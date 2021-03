ALEXEY DRUZHININE

Les soldats mercenaires soutenus par le Kremlin qui travaillaient pour le groupe Wagner pourraient être testés devant les tribunaux russes pour la toute première fois après qu’une équipe d’étoiles d’avocats des droits de l’homme ait déposé une plainte à Moscou accusant les militants de la torture et de la décapitation d’un homme en Syrie.

Dans une plainte pénale judiciaire annoncée lundi au nom de la victime, Muhammad «Hamdi Bouta» Taha al-Abdullah, des avocats représentant le frère de la victime affirment que six citoyens russes qui ont travaillé sous contrat pour sécuriser une usine à gaz russe-syrienne étaient à l’origine du 2017 meurtre. Le procès marque la première tentative connue de traduire en justice toute personne liée au réseau hautement secret d’opérateurs secrets financé et géré par des associés proches du président russe Vladimir Poutine.

Les opposants à la formation paramilitaire de l’argent noir espèrent qu’une attaque par les tribunaux – qu’ils prévoient de porter jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme – exposera l’ampleur des abus commis par les forces obscures utilisées pour dissimuler les off-the du Kremlin. -livre des aventures militaires partout dans le monde. Après plus d’un an de blocage par le gouvernement et d’esquive les allégations sur l’affaire, disent les défenseurs de la victime, les autorités russes seront désormais obligées de déclarer publiquement quoi qu’il arrive.

«Espérons que cela ouvrira la porte à tous les crimes commis par le Groupe Wagner non seulement en Syrie», a déclaré Mazen Darwish, l’un des nombreux militants des droits de l’homme réclamant justice dans l’affaire et directeur général du Centre syrien pour les médias et la liberté. d’expression.

Dans un entretien téléphonique avec le Daily Beast samedi, Darwish a déclaré que l’affaire contre les six paramilitaires du groupe Wagner était déposée en vertu d’articles du code pénal russe qui appellent à la poursuite de toute personne impliquée dans la torture, des blessures corporelles graves et un meurtre. «Ils ne peuvent pas dire que ce n’est qu’une question politique ou de propagande parce que nous portons cette affaire devant les tribunaux russes, en vertu du droit russe. Nous allons à Moscou, sur leur territoire, dans leurs tribunaux et dans leur juridiction », a déclaré Darwish.

Les allégations de l’implication du groupe Wagner dans la torture et le meurtre d’al-Abdullah, mieux connu sous ses surnoms, Hamdi ou Hamadi Bouta, sont apparues pour la première fois en juin 2017 lorsqu’un clip vidéo de deux minutes du meurtre a fait surface dans un message anonyme. sur un sous-canal Reddit populaire auprès des geeks militaires. Le message ne fournissait pas beaucoup de commentaires, seulement un lien vers une vidéo graphiquement violente tournée avec une main tremblante sur un téléphone portable qui montrait plusieurs hommes russophones vêtus d’uniformes militaires du désert qui battaient à tour de rôle un homme qui a depuis été identifié comme Bouta avec un marteau.

Les avocats et les défenseurs des droits de l’homme impliqués dans l’affaire de Moscou affirment que la plainte marque une première étape importante pour amener les mercenaires russes affiliés au groupe Wagner à rendre compte d’une multitude de crimes de guerre commis non seulement en Syrie mais en Libye et en République centrafricaine, où plusieurs des entreprises liées liées à un initié du Kremlin bien connecté et à un ancien responsable des renseignements russes seraient en activité depuis au moins 2017.

Le mémoire déposé vendredi dans le cadre du cas de Bouta affirme que le gouvernement russe détient un contrôle effectif sur le contingent militaire privé russe qui a tué Bouta lors des opérations à l’usine à gaz d’al-Shaer.

Connu familièrement sous le nom de Groupe Wagner, le contingent a été lié à un réseau d’entreprises russes qui, selon les autorités américaines et européennes, sont financées par Yevgeny Prigozhin, un acteur clé du cercle restreint du président russe Vladimir Poutine connu sous le nom de «Chef de Poutine». Bien que le groupe Wagner ait été impliqué dans plusieurs violations du droit international, y compris le contournement d’un embargo des Nations Unies sur les armes en Libye, le dépôt juridique de Moscou sur l’affaire Bouta marque la première fois qu’une plainte officielle a été portée devant un tribunal contre le contingent de sécurité privée en relation. avec un crime de guerre présumé.

