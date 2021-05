Des para-navettes indiens à Miss Spanish International

Les meilleurs para-navettes Pramod Bhagat et la préparation de Sukant Kadam pour les Jeux paralympiques ont subi un coup dur car l’équipe indienne ne pourra pas concourir à l’International espagnol en raison des nouvelles règles de quarantaine imposées à la suite de la pandémie COVID-19.

Le tournoi devrait se tenir du 11 au 16 mai, mais l’Espagne annonçant une période de quarantaine obligatoire de 10 jours pour les voyageurs en provenance de l’Inde, il ne sera pas possible pour les joueurs de participer à l’événement.

«Après une excellente performance au tournoi de para badminton de Dubaï, j’avais hâte de voir le tournoi espagnol car c’était le dernier tournoi avant les Jeux paralympiques», a déclaré Bhagat.

«Je voulais profiter de cette occasion pour me préparer pour les premiers Jeux paralympiques de Tokyo. Mais je comprends que ce sont des temps difficiles. Je demande à tout le monde de bien vouloir suivre les protocoles covid et d’être prudent.

Bhagat et Kadam faisaient partie du contingent indien qui avait remporté quatre médailles d’or, six d’argent et sept de bronze au Dubai Para-Badminton International le mois dernier.

Le n ° 1 mondial Bhagat avait battu son compatriote Kumar Nitesh en finale du simple messieurs SL3 pour remporter la médaille d’or. Il a également remporté la médaille d’or en double masculin SL3 – SL4 avec son partenaire Manoj Sarkar.

Kadam, qui avait décroché une médaille d’argent en simple masculin en SL4, a déclaré: «Oui, cela gênera un peu nos préparatifs, car nous voulions jouer des tournois plus compétitifs avant les Jeux paralympiques.

«J’attendais particulièrement avec impatience celui-ci car il m’aurait aidé à atteindre la 4e place du classement Race to Tokyo après avoir remporté la médaille d’or. Mais nous respectons la décision prise et nous pratiquerons plus durement et performerons bien aux Jeux paralympiques. «

L’Inde est aux prises avec une augmentation sans précédent des cas de COVID-19, le pays enregistrant actuellement plus de 3 cas lakh par jour et plus de 3000 décès par jour.

