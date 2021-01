La frontière victorienne sera enfin ouverte à des milliers de Sydneysiders lundi soir.

Les changements annoncés par le gouvernement victorien lundi matin entrent en vigueur à 18 heures.

Dix zones de gouvernement local à travers Sydney restent interdites en tant que zones rouges, ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas traverser la frontière victorienne sans une exemption, une exception ou un permis de travail essentiel.

Ces zones de zone rouge comprennent Blacktown, Burwood, Canada Bay, Canterbury Bankstown, Cumberland, Fairfield, Inner West, Liverpool Parramatta et Strathfield, où de récents cas de coronavirus ont été enregistrés.

Les 25 autres zones de gouvernement local à travers Sydney seront déclarées comme «zones orange», ce qui signifie que ceux qui viennent de ces zones peuvent entrer dans Victoria mais doivent avoir un permis.

Les résidents de certaines parties de Sydney peuvent entrer à Victoria avec un permis valide à partir de 18 heures le lundi. Sur la photo, des voyageurs inter-États arrivant à l’aéroport de Melbourne plus tôt en janvier

Ils doivent également se faire tester dans les 72 heures suivant leur entrée à Victoria et s’isoler jusqu’à ce qu’ils retournent un résultat négatif.

« Les voyageurs d’autres régions du Grand Sydney, des Blue Mountains et de Wollongong n’auront plus besoin d’un permis d’exemption et peuvent entrer dans Victoria, tant qu’ils n’ont pas été dans une zone rouge actuellement répertoriée au cours des 14 derniers jours », le ministère de la Santé et A dit les services humains.

Les zones de gouvernement local dans la bulle frontalière de NSW deviendront également des zones vertes, où les voyageurs de ces zones ne seront pas tenus de se faire tester.

Cela survient alors que NSW n’a enregistré aucun nouveau cas de coronavirus acquis localement lundi.

Les Australiens ont été avertis que la nation les frontières resteront probablement fermées pendant la majeure partie de 2021.

Secrétaire du Département de la santé Professeur Brendan Murphy dit que «d’importantes restrictions aux frontières» se poursuivront tout au long de 2021 et que la quarantaine des Australiens de retour sera en place pendant «un certain temps».