Le mois dernier, le FBI a placé Prigozhin sur sa liste la plus recherchée en relation avec son rôle présumé dans l’ingérence dans les élections américaines de 2016 et 2018, offrant une récompense de 250000 $ pour les informations ayant conduit à son arrestation.Le gouvernement américain a également sanctionné Prigozhin pour ses liens présumés avec Mercenaires russes affiliés au groupe Wagner.

L’affaire judiciaire à Moscou tourne autour de quatre clips vidéo séparés montrant plusieurs hommes russophones battant, décapitant et brûlant un homme gravement mutilé à l’usine à gaz d’al-Shaer, un nœud central dans un accord conjoint de plusieurs millions de dollars sur le pétrole et le gaz conclu entre le gouvernement syrien possédait la General Petroleum Corporation et Stroytransgaz, une société russe d’ingénierie des hydrocarbures dirigée par Gennady Timchenko, un associé de longue date de Poutine.

Ni Timchenko ni Prigozhin ne sont expressément nommés en relation avec le meurtre de Bouta.

Les rapports des médias et des groupes de réflexion indiquent que l’extraction de gaz naturel par EvroPolis, une société dans laquelle Prigozhin détient une participation selon les autorités américaines, a généré environ 162 millions de dollars d’al-Shaer et de plusieurs autres gisements de gaz à proximité en 2017, la même année où Bouta a été tué.

Les représentants de Stroytransgaz et de la principale société de Prigozhin, Concord Consulting and Management, n’ont pas répondu aux demandes de commentaires formulées avant que les avocats représentant la famille de Bouta ne rendent publics les détails du dépôt du tribunal de Moscou lundi.

Après la publication anonyme de la première vidéo en juin 2017, trois autres ont été publiées en novembre 2019 et ont commencé à circuler largement sur les plateformes de médias sociaux russes.

Quelques jours après la publication de la deuxième tranche de vidéos par des enquêteurs open source sur Twitter, des journalistes d’al-Jessr Press, un média basé à Paris qui rend compte de la Syrie, ont publié le tout premier compte rendu du meurtre de Bouta. Quelques jours plus tard, Novaya Gazeta, l’un des seuls organes d’information quotidiens indépendants restants de Russie, a publié un rapport désignant Stanislav Dychko comme l’un des nombreux ressortissants russes représentés dans la vidéo. Le rapport a également révélé qu’au moins un des hommes russophones de la vidéo avait combattu dans la région assiégée du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, avant de se rendre en Syrie pour travailler pour un contingent affilié au groupe Wagner.

Bouta est né en août 1986 dans la province syrienne de Deir Ezzor dans un village non loin d’où l’un de ses assaillants présumés, Vlaidslav Apostol, a été tué quelques mois seulement après avoir battu Bouta avec un marteau. La famille d’Apostol aurait confirmé qu’il travaillait comme entrepreneur de sécurité privé en Syrie et qu’il était l’un des centaines de Russes tués lors d’une frappe aérienne américaine dans la province syrienne de Deir Ezzor, au nord-est de la Syrie.

Après son bref passage dans l’armée arabe syrienne, Bouta est allé travailler dans l’industrie de la construction, travaillant principalement comme maçon. Il s’est marié et a fondé une famille. Lorsque la guerre civile a commencé, il s’est rendu au Liban pour trouver des travaux de construction après que la situation en Syrie se soit détériorée et qu’une grande partie de Deir Ezzor soit tombée sous le contrôle de l’Etat islamique, selon un compte rendu des derniers jours de Bouta donné aux avocats par sa famille.

Après avoir travaillé pendant un certain temps au Liban, Bouta a décidé de retourner dans sa famille à Deir Ezzor. Le 27 mars 2017, Bouta a traversé la frontière entre le Liban et la Syrie au passage Beyrouth-Damas avec un groupe de jeunes hommes de son village. Les autorités syriennes ont arrêté Bouta alors qu’il traversait la frontière et l’ont remis à des membres de l’armée syrienne. À ce stade, des membres du groupe Bouta voyageaient avec le beau-frère de Bouta, qui était au Liban à l’époque, que l’armée syrienne avait placé Bouta en garde à vue.

