Des pannes d’électricité de huit heures ont frappé l’Inde après le mois de mars le plus chaud jamais enregistré

Porte de l’Inde à New Delhi.

Un été déjà étouffant et de graves pénuries de charbon déclenchent des coupures de courant dans certaines parties de l’Inde, faisant craindre une nouvelle crise énergétique qui pourrait bouleverser la troisième plus grande économie d’Asie.

Une augmentation de la demande d’électricité a incité des États comme le Pendjab et l’Uttar Pradesh au nord et l’Andhra Pradesh au sud à couper l’approvisionnement. La perturbation, qui peut durer jusqu’à huit heures à certains endroits, oblige les clients à supporter la chaleur ou à rechercher des options de secours plus coûteuses.

Bien que les pannes ne soient pas rares en Inde, la situation de cette année indique particulièrement une «crise de l’électricité imminente», a déclaré Shailendra Dubey, président de la All India Power Engineers Federation, un groupe de défense.

Les pannes provoquées par la rareté du charbon – le combustible fossile qui représente 70% de la production d’électricité de l’Inde – menacent d’entraver l’économie de 2,7 billions de dollars qui cherche à allumer tous ses moteurs après avoir émergé d’une contraction record causée par la pandémie. Ils fanent aussi inflation à un moment où les décideurs politiques ont du mal à contenir les prix de l’énergie qui s’emballent, alimentés par la guerre de la Russie en Ukraine.

Les petites et grandes entreprises, y compris les producteurs de métaux, d’alliages et de ciment, doivent dépenser davantage en énergie dans un marché intérieur et mondial tendu. Une pénurie persistante de charbon pourrait peser sur la production industrielle du pays et devenir un autre « choc stagflationniste », selon Nomura Holdings Inc.

« Les facteurs liés à la demande et à l’offre sont responsables », ont écrit les économistes dirigés par Sonal Varma de la banque japonaise dans une note de recherche du 19 avril. « La demande d’électricité a grimpé en flèche, en raison de la réouverture et alors que le pays se dirige vers le pic saison estivale, mais l’approvisionnement a été perturbé en raison de la disponibilité réduite des râteaux ferroviaires pour transporter le charbon et de la baisse des importations de charbon. »

L’Inde cherche à revenir à une année complète de croissance après que le produit intérieur brut a diminué de 6,6 % au cours de l’année jusqu’en mars 2021. Mais l’inflation globale a atteint un sommet de 17 mois en mars, au-dessus de l’objectif de 6 % de la banque centrale, ce qui pose des vents contraires.

Alors qu’une économie en reprise et une reprise de la production industrielle provoquent une forte augmentation de la demande, la vague de chaleur s’ajoute également à la flambée.

Les températures ont continué de monter en flèche dans de nombreuses régions du pays, ce qui a incité le service météorologique à émettre une vague de chaleur mises en garde. La capitale nationale New Delhi a vu 42,6 degrés Celsius le 20 avril, sa journée la plus chaude en cinq ans, selon le Département météorologique indien. La moyenne nationale a atteint près de 92 degrés en mars, le plus haut jamais enregistré depuis que les autorités ont commencé à collecter les données en 1901.

Selon Atul Ganatra, président de la Cotton Association of India, les coupures de courant ont bouleversé les opérations de certaines usines de textile dans l’ouest et le sud du pays, car le coût élevé du coton les empêche de faire des folies sur des générateurs diesel coûteux et d’autres alternatives. . Cela réduira considérablement la consommation de coton, a-t-il déclaré.

Atul Singh, qui dirige un concessionnaire automobile et un atelier de réparation dans l’État oriental du Bihar, a déclaré que les coupures de courant fréquentes et l’utilisation du diesel grignotaient ses marges. Son entreprise dépense plus en diesel qu’en électricité, a déclaré Singh.

Les agriculteurs n’ont pas non plus été épargnés. Mohit Sharma a déclaré qu’il avait du mal à irriguer ses champs de maïs dans l’Uttar Pradesh. « Nous n’obtenons de l’électricité ni pendant la journée, ni pendant la nuit », a déclaré Sharma par téléphone. « Les enfants ne peuvent pas étudier le soir et nous ne pouvons même pas nous reposer la nuit. »

Les stocks de charbon dans les centrales électriques indiennes ont récemment diminué principalement en raison de la baisse de la production intérieure, des contraintes de transport dues à un nombre limité de wagons et de la réduction des importations en raison des taux élevés de fret maritime. Les données du ministère de l’Énergie montrent qu’au 19 avril, les producteurs d’électricité détenaient des stocks qui pouvaient durer en moyenne un peu plus de huit jours. Malgré une augmentation de la production de 27% au cours de la première moitié de ce mois, la société d’État Coal India, qui exploite certaines des plus grandes mines de charbon d’Asie, a déclaré qu’elle n’avait pas été en mesure de suivre le rythme de la « demande intense ».

« Les centrales thermiques à travers le pays sont aux prises avec une pénurie de charbon alors que la demande d’électricité dans les États a augmenté », a déclaré Dubey de la All India Power Engineers Federation dans un communiqué mercredi. « Beaucoup d’entre eux ne sont pas en mesure de combler l’écart entre la demande et l’offre en raison de stocks de charbon insuffisants dans les centrales thermiques. »

Certes, une pénurie estivale de charbon est depuis longtemps une affaire de routine, en grande partie en raison de l’incapacité de Coal India à augmenter sa production et de la médiocrité des infrastructures. Lorsque la pandémie a refroidi la production industrielle, l’accalmie de la demande a encore ralenti les progrès dans l’ajout de capacité. La crise du charbon revenu l’année dernière, révélant les fissures lors de la réouverture de l’économie, les prix élevés des importations s’ajoutant à la crise. En septembre, des stocks dans les centrales électriques est tombée au plus bas depuis 2017, tandis que les producteurs de métaux a plaidé pour les fournitures.

Il pourrait y avoir plus de douleur à l’horizon, a déclaré Debasish Mishra, un partenaire basé à Mumbai chez Deloitte Touche Tohmatsu. Avec les pluies de mousson au coin de la rue, l’inondation des mines et des routes ralentira probablement la production et l’approvisionnement en charbon.

« Les centrales devraient accumuler du charbon avant la saison de la mousson. Mais cela ne se produit pas », a déclaré Mishra. « Avec l’augmentation de la demande, nous nous dirigeons peut-être vers une crise du charbon pire que celle de l’année dernière. »