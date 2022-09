Des parents américains aux prises avec l’inflation pour les frais de rentrée scolaire

Alors que Sarah Longmore terminait ses achats pour la rentrée scolaire, la mère de cinq enfants a regardé un sac à dos à 25 $ US pour son enfant d’âge préscolaire. L’inflation galopante avait grignoté le budget de la famille, et elle a décidé que sa fille pouvait se contenter d’un héritage. Elle a remis le sac à dos.

Comme Longmore, de nombreux parents – quel que soit leur revenu – constatent que leurs dollars de retour à l’école ne vont pas aussi loin qu’avant. L’inflation est à des niveaux jamais vus depuis des décennies, avec des prix en flèche pour les produits d’épicerie, l’essence, les articles ménagers et à peu près tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner un ménage.

Seulement 36% des parents ont déclaré qu’ils seraient en mesure de payer pour tout ce dont leurs enfants ont besoin cette année scolaire, selon le rapport annuel sur les achats de la rentrée scolaire de Morning Consult. C’est une forte baisse par rapport à 52% en 2021, lorsque l’inflation était plus faible et que les chèques de relance ainsi que les paiements anticipés de crédit d’impôt pour enfants ont aidé certaines familles.

“Mes habitudes d’achat ont considérablement changé”, a déclaré Longmore, une professionnelle des ressources humaines qui vit dans les Poconos en Pennsylvanie avec son mari et ses cinq enfants.

Les Longmore gagnent plus de 100 000 dollars par an, bien au-dessus du revenu médian des ménages américains de près de 65 000 dollars. Mais avec cinq jeunes enfants, les dépenses de la famille sont également bien supérieures à la moyenne, et Longmore a déclaré que cela ne suffisait pas à assurer le bon fonctionnement de son ménage – un problème souligné lors de la rentrée scolaire, car quatre des enfants du couple sont d’âge scolaire.

“Tout le monde n’a pas tout acquis, [and] tout le monde ne pouvait pas tout obtenir », a déclaré Longmore. L’enfant de 12 ans a choisi de nouveaux vêtements au lieu d’un nouveau sac à dos et d’articles de papeterie, par exemple. Les plus jeunes héritent des sacs à dos et des bureaux de leurs frères et sœurs qui ont encore de la vie en eux.

D’autres familles prennent probablement des décisions similaires.

Les parents devraient dépenser environ 661 $ à 864 $ en fournitures scolaires de la maternelle à la 12e année pour l’année scolaire 2022-23, selon les estimations du cabinet de conseil Deloitte et de la National Retail Federation.

“Les familles considèrent les articles de rentrée scolaire et universitaire comme une catégorie essentielle, et elles prennent toutes les mesures qu’elles peuvent … pour acheter ce dont elles ont besoin pour l’année scolaire à venir”, a déclaré le président et chef de la direction de la NRF, Matthew Shay. Ces sacrifices peuvent inclure l’achat d’articles hors marque, la recherche de ventes et la réduction des dépenses discrétionnaires, a-t-il déclaré.

Certaines familles font toujours face à ces défis au début de l’année scolaire. Mais ce n’est pas quelque chose auquel Longmore est habitué.

“Cela fait au moins 20 ans que je n’ai pas dû reculer à ce point”, a-t-elle déclaré. “C’est une expérience nouvelle et humiliante pour moi en tant qu’adulte.”

PERDU

Les réductions suggérées par la NRF pourraient aider, mais elles ne suffiront peut-être pas à aider chaque famille à payer ce dont ses enfants ont besoin pour l’école – même si des détaillants tels que Walmart, Target, Kohl’s et d’autres baissent les prix des marchandises pour réduire leurs stocks gonflés.

Molly Schmitz, mère de quatre enfants du Wisconsin, a déclaré qu’elle recyclait fréquemment les fournitures de l’année précédente, comme Longmore l’a fait.

Elle investit dans des sacs à dos Lands’ End garantis à vie et planifie soigneusement ses achats. “Je commence dans les magasins à un dollar, suivis de Walmart et de Target, bien que même les magasins à un dollar aient augmenté leurs prix à 1,25 $”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle avait acheté de nombreuses fournitures pour ses trois enfants d’âge scolaire pour moins de 50 $ au total.

Longmore a fait plus d’achats chez Walmart et Target pour obtenir de meilleures remises, en particulier sur les vêtements et les chaussures pour enfants. Pourtant, sa dette de carte de crédit “n’est pas très belle en ce moment”, a-t-elle déclaré.

Elle n’est guère seule.

Morning Consult a “sondé les consommateurs toutes les deux semaines et ce qui m’a déclenché l’alarme, c’est l’augmentation du nombre de parents qui n’ont pas l’impression de pouvoir payer toutes les fournitures scolaires cette année”, a déclaré Claire Tassin, une analyste retail et e-commerce au sein de la firme d’intelligence des données de marché.

Les familles à revenu unique ou monoparentales peuvent se sentir particulièrement pressées.

Guen Corrigan, qui vit dans le Maine rural, a déclaré que sa fille – une mère célibataire – lui avait dit qu’elle avait acheté des vêtements et des chaussures dans des friperies et acheté de la nourriture pour les déjeuners. Mais lorsque Corrigan lui a posé des questions sur les fournitures scolaires, “il était clair que ma fille avait oublié cela dans son budget”, a-t-elle écrit dans un commentaire envoyé par e-mail à CNN Business.

Corrigan est intervenue et a acheté pour 140 $ de fournitures pour sa petite-fille et a déclaré qu’elle était heureuse d’aider sa fille qui travaille dur. Mais elle s’inquiète pour les écoliers qui n’ont pas de grands-parents pour les aider.

Au-delà des parents, les enseignants sont également soucieux de pouvoir préparer adéquatement leurs classes à la rentrée. Beaucoup finissent par dépenser leur propre argent en fournitures, et ceux des quartiers à faible revenu achètent souvent des articles pour leurs élèves.

Cynthia Angell, enseignante de sixième année, qui vit à Tracy, en Californie, se trouve moins en mesure d’aider financièrement sa classe d’élèves à faible revenu. “Au cours des dernières années, j’ai fourni aux élèves des fournitures scolaires. Cette année, je ne pourrai pas le faire”, a déclaré Angell dans un e-mail à CNN Business.

Elle espère que les familles ayant les moyens donneront des fournitures scolaires, “mais je pense que les parents sont également limités dans la mesure où ils peuvent aider”, a déclaré Angell, ajoutant qu’elle craignait que les problèmes n’affectent de manière disproportionnée les étudiants issus de familles à faible revenu.

“Alors est-ce que je limite ce que nous faisons par souci d’équité, ou est-ce que je demande de l’aide, ou est-ce que je renonce à mes propres besoins pour aider les étudiants?” dit Angell. “Je suppose que la réponse est oui pour les trois.”

Longmore, la mère des Poconos, essaie de voir la doublure argentée du lésage et du sacrifice : “Je pense que cela va forger le caractère et apprendre à mes enfants à réduire les déchets et à respecter leur budget.”