Bouta a ensuite contacté directement son beau-frère et lui a dit que des membres de l’armée arabe syrienne l’avaient emmené au camp militaire d’al-Draij, un centre de déploiement bien connu pour les combattants du groupe Wagner. Avant qu’il ne soit tué, Bouta a déclaré que des soldats russophones l’avaient forcé, ainsi que plusieurs autres détenus à al-Draij, à se battre contre des contingents déployés à Homs pour saisir et protéger les infrastructures pétrolières et gazières.

Le gouvernement syrien contrôle la production et l’exportation de pétrole, de gaz et de minéraux, et la General Petroleum Company de Syrie définit une stratégie d’exploration et de développement et supervise les filiales nationales, notamment la Syrian Petroleum Company (SPC) et la Syrian Gas Company (SGC). Mais, comme dans de nombreux autres pays en développement, le secteur énergétique nationalisé de la Syrie dépend fortement du soutien extérieur des entreprises étrangères pour des investissements en amont à forte intensité de capital dans l’exploration et le développement.

Stroytransgaz, ou STG, la société dirigée par l’initié du Kremlin Timchenko, est l’un des plus grands investisseurs de ce type, et en février, elle a obtenu un accord de partage de production de 22 millions de dollars avec le gouvernement du président syrien Bachar al-Assad, selon The Syria Report, un journal en ligne qui suit les développements économiques dans le pays.

Ilya Novikov, l’un des avocats russes qui a déposé la plainte juridique révolutionnaire, a déclaré dans une déclaration écrite que lui et son co-conseil Petr Zaikin, avaient décidé d’engager l’affaire après une demande du Comité d’enquête russe, le principal organe de poursuite du pays. , est apparemment tombé à plat.

Novikov a déclaré que Novaya Gazeta avait demandé au comité d’enquête d’ouvrir une enquête sur le meurtre, mais le comité a ignoré la demande. «Cela nous a obligés, en tant que défenseurs des droits humains, à nous tourner vers les autorités d’enquête russes, a déclaré Novikov. «En effet, c’est une répétition de ce qui s’est passé il y a 20 ans, lorsque les disparitions forcées, la torture et les exécutions extrajudiciaires commises pendant le conflit armé dans le Caucase du Nord n’ont pas non plus fait l’objet d’enquêtes.»

Mazen Darwish, l’un des nombreux militants des droits de l’homme réclamant justice dans l’affaire Bouta et directeur général du Centre syrien pour les médias et la liberté d’expression, a déclaré que les autorités russes avaient environ 40 jours pour répondre au dépôt initial du tribunal.

L’affaire est déposée conjointement par des avocats et des avocats associés à l’organisation de Darwish, au Memorial Human Rights Center à Moscou et à la Fédération internationale des droits de l’homme à Paris. Si, pour une raison quelconque, l’affaire n’avance pas à Moscou, a déclaré Darwish, il est probable que lui, Novikov et d’autres porteront l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg, en France.

En 2018, les autorités américaines ont déposé des accusations criminelles contre Prigozhin pour des liens financiers présumés avec la ferme de trolls Internet accusée d’ingérence de la Russie dans les élections présidentielles américaines de 2016. Cependant, il n’était pas clair si cette affaire irait de l’avant après que les procureurs fédéraux travaillant sous l’administration Trump ont abandonné les accusations contre la société Concord Consulting and Management de Prigozhin, basée à Saint-Pétersbourg, dans le cadre de l’affaire. Mais, un mandat d’arrêt fédéral émis contre Prigozhin à Washington, DC le 16 février, semble indiquer un regain d’intérêt du ministère de la Justice à voir Prigozhin traduit en justice.

En vertu d’une loi américaine de 2019 connue sous le nom de Ceasar Syrian Civilian Protection Act, toute personne liée à des crimes de guerre en Syrie sous le régime d’Assad pourrait faire l’objet de sanctions. Bien qu’il ne soit pas clair si les autorités américaines appliqueraient de nouvelles sanctions contre Prigozhin, Timchenko ou l’une des autres entités impliquées dans les rapports et les dépôts juridiques sur le cas de Bouta, les faits suggèrent certainement que les enquêteurs américains à Washington suivront de près ses résultats.

