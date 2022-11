Des parcs éoliens géants surgissent au large de l’Écosse, atténuant la douleur du déclin du pétrole

Ces initiatives sont attrayantes pour les investisseurs et les législateurs car elles produisent d’énormes quantités d’énergie propre et peuvent être placées suffisamment loin du rivage pour être largement hors de vue. La Grande-Bretagne produit déjà plus de 10 % de son électricité à partir du vent en mer, et les mêmes jours de rafales, comme 2 novembre, le vent produit plus de la moitié. Alors que la sécurité énergétique devient un problème critique à la suite de la guerre de la Russie en Ukraine, le pays aspire à presque quadrupler sa capacité offshore au cours de la prochaine décennie.

Autour du Moray Firth, une encoche triangulaire de la mer du Nord au large de Wick, il existe de nombreuses preuves d’une énergie plus propre remplaçant les combustibles fossiles. Le parc éolien Beatrice tire son nom d’un champ pétrolier offshore voisin qui s’est épuisé et sera progressivement démantelé. (Le champ pétrolifère porte le nom d’une épouse de T. Boone Pickens, le pétrolier américain, dont la société a développé Beatrice.)

Juste au sud-ouest se trouve un autre port, Nigg, où Global Energy Group a récemment dépensé 120 millions de livres (environ 137 millions de dollars) pour renforcer les quais afin de pouvoir charger les énormes composants des éoliennes offshore sur les navires.

Bien que les approvisionnements limités en gaz naturel aient fait monter en flèche les factures d’électricité au cours de l’année écoulée, le scepticisme quant à l’avenir des combustibles fossiles reste fort en Grande-Bretagne et dans une grande partie de l’Europe, et les chiffres racontent une histoire de déclin. Après avoir atteint un sommet en 2014, les investissements dans le pétrole et le gaz en Grande-Bretagne ont chuté d’environ les trois quarts pour atteindre environ 3,7 milliards de livres sterling l’an dernier, selon Offshore Energies UK, un groupe industriel. Les emplois soutenus par l’entreprise ont chuté de plus de moitié en une décennie environ, pour atteindre environ 200 000.