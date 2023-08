Des para-tireurs indiens pris entre deux feux entre PCI et NRAI

Plus de 700 tireurs paralympiques ont été pris entre les feux croisés entre le Comité paralympique indien (PCI) et la National Rifle Association of India (NRAI), et sont incapables de décider à quel tournoi participer à la suite de différentes séries de circulaires de compétition émises par les organes respectifs.

Le secrétaire général du PCI, Gursharan Singh, a émis un avertissement samedi, affirmant que le NRAI invitant des para-tireurs à ses compétitions était un acte « non autorisé ».

Le para-tir dans le pays est régi par le PCI, qui à son tour est affilié au Comité international paralympique (IPC). Au niveau international, les para-tireurs concourent sous l’égide de World Shooting Para Sport (WSPS).

Le NRAI, quant à lui, est affilié à la Fédération internationale de tir sportif (ISSF), qui à son tour est régie par le Comité international olympique (CIO).

PCI a été pris par surprise lorsque le NRAI a publié une série de circulaires appelant les parachutistes à participer au championnat Zonal / GV Mavlankar organisé sous son égide.

Le dernier point d’éclair dans la relation déjà tendue est une circulaire du NRAI demandant aux tireurs para de s’inscrire au 42e championnat de la zone nord en carabine de petit calibre qui se tiendra du 16 au 24 août.

Le PCI, par la suite, a annoncé le 28 juillet le quatrième championnat de tir para zonal (nord, sud, est, ouest, centre) pour les épreuves de carabine / pistolet / fusil de chasse à Delhi du 8 au 12 septembre, laissant plus de 700 tireurs para dans un correctif. dans quel tournoi participer, étant donné qu’ils doivent payer d’énormes frais d’inscription.

« Évidemment, ma suggestion à nos tireurs est qu’ils ne devraient participer qu’à des compétitions organisées sous l’égide du PCI. Nous sommes ceux qui sont autorisés à délivrer une certification et une vérification (du niveau de handicap) », a déclaré Gursharan à PTI.

« Si le NRAI organise des compétitions pour les para-tireurs, c’est totalement non autorisé. Nous publierons une circulaire (demandant aux tireurs de ne pas participer aux événements du NRAI) sous peu », a ajouté Gursharan.

« Bien que nous ayons écrit au NRAI (pour ne pas se mêler de nos affaires), s’ils font encore de telles choses, cela signifie qu’ils ne font pas preuve de responsabilité (comportement responsable). Ils sont prêts à aller jusqu’au bout (pour prendre le contrôle du para-tir), ce qui est illégal », a-t-il déclaré.

Le NRAI avait «unilatéralement» retiré le tir para de toutes ses compétitions, y compris les championnats nationaux, en 2019. Cette décision avait laissé plus de 200 tireurs para dans le pétrin avant les Jeux paralympiques de Tokyo.

Le NRAI avait alors déclaré qu’étant donné qu’il existe une organisation distincte – PCI – qui contrôle les activités de tir para, y compris la sélection des équipes, il retirait le tir para de son champ d’application, bien qu’il ait hébergé le sport pour les tireurs d’élite spécialement capables depuis plus de 25 ans.

Cependant, le 8 juin, une lettre du NRAI au PCI a déclaré qu’il avait décidé de redémarrer les événements para « pendant le championnat d’État / le championnat pré-national et national », ébouriffant les plumes de l’organisme para national.

Fait intéressant, le NRAI est le seul organisme autorisé à importer des armes et des munitions dans le pays, et le PCI (tireurs para) compte entièrement sur eux pour obtenir leurs armes et pistolets à des fins de compétition.

La principale préoccupation des para-tireurs est que s’ils ne participent pas aux tournois organisés par le NRAI, cela pourrait entraver ou entraver leur importation d’armes et de munitions dans la catégorie « Renommé Tir », car la fédération nationale de tir est le seul organisme autorisé à donner leur licence d’importation.

Un « tir renommé » est un tireur qui a atteint un « score minimum de qualification » (MQS) dans les championnats nationaux pour devenir éligible à l’importation.

Lorsqu’on lui a demandé si le NRAI ne devrait pas aider PCI à se procurer des armes pour Renowned Shots, le secrétaire général du NRAI, Sultan Singh, avait déclaré plus tôt : « Je ne peux pas assumer cette responsabilité. La question est, il (demande autorisant l’importation) doit passer sous ma signature. Étant le seul organisme autorisé (à importer des munitions), nous (NRAI) ne pouvons pas déléguer les pouvoirs du gouvernement, qui nous ont été confiés. »