragiquement en décembre 2022 Crédit : Police de Northumbrie

Elle a été tuée dans une collision avec une clôture de Sunderland Crédit : Police de Northumbrie

La jeune fille de 17 ans devait devenir tante pour la première fois cette année avant sa mort dévastatrice.

Aujourd’hui, son père Gary, sa mère Danielle et sa sœur McKenzie ont rendu hommage à leur bien-aimée Mia qui “se mettrait en quatre pour aider n’importe qui”.

Ils ont dit: “Mia était drôle, extravertie et belle. Elle éclairait une pièce et était unique en son genre.

“Nous sommes dévastés par ce qui s’est passé. Elle avait tellement hâte de devenir tante et nous ne pouvons pas croire qu’elle nous a été cruellement enlevée, avec tout son avenir devant elle.”

La police de Northumbria a confirmé que la collision s’était produite juste après 1h20 du matin et ils ont été appelés sur l’A1231 entre les ponts Northern Spire et Queen Alexandra.

Une Vauxhall Astra noire avait dévié de la chaussée et traversé la réserve centrale avant d’entrer en collision avec la clôture, selon la police.

Mia, du quartier Hylton Castle de la ville, a été tragiquement déclarée morte sur les lieux.

Un porte-parole de la police de Northumbria a déclaré: “Une enquête est en cours sur les circonstances entourant la collision qui a entraîné la mort de Mia, qui a fait trois blessés.

“Une femme de 18 ans a été arrêtée pour conduite dangereuse et fait l’objet d’une enquête.”

Toute personne ayant des informations a été invitée à contacter la police de Northumbria via la page “Dites-nous quelque chose” sur leur site Web ou en appelant le 101.

Sa famille a poursuivi: “Mia était une personne sociable. Elle venait de trouver un emploi chez Footasylum qu’elle aimait et s’entraînait également chez Hays Travel – travaillant pour aider les gens et leur faire sourire.

«Elle et sa sœur McKenzie étaient les meilleures amies et Mia aimait son chien Billy. Nous avons tellement de souvenirs précieux – des vacances ensemble dans la caravane en grandissant, ainsi que des voyages à l’étranger à Disneyland, en Grèce et en Bulgarie.

“Elle aimait passer du temps avec son petit ami Konna, et elle aimait vraiment faire du shopping, manger au restaurant et socialiser. Elle chantait constamment dans chaque pièce où elle se trouvait – vous l’entendiez toujours, même si vous ne la voyiez pas !

“En tant que famille, nous avons été époustouflés par la réponse de chacun et les messages de soutien que nous avons reçus – c’était écrasant. Je voudrais remercier tout le monde pour leur gentillesse et cela montre à quel point Mia était aimée par tous ceux qui la connaissaient.