De nouveaux détails effrayants sont apparus sur le quadruple meurtre en Virginie qui a coûté la vie à un couple marié et à leurs deux fils au cours du week-end, notamment la façon dont les parents ont été abattus dans leur lit, tandis que l’un de leurs enfants a été tué dans le couloir.

Les autorités du comté de Kanawha ont déclaré qu’un garçon de 16 ans avait tué par balle Daniel Dale Long, 37 ans, sa femme Risa Mae Saunders, 39 ans, et leurs fils Gage Ripley, 12 ans, et Jameson Long, trois ans, à l’intérieur de leur domicile à Elkview dimanche. .

Un autre membre de la famille, décrit comme un homme de 16 ans, n’était pas à la maison lorsque les corps ont été retrouvés et a été retrouvé indemne plus tard dans la journée, selon le bureau du shérif local.

Les photos de famille partagées sur les réseaux sociaux suggèrent que Long et Saunders ont eu trois fils ensemble.

Dimanche, Daniel Dale Long, 37 ans, (ci-dessus), sa femme Risa Mae Saunders, 39 ans, et leurs fils Gage Ripley, 12 ans, et Jameson Long, trois ans, ont été retrouvés morts dans leur maison d’Elkview. Un jeune de 16 ans a été accusé de leurs meurtres

Gage Ripley, 12 ans (à gauche) et Jameson Long, trois ans (à droite) ont été tragiquement retrouvés morts avec leurs parents dimanche matin

Dimanche soir, les autorités ont déclaré qu’un jeune homme avait été inculpé de quatre chefs de meurtre et lundi, ils ont confirmé que le suspect avait 16 ans. Il n’a pas été nommé car il est mineur.

Nathan Gandee, le voisin de la famille Long, a raconté aux médias locaux comment dimanche il avait rencontré le grand-père des enfants, qui lui avait dit que tout le monde était mort à l’intérieur de la maison.

Le voisin Nathan Gandee a déclaré que le grand-père de la famille lui avait dit que tout le monde était mort à l’intérieur, y compris les parents qui ont été retrouvés abattus dans leur lit, et l’un des enfants qui a été découvert mort dans une flaque de sang dans le couloir.

«Il a dit que les parents étaient couchés. Le père avait toujours une CPAP (appareil pour l’apnée du sommeil) et l’enfant était allongé dans le couloir dans une flaque de sang », a déclaré Gandee à WSAZ.

Le voisin a appelé le 911 mais n’est pas entré dans la maison des Longs.

S’adressant à WOWK-TV, il a raconté comment il s’était approché du porche et avait vu le grand danois de ses voisins, Gemma.

«Quand le chien est sorti, il y avait du sang partout sur ses pattes», dit-il.

Gandee a déclaré que le fils aîné de Long et Saunders, Gage, excellait au tir à l’arc et avait appris à ses propres enfants à tirer un arc et des flèches.

Gage était en sixième à Elkview Middle School, où la directrice Missy Lovejoy a publié une déclaration pleurant sa mort.

«Gage était un travailleur acharné. Il était poli avec les adultes et toujours prêt à aider », a écrit Lovejoy. «Il était un membre actif des programmes de tir à l’arc de notre région. Il faisait partie de l’équipe du Elk Elementary Center et a participé aux tournois de tir à l’arc d’Elkview Middle l’année dernière.

« Il semblait vraiment apprécier cela et a été reconnu pour ses réalisations en tant qu’archer. Les enseignants le décrivent comme un élève bien-aimé et disposé à prendre les choses en main.

La famille a été retrouvée dimanche matin vers 10 h 40 par un parent qui ne les a pas entendus samedi et s’est rendu au domicile de Cemetery Hill Drive à Elkview pour s’enregistrer.

Il a trouvé la porte d’entrée déverrouillée et les cadavres à l’intérieur et un voisin a appelé la police.

Les enquêteurs affirment que chaque victime semble avoir été abattue avec une arme à feu.

Des autopsies ont été effectuées lundi et détermineront la cause et l’heure du décès.

Lundi, le bureau du shérif du comté de Kanawha a déclaré que des autopsies avaient été effectuées sur le mineur accusé de quatre chefs de meurtre était un homme de 16 ans.

Quatre membres de la famille de cinq personnes ont été retrouvés morts à la maison tôt dimanche. Les flics attendent les résultats de l’autopsie pour connaître la cause exacte et l’heure du décès. Daniel Long photographié tenant son plus jeune enfant

Gage Ripleu Long était un élève de sixième année et un archer accompli (photo montrant son trophée et sa médaille)

Les députés ont déclaré dimanche qu’ils ne savaient pas exactement quand la fusillade s’est déroulée.

Un GoFundMe pour les frais funéraires de la famille a recueilli plus de 4 000 $ sur son objectif de 30 000 $.

La page a été créée par un cousin de Risa qui a écrit: « Nous collectons des fonds pour les frais d’inhumation de notre famille. Ma cousine, son mari et 2 enfants ont été retrouvés assassinés à Elkview, WV aujourd’hui le 13/12/2020! Risa (la maman) avait presque 40 ans, Dan (le père) avait aussi presque 40 ans, Gage était un garçon de 12 ans et Jameson avait 3 ans!

« Nous avons déterminé immédiatement à l’arrivée des députés qu’ils étaient tous décédés », a déclaré dimanche le shérif du comté de Kanawha, Mike Rutherford.

Les enquêteurs photographiés sur les lieux dimanche après-midi. Les quatre victimes sont apparemment mortes de blessures par balle mais la cause officielle du décès est en suspens

« Aucun n’avait d’assurance et nous ne savons honnêtement pas quoi faire! Veuillez partager si vous ne pouvez pas faire de don! Merci de prier pour nous en famille! elle a ajouté.

Un homme du nom de Jon Truman a partagé un hommage émouvant à la famille Long sur Facebook lundi en écrivant: « Vous allez tellement me manquer, je chérirai les souvenirs que nous avons eu ensemble. »

«Quand tu as quitté ce monde, tu as pris un morceau de mon cœur. Je t’aime les gars, attendez-moi au paradis, car vous allez me manquer comme des fous et ces garçons me manqueront certainement », a-t-il ajouté.