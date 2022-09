Des parents assiègent un lycée du Texas après un faux coup de feu

SAN ANTONIO (AP) – Des parents alarmés ont assiégé mardi un lycée du Texas après un rapport de fusillade en classe qui s’est finalement avéré faux.

Le siège du lycée Thomas Jefferson de San Antonio a commencé vers 13 heures mardi après que la police a reçu un appel d’une éventuelle fusillade en cours à l’école, selon un communiqué de la police. L’école a été placée sous clé lorsque la police est entrée et a commencé à nettoyer le campus, mais n’a trouvé aucune preuve d’une menace active ou d’une fusillade.

“Notre département et le département de police de San Antonio ont établi qu’il n’y avait pas eu de tirs, mais nous avons ensuite dû effectuer une fouille méthodique pièce par pièce avec nos équipes de frappe”, a déclaré le chef Johnny Reyes de la police du district scolaire indépendant de San Antonio. “Nous sommes allés à l’endroit où ils ont dit que la fusillade avait eu lieu et nous avons pu établir rapidement qu’aucune fusillade ne s’était produite.”

Au lieu de cela, certains étudiants se sont avérés avoir eu une altercation, mais ils ont nié avoir ou afficher une arme à tout moment, a déclaré Reyes.

Mais des élèves effrayés avaient déjà passé des appels téléphoniques alarmants à leurs parents, qui sont descendus en masse sur l’école où se trouvaient 29 officiers du district scolaire et 58 policiers de la ville.

Un homme a poussé son poing à travers une fenêtre dans le but d’entrer dans l’école, lacérant son bras. La police a appliqué un garrot sur ce bras. D’autres ont été menottés et détenus après avoir lutté physiquement avec des agents, mais aucune arrestation n’a été signalée dans l’immédiat.

La peur était la dernière d’une vague d’incidents de ce type depuis la fusillade de masse du 24 mai dans une école primaire d’Uvalde, au Texas, qui a tué 19 enfants et deux enseignants. Une panique similaire s’est produite à Heights High School à Houston le 13 septembre après l’école a reçu une menace. Les menaces de la semaine dernière ont également provoqué la fermeture d’écoles dans des districts proches d’Austin et Houston et en Californie, Massachusetts, Floride, Arkansas, Oregon, Illinois, Kansas et Oklahoma.

Le surintendant du district de San Antonio, Jaime Aquino, a déclaré que le district devait trouver de meilleurs moyens de communiquer avec les parents en temps réel. « Je suppose que si nous n’avions pas eu Uvalde, nous n’aurions peut-être pas la réaction des parents. Donc, nous devons juste comprendre cela », a-t-il déclaré.

The Associated